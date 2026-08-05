Le nouvel entraîneur de Manchester City, Maresca, a clairement indiqué que son équipe restait active sur le marché alors qu’elle cherche à reprendre sa domination nationale. Le technicien italien, qui a pris les rênes après la fin du légendaire mandat de dix ans de Pep Guardiola, a vu plusieurs vétérans quitter le club cet été.

S’exprimant devant les journalistes avant le match amical de pré-saison de Manchester City contre les K-League All Stars à Séoul, Maresca a expliqué la situation actuelle. « Heureusement, c’est un effectif qui n’a pas besoin de faire beaucoup de choses, a-t-il déclaré. En même temps, comme nous le savons déjà, le club a perdu des joueurs importants en termes d’expérience comme Bernardo [Silva], John [Stones], Nathan [Ake], différents joueurs. Donc, bien sûr, il y a des choses que nous devons faire. »



