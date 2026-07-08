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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« Tout le monde veut nous faire tomber »… L'Argentine bénéficie-t-elle d'un traitement de faveur ?

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La polémique ne s’arrête pas

Les répercussions de la polémique arbitrale qui a émaillé le match Égypte-Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se font toujours sentir, alors que les avis divergent entre ceux qui estiment que la sélection du « Tango » a bénéficié des décisions de l’arbitre français François Litxer et ceux qui jugent que toutes les décisions controversées étaient conformes au règlement.

Au milieu des critiques virulentes émanant du camp égyptien — aussi bien dans la plainte officielle déposée auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) que dans les déclarations de plusieurs stars et médias — le journaliste argentin Mariano Dayan a publié un long article dans le journal Ole, dans lequel il défend la sélection albiceleste en rejetant ce qu’il qualifie de « campagne » destinée à faire croire que l’Argentine gagne grâce à l’arbitrage.

Il passe en revue les principales décisions arbitrales litigieuses, aussi bien lors de la rencontre face à l’Égypte que durant le parcours de l’Albiceleste aux Coupes du monde 2022 et 2026, et affirme que les succès de la sélection argentine sont le fruit de sa supériorité sur le terrain, non des choix des arbitres. 

Voici le texte de l’article :

  • L’équipe d’Argentine continue d’écrire l’histoire grâce à ses résultats, et non grâce à l’aide des arbitres, même si certains le suggèrent. Quand on enchaîne les victoires, tout le monde cherche à nous faire tomber.

    La vague ne cesse de grossir : plus l’équipe d’Argentine enchaîne les victoires et les exploits, plus la position de « Scaloneta » se consolide, et plus les vents contraires soufflent de la part de ses adversaires à travers le monde. Car cette sélection est en train d’écrire une page d’histoire depuis son sacre à la Copa América 2021 au stade du Maracana : elle a conquis la Coupe du monde 2022 au Qatar, puis la Copa América 2024, et vise désormais – malgré l’ampleur de l’entreprise – une quatrième étoile aux États-Unis.

    Dans ce contexte, l’Albiceleste est devenue l’adversaire que tout le monde veut battre, qu’il s’agisse de la France, de l’Espagne ou de n’importe quelle autre sélection qui se dresse sur sa route.

    De toutes parts, les spéculations vont bon train : la FIFA favoriserait l’Argentine, les arbitres prendraient son parti. Mais est-ce vraiment le cas ?

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  • Fait marquant – et non le fruit du hasard – l’Argentine n’a plus perdu le moindre match de Coupe du monde depuis son match d’ouverture contre l’Arabie saoudite au Qatar en 2022, lors duquel plusieurs de ses buts avaient été refusés pour des hors-jeu très litigieux. Depuis, elle a enchaîné les victoires, souvent dans la douleur : elle a éliminé le Mexique, la Pologne, l’Australie et les Pays-Bas aux tirs au but, puis la Croatie et la France lors de la séance fatidique, avant de dominer l’Algérie, l’Autriche, le Cap-Vert et enfin l’Égypte.

    Pourtant, l’Égypte et certains milieux du football continuent d’évoquer une supposée aide arbitrale en faveur de l’Argentine, comme si une équipe pouvait bâtir un tel parcours uniquement grâce aux décisions des arbitres.

  • Dès la rencontre d’ouverture contre l’Algérie, certains observateurs ont affirmé qu’une faute commise par Messi aurait dû entraîner un carton rouge direct, après que l’Argentin eut posé son pied sur le mollet d’un adversaire.

    Il s’agissait bien d’une faute, passible au pire d’un carton jaune.

    L’arbitre a certes omis de sortir le carton jaune, mais l’action manquait de force et de violence pour être qualifiée d’expulsion.

    La vidéo aurait-elle pu changer la donne ? Oui. Menant déjà 3-0, certains ont suggéré que la FIFA protégeait Messi pour éviter sa suspension, allant jusqu’à contester la validité de son triplé.

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  • Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Diego Lugano, figure emblématique du football uruguayen, a affirmé que l’Argentine avait obtenu cinq penalties. L’une a été accordée suite à une faute de Paredes contre l’Arabie saoudite, le cas le plus controversé ; une autre a été sifflée lorsque le gardien polonais, sortant pour intercepter un centre, a giflé Messi au visage sans intention ni violence ; la troisième était justifiée face aux Pays-Bas après une faute sur Acuña ; la quatrième était logique suite à un choc entre le gardien croate et Julián Álvarez ; Enfin, le cinquième penalty, sifflé par l’arbitre polonais après que le pied d’Ousmane Dembélé a heurté celui d’Ángel Di María, entraînant sa perte d’équilibre, a été jugé parfaitement justifié.

    À partir des huitièmes de finale, l’Argentine a dominé ses adversaires et livré une finale aboutie, jusqu’aux deux buts consécutifs de la France.

  • Les observateurs pointent deux décisions arbitrales défavorables à l’Égypte. Tout d’abord, le but annulé alors que le score était de 2-0, suite à une faute signalée sur Lisandro Martínez en début d’action : un piétinement involontaire, mais réel, qui a déséquilibré le défenseur au moment de sa réception. Contact et impact sont évidents, entraînant sa chute.

    La seconde porte sur le penalty supposé de Julián Álvarez sur Mohamed Salah, juste avant le troisième but argentin.

    Le joueur argentin l’a à peine effleuré sans le faire tomber, tandis que Salah a exagéré sa chute. Ni l’arbitre ni la vidéo n’ont considéré qu’il y avait faute ; il n’y a même pas lieu de parler d’une faute présumée sur Mac Allister, puisqu’il ne s’agissait que d’un contact physique.

    Pourtant, l’entraîneur et plusieurs joueurs égyptiens ont préféré multiplier les critiques plutôt que d’admettre que le match leur avait échappé sous la pression, face à une Albiceleste plus solide.

  • La présence de Messi, meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, compte. Elle influence adversaires comme arbitres. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi : brandir un carton jaune ou rouge à la face de Leo lors d’un match controversé n’est pas la même chose que de le faire pour n’importe quel autre joueur. Cela a peut-être eu une incidence sur cette action face à l’Algérie. Mais de là à affirmer que l’Argentine gagne grâce à l’arbitrage, il y a un fossé énorme.

    On ne se souvient d’ailleurs d’aucune décision arbitrale décisive qui aurait fait pencher la balance en faveur de l’Albiceleste, et la comparaison avec le tacle de Manuel Neuer sur Gonzalo Higuaín en finale du Mondial 2014 au Brésil ne tient pas.

    Quoi qu’il arrive au Qatar, l’Argentine est déjà entrée dans l’histoire, et ce n’est pas grâce aux arbitres. Il serait donc malvenu de prêter crédit à une théorie du complot venue de l’étranger.

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