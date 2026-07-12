La rivalité entre les deux nations est profondément ancrée dans la légende de la Coupe du monde, notamment lors du quart de finale de 1986 où Diego Maradona a marqué deux des buts les plus célèbres de l’histoire du football. Messi a admis qu’il n’était pas encore né pour vivre ces moments en direct, mais ces images demeurent au cœur de l’identité argentine. « Tout ce que j’ai vu et dont je me souviens [du match Argentine-Angleterre de 1986] provient de vidéos et d’images que les Argentins regardent et revivent sans cesse », a déclaré Messi à ESPN.

Évoquant le caractère unique de cette affiche, la star de l’Inter Miami a ajouté : « Mais je pense que ce groupe a l’habitude de disputer des matchs de football quel que soit l’adversaire. Évidemment, affronter l’Angleterre est spécial car c’est une grande nation, et les matchs contre les grandes nations sont toujours spéciaux. Personnellement, c’est la première fois que je vais les affronter. J’ai affronté toutes les sélections sauf l’Angleterre, ce qui rend la rencontre encore plus agréable. Nous aborderons cette demi-finale de Coupe du monde avec la détermination de nous présenter dans la meilleure forme possible pour nous battre à nouveau. »