AFP
Traduit par
« Tout le monde sauf l'Angleterre » : Lionel Messi réagit à cette occasion unique dans sa carrière et explique comment la génération argentine de 2026 s'inspire des exploits de Diego Maradona face aux Three Lions
Une rencontre historique à Atlanta
Messi s'apprête à cocher l'une des dernières cases de son illustre carrière lorsque l'Argentine affrontera l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Ce choc a été officialisé après des quarts de finale éprouvants : l'Argentine a dominé la Suisse 3-1 après prolongation, tandis que l'Angleterre de Thomas Tuchel a battu la Norvège 2-1, également en extra-time.
Programmée mercredi à Atlanta, cette demi-finale marquera la première fois que Messi défiera les Three Lions sous le maillot albiceleste. Malgré des décennies passées au plus haut niveau, l’attaquant de 39 ans n’a jamais croisé la sélection anglaise, un détail qui ajoute une dimension supplémentaire à ce rendez-vous à élimination directe déjà très attendu.
- Getty Images Sport
En quête d'exploits à la hauteur de ceux de Maradona
La rivalité entre les deux nations est profondément ancrée dans la légende de la Coupe du monde, notamment lors du quart de finale de 1986 où Diego Maradona a marqué deux des buts les plus célèbres de l’histoire du football. Messi a admis qu’il n’était pas encore né pour vivre ces moments en direct, mais ces images demeurent au cœur de l’identité argentine. « Tout ce que j’ai vu et dont je me souviens [du match Argentine-Angleterre de 1986] provient de vidéos et d’images que les Argentins regardent et revivent sans cesse », a déclaré Messi à ESPN.
Évoquant le caractère unique de cette affiche, la star de l’Inter Miami a ajouté : « Mais je pense que ce groupe a l’habitude de disputer des matchs de football quel que soit l’adversaire. Évidemment, affronter l’Angleterre est spécial car c’est une grande nation, et les matchs contre les grandes nations sont toujours spéciaux. Personnellement, c’est la première fois que je vais les affronter. J’ai affronté toutes les sélections sauf l’Angleterre, ce qui rend la rencontre encore plus agréable. Nous aborderons cette demi-finale de Coupe du monde avec la détermination de nous présenter dans la meilleure forme possible pour nous battre à nouveau. »
La série historique de buts de Messi prend fin
Messi enchaîne les performances spectaculaires dans cette Coupe du monde en cours, où il occupe actuellement la tête du classement des buteurs avec huit buts, à égalité avec le Français Kylian Mbappé. De plus, ce bilan impressionnant a consolidé son statut de meilleur buteur de tous les temps de l'histoire de la Coupe du monde, portant son total à 21 buts, un chiffre sans précédent.
Il a inscrit un triplé contre l’Algérie, un doublé face à l’Autriche, ainsi qu’un but contre la Jordanie, le Cap-Vert et l’Égypte. Sa série s’est toutefois interrompue en quarts de finale face à la Suisse : muet pour la première fois du tournoi, il a néanmoins offert une passe décisive cruciale pour la victoire. Cette performance met fin à une séquence exceptionnelle de matchs consécutifs avec au moins un but en Coupe du monde, lancée lors de son but contre l’Australie en huitièmes de finale de l’édition 2022 au Qatar.
- Getty Images Sport
Alvarez se méfie de la menace anglaise
L'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à un but spectaculaire de Julián Álvarez en prolongation, avant que Lautaro Martínez n'inscrive un troisième but pour sceller la victoire face à la Suisse. Elle affrontera désormais une équipe d'Angleterre portée par la forme exceptionnelle de Jude Bellingham. Si l’histoire de cette confrontation – notamment la « Main de Dieu » et le carton rouge de David Beckham en 1998 – occupe le devant de la scène, le camp argentin est bien conscient de la qualité actuelle des joueurs de Tuchel, notamment avec Bellingham qui s’est illustré face à la Norvège. « Nous sommes très fiers de figurer parmi les quatre meilleures équipes du monde », a déclaré Álvarez après la victoire contre la Suisse.
L’attaquant de l’Atlético de Madrid a toutefois averti que les championnes du monde en titre ne doivent pas baisser la garde si elles veulent se qualifier pour la finale de dimanche prochain, où elles affronteront l’Espagne ou la France. « Nous savons que l’Angleterre possède des joueuses de grande qualité. C’est une excellente équipe qui a bien joué dans cette Coupe du monde, mais nous devons récupérer et bien nous préparer », a ajouté Álvarez.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles