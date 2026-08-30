AFP
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« Tout peut arriver » : Diego Simeone ouvre la porte à un départ fracassant de Julian Alvarez au milieu du vif intérêt d'Arsenal et de Barcelone
Simeone s’exprime sur l’incertitude autour d’Alvarez
Simeone a enfin admis que l’Atletico pourrait faire face à une crise de dernière minute concernant l’avenir d’Alvarez. L’international argentin a été un absent notable du groupe pour le match alors qu’Atleti s’est imposé 3-1 face à Séville samedi, un résultat qui l’a propulsé en tête du classement de la Liga. Malgré ce résultat positif sur le terrain, l’actualité autour du club reste dominée par l’avenir de son attaquant vedette, qui ferait le forcing pour quitter la capitale espagnole.
S’exprimant sur Movistar+ après la victoire contre Séville, Simeone s’est montré franc sur la nature changeante du marché des transferts. « Je ne dis pas cela maintenant à cause de Julian, mais je dis toujours que quelque chose peut toujours arriver. Je le dis chaque année, a expliqué l’entraîneur de l’Atleti. C’est le football et quelque chose peut toujours arriver, mais je ne dis pas cela pour une raison particulière. »
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Arsenal et le FC Barcelone en état d’alerte maximale
La course pour Alvarez s’intensifie à mesure que l’échéance de mardi approche. Barcelone est depuis longtemps annoncé comme intéressé par l’ancien joueur de Manchester City, mais les contraintes financières au Camp Nou ont compliqué toute opération potentielle. Cela a ouvert la porte à un intérêt venu de Premier League, Arsenal étant en discussions pour Alvarez alors que Mikel Arteta cherche à ajouter une force de frappe de classe mondiale à sa ligne offensive. Arsenal suivrait la situation de très près, surtout après qu’Alvarez a manqué des séances d’entraînement avant le match du week-end.
La relation d’Alvarez avec les supporters du club s’est récemment détériorée. L’attaquant a été copieusement sifflé par une partie du public à domicile après un match nul décevant contre Villarreal, et son absence ultérieure à l’entraînement n’a fait qu’alimenter les spéculations selon lesquelles son aventure à Madrid touche à sa fin.
Baena prend ses responsabilités en l’absence de l’attaquant
Alors que le feuilleton Alvarez continue de mijoter en arrière-plan, Alex Baena s’est imposé comme le nouveau talisman de l’équipe de Simeone. L’international espagnol, tout juste sorti d’une campagne de Coupe du monde réussie, lors de laquelle il a été titulaire lors de sept matches sur huit, a livré un récital contre Séville. Baena a inscrit un doublé et apporté l’étincelle créative qui a parfois manqué à l’Atleti ces dernières saisons. Sa performance a rappelé que la vie pouvait continuer sans Alvarez, même si Simeone préférerait sans aucun doute conserver les deux talents à sa disposition pour la prochaine campagne de Ligue des champions.
« Il était déséquilibré, l’année dernière il a commencé à un très bon niveau et nous pouvions le mettre n’importe où, il répondait toujours », a déclaré Simeone. « La confiance, la sérénité, la joie et l’aspect émotionnel de la Coupe du monde lui ont fait beaucoup de bien, et aujourd’hui je lui ai dit que cela allait servir à renforcer tout ce qu’il est. C’est un joueur qui fait la différence et nous le voyons à ce niveau. Il l’a montré aujourd’hui, et nous allons exiger ce niveau de sa part. »
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Jours cruciaux à venir pour l’Atleti
Les prochaines 48 heures seront déterminantes pour la saison de l’Atlético. Le club s’apprête à affronter l’Athletic Club lors de sa prochaine sortie en Liga, avant un choc d’ouverture en Ligue des champions contre Liverpool le 9 septembre. Reste à savoir si Alvarez fera partie de cette aventure, toute la question étant là, et elle se chiffre en millions d’euros. Selon certaines informations, l’Atlético a fixé un ultimatum clair à l’attaquant pour qu’il clarifie ses intentions, souhaitant une réponse définitive d’ici à la fin de la journée afin d’éviter une course désespérée pour lui trouver un remplaçant le jour même de la clôture du mercato.
Si Alvarez venait à partir, ce serait un coup dur important pour la profondeur offensive de l’Atlético, en particulier au regard de son bilan de buts la saison dernière. Toutefois, l’émergence de Baena et la forme persistante d’Ademola Lookman, qui a lui aussi marqué contre Séville, offrent une certaine garantie.
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