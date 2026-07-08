« Tout le monde veut nous faire tomber »… L'Argentine bénéficie-t-elle d'un traitement de faveur ?

Les répercussions de la polémique arbitrale qui a émaillé le match Égypte-Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se font toujours sentir, alors que les avis divergent entre ceux qui estiment que la sélection du « Tango » a bénéficié des décisions de l’arbitre français François Litxer et ceux qui jugent que toutes les décisions controversées étaient conformes au règlement.

Au milieu des critiques virulentes émanant du camp égyptien — aussi bien dans la plainte officielle déposée auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) que dans les déclarations de plusieurs stars et médias — le journaliste argentin Mariano Dayan a publié un long article dans le journal Ole, dans lequel il défend la sélection albiceleste en rejetant ce qu’il qualifie de « campagne » destinée à faire croire que l’Argentine gagne grâce à l’arbitrage.

Il passe en revue les principales décisions arbitrales litigieuses, aussi bien lors de la rencontre face à l’Égypte que durant le parcours de l’Albiceleste aux Coupes du monde 2022 et 2026, et affirme que les succès de la sélection argentine sont le fruit de sa supériorité sur le terrain, non des choix des arbitres.

Voici le texte de l’article :