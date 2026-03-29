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Tout le monde s'enthousiasme pour Sandro Tonali : Manchester United en tête de liste, Manchester City en ligne de mire, un derby à 100 millions

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Le milieu de terrain italien déclenche une bataille 100 % anglaise sur le marché des transferts : ce qu'on sait de l'avenir de Tonali.

Aujourd'hui, il est appelé à mener l'Italie ; cet été, il pourrait devenir l'un des transferts les plus coûteux : tout tourne autour de Sandro Tonali.


La participation du milieu de terrain italien était incertaine depuis plusieurs jours en raison d'un état physique pas tout à fait au mieux, mais il s'est tout de même illustré à Bergame et si la sélection de Gennaro Gattuso a atteint la finale des barrages de la Coupe du monde, elle le doit en grande partie à ce joueur né en 2000.


Contre l'Irlande du Nord, il a d'abord débloqué le match d'une belle frappe en première intention, puis a permis le doublé en offrant une passe décisive à Moise Kean.


Du terrain au marché des transferts, car l'avenir du joueur de Newcastle reste à écrire, les grands clubs anglais étant prêts à se livrer à une surenchère de plusieurs millions.

  • TONALI, CIBLE NUMÉRO UN DE MANCHESTER UNITED

    C'est Manchester United qui suit de plus près que quiconque la situation de Tonali.


    Les Red Devils s'apprêtent à revoir leur effectif, et notamment leur milieu de terrain, qui verra certainement le départ de Casemiro, destiné à la MLS. Comme l'a rapporté Matteo Moretto, l'ancien joueur du Milan AC est en tête de la liste des souhaits de Manchester United pour renforcer son milieu de terrain, et cette piste prend de plus en plus d'ampleur.


    Au cours des prochaines semaines, United approfondira la question pour évaluer la faisabilité réelle de l'opération. Mais ce n'est pas le seul club.

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  • LE CITY S'INTÉRESSE ÉGALEMENT À TONALI

    En effet, le Manchester City de Pep Guardiola s'est également lancé à la poursuite de Tonali, où évolue déjà un autre ancien joueur des Rossoneri, Tijjani Reijnders.


    Avec le départ imminent de BernardoSilva et Rodri fortement courtisé par le Real Madrid, les Cityzens doivent eux aussi envisager la nécessité de remanier en profondeur leur milieu de terrain. Le profil de Tonali, au vu de ce qu’il a montré en club et en sélection, suscite un vif intérêt chez le club et l’entraîneur.

  • LE BILAN DE NEWCASTLE : UN DERBY À 100 MILLIONS

    Mais combien cela coûterait-il de débaucher Tonali de Newcastle ? La réponse est simple : beaucoup, énormément.


    L'évaluation faite par les Magpies est très élevée : comme le rapporte Moretto, le montant avoisine les 100 millions d'euros.


    Un derby aux sommes astronomiques pourrait donc s'engager entre United et City, ce qui, d'un côté, flatte le joueur et le monde du football italien, mais, de l'autre, ne réjouit pas les équipes qui caressent le rêve de ramener ce joueur né en 2000 en Serie A, notamment la Juventus qui, depuis des années, a une véritable obsession pour Tonali.

  • LE « PACTE » SANS L'EUROPE

    Tonali représente un transfert coûteux, mais qui pourrait devenir plus envisageable en fonction de la façon dont la saison se terminera.


    Il y a quelques jours, en effet, une rumeur en provenance d'Angleterre faisait état d'un « gentlemen's agreement » entre le joueur et Newcastle, un accord selon lequel le club anglais faciliterait le départ du joueur si l'équipe d'Eddie Howe ne se qualifiait pas pour les coupes européennes la saison prochaine.