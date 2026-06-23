« Tout le monde sait que c'est un club malhonnête » : Julian Alvarez lâche une bombe sur le marché des transferts – Le feuilleton des transferts entre l'Atlético Madrid et Barcelone s'emballe complètement

Alvarez, dont la presse évoque depuis des semaines le départ de Madrid – et plus précisément un transfert au Barça –, a annoncé sans détour son intention de partir après la victoire 2-0 de l’Argentine contre l’Autriche lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde, lundi soir. « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert », a déclaré le joueur de 26 ans lors d’un entretien avec ESPN. « Je veux réaliser mes rêves. »

L’Atlético Madrid, lui, campe sur ses positions : « Soit le Barça verse les 500 millions d’euros de clause libératoire, soit il n’y aura pas de transfert », prévient une source proche du club colchonero, rappelant que le champion d’Espagne est actuellement à court de liquidités. Par ailleurs, le club madrilène envisagerait de saisir le Tribunal arbitral du sport de la FIFA pour déposer une plainte contre le champion d’Espagne, estimant que ce dernier négocie illégalement avec un joueur encore sous contrat jusqu’en 2030.

« Tout le monde sait que c’est un club malhonnête », a ajouté la source colchonera. « Mais ils sont tombés sur un club qui ne les laissera pas s’en tirer comme ça. »