L'Atlético de Madrid a réagi avec fermeté à l'annonce du transfert de son attaquant vedette, Julián Álvarez, vers le FC Barcelone. « Nous avons déjà vu comment Barcelone agit », déclare une source anonyme proche du club colchonero, citée par le journal espagnol As : « Aucune somme d'argent ne permettrait au Barça d'acheter Julián Álvarez. Il ne rejoindra pas Barcelone. »
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« Tout le monde sait que c'est un club malhonnête » : Julian Alvarez lâche une bombe sur le marché des transferts – Le feuilleton des transferts entre l'Atlético Madrid et Barcelone s'emballe complètement
Alvarez, dont la presse évoque depuis des semaines le départ de Madrid – et plus précisément un transfert au Barça –, a annoncé sans détour son intention de partir après la victoire 2-0 de l’Argentine contre l’Autriche lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde, lundi soir. « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert », a déclaré le joueur de 26 ans lors d’un entretien avec ESPN. « Je veux réaliser mes rêves. »
L’Atlético Madrid, lui, campe sur ses positions : « Soit le Barça verse les 500 millions d’euros de clause libératoire, soit il n’y aura pas de transfert », prévient une source proche du club colchonero, rappelant que le champion d’Espagne est actuellement à court de liquidités. Par ailleurs, le club madrilène envisagerait de saisir le Tribunal arbitral du sport de la FIFA pour déposer une plainte contre le champion d’Espagne, estimant que ce dernier négocie illégalement avec un joueur encore sous contrat jusqu’en 2030.
« Tout le monde sait que c’est un club malhonnête », a ajouté la source colchonera. « Mais ils sont tombés sur un club qui ne les laissera pas s’en tirer comme ça. »
Outre le Barça, le PSG, le Real Madrid et d’autres grands clubs seraient également intéressés par Julian Álvarez.
L'élite européenne serait à la lutte pour s'attacher les services d'Alvarez : le PSG, fraîchement couronné en Ligue des champions, Arsenal, champion d'Angleterre en titre, ainsi que les rivaux espagnols de l'Atlético, le FC Barcelone et le Real Madrid.
Les « Merengues » auraient même proposé 150 millions d’euros pour le champion du monde 2022, une offre que les « Rojiblancos » ont fermement rejetée.
Il y a quelques semaines, l’Atlético s’en était déjà pris au Barça sur les réseaux sociaux, accusant le champion d’Espagne de diffuser de fausses informations et de divulguer délibérément des fuites.
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Alvarez informe les dirigeants de l’Atleti de son souhait de départ.
« Je suis conscient que ce n'est pas le moment idéal pour m'exprimer », a déclaré Alvarez après la rencontre de la Coupe du monde à Dallas, « mais je ne veux plus me cacher. Je veux être honnête et j'ai eu les discussions nécessaires au sein de l'Atlético. » Il a alors fait part de son souhait de départ.
S’il n’a pas dévoilé sa destination, ESPN affirme qu’il serait séduit par Barcelone, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski, annoncé partant.
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À ce stade de la Coupe du monde, Julian Álvarez n’est utilisé que comme joker.
Alvarez s'est révélé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où, âgé de 22 ans, il a largement contribué, aux côtés de Lionel Messi, au sacre de l'Argentine. Passé par River Plate puis Manchester City, il a rejoint l'Atlético lors de l'été 2024 pour un transfert de 75 millions d'euros et y a signé un contrat jusqu'en 2030.
En 106 matchs sous les ordres de son compatriote Diego Simeone, il a marqué 49 buts et délivré 17 passes décisives, sans toutefois remporter de titre.
Lors de la Coupe du monde en cours aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Alvarez n’a pas encore fait la différence : alors que Messi a inscrit les cinq buts des deux victoires des champions en titre, l’attaquant a dû se contenter d’un rôle de remplaçant.