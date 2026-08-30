Simeone a enfin admis que l’Atletico pourrait faire face à une crise de dernière minute concernant l’avenir d’Alvarez. L’international argentin a été un absent notable du groupe pour le match alors qu’Atleti s’est imposé 3-1 face à Séville samedi, un résultat qui l’a propulsé en tête du classement de la Liga. Malgré ce résultat positif sur le terrain, l’actualité autour du club reste dominée par l’avenir de son attaquant vedette, qui ferait le forcing pour quitter la capitale espagnole.

S’exprimant sur Movistar+ après la victoire contre Séville, Simeone s’est montré franc sur la nature changeante du marché des transferts. « Je ne dis pas cela maintenant à cause de Julian, mais je dis toujours que quelque chose peut toujours arriver. Je le dis chaque année, a expliqué l’entraîneur de l’Atleti. C’est le football et quelque chose peut toujours arriver, mais je ne dis pas cela pour une raison particulière. »