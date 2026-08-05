Paul Marriott
Traduit par
« Tout peut arriver » : Enzo Maresca laisse entendre que Manchester City pourrait recruter alors que les liens avec un transfert de Pedro Neto se renforcent
Maresca répond aux spéculations sur un transfert
Le nouvel entraîneur de Manchester City, Maresca, a clairement indiqué que son équipe restait active sur le marché alors qu’elle cherche à reprendre sa domination nationale. Le technicien italien, qui a pris les rênes après la fin du légendaire mandat de dix ans de Pep Guardiola, a vu plusieurs vétérans quitter le club cet été.
S’exprimant devant les journalistes avant le match amical de pré-saison de Manchester City contre les K-League All Stars à Séoul, Maresca a expliqué la situation actuelle. « Heureusement, c’est un effectif qui n’a pas besoin de faire beaucoup de choses, a-t-il déclaré. En même temps, comme nous le savons déjà, le club a perdu des joueurs importants en termes d’expérience comme Bernardo [Silva], John [Stones], Nathan [Ake], différents joueurs. Donc, bien sûr, il y a des choses que nous devons faire. »
- AFP
Neto dans le viseur
Le nom le plus en vue associé à un transfert à l’Etihad est celui de l’ailier de Chelsea Neto. L’international portugais est un joueur que Maresca connaît bien pour avoir travaillé avec lui dans l’ouest de Londres. Selon plusieurs informations, City prépare une offensive sensationnelle pour l’international portugais, valorisé à 70 millions de livres sterling, afin de renforcer ses options offensives, en particulier dans un contexte d’incertitude autour de l’avenir d’autres joueurs de couloir..
Interrogé sur l’éventuelle imminence de nouvelles arrivées, l’entraîneur est toutefois resté évasif mais optimiste. « Non, pas pour le moment, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si un accord était proche. La raison pour laquelle j’ai dit qu’il y avait des choses à faire, c’est parce que le mercato est ouvert et quand il est ouvert, tout peut arriver. Oui, nous ne sommes qu’en août, puis à partir de septembre, quand il est fermé, c’est complètement différent. »
« En communication chaque jour »
City a déjà affiché sa puissance financière en bouclant un transfert record pour le club de 116 millions de livres sterling pour Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest. Le milieu de terrain de 23 ans représente le premier investissement majeur de l’ère Maresca, mais le départ d’autres stars a laissé les supporters sur leur faim. Plus précisément, le club a identifié la star de Chelsea comme un remplaçant potentiel de l’ailier Savinho, en route vers Tottenham, qui cherche un temps de jeu plus régulier.
Maresca a souligné qu’il travaille en étroite collaboration avec le directeur du football Hugo Viana et le CEO Ferran Soriano pour gérer les dernières semaines du mercato. « Hugo est ici et Ferran est également ici, a ajouté l’Italien. Nous essayons simplement de nous parler au jour le jour pour voir si nous devons faire quelque chose. Comme je l’ai dit, il y a certainement des choses que nous devons faire, mais nous communiquons tous les jours. »
- Getty Images Sport
Se concentrer sur l’amélioration tactique
Sur le terrain, Maresca cherche encore ses marques après une défaite de pré-saison contre l’Inter Milan à Hong Kong. Malgré ce revers, il reste concentré sur la mise en place de sa philosophie. « Il est important, dès le premier jour, d’essayer d’installer de nouvelles idées et de nouvelles choses, a-t-il expliqué. Il est important qu’au fil des jours, mais surtout match après match, on puisse voir pendant le match les choses sur lesquelles on travaille au quotidien.
« Par exemple, lors du premier match contre l’Inter Milan, il y a évidemment beaucoup de choses que nous pouvons mieux faire. Mais le principal, c’est que je commence à voir les choses sur lesquelles nous avons commencé à travailler dès le premier jour. »
L’entraîneur sait que le niveau d’exigence à City reste extrêmement élevé alors que son équipe se prépare pour son premier match de Premier League contre Bournemouth.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles