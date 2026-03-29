Aujourd'hui, il est appelé à mener l'Italie ; cet été, il pourrait devenir l'un des transferts les plus coûteux : tout tourne autour de Sandro Tonali.





La participation du milieu de terrain italien était incertaine depuis plusieurs jours en raison d'un état physique pas tout à fait au mieux, mais il s'est tout de même illustré à Bergame et si la sélection de Gennaro Gattuso a atteint la finale des barrages de la Coupe du monde, elle le doit en grande partie à ce joueur né en 2000.





Contre l'Irlande du Nord, il a d'abord débloqué le match d'une belle frappe en première intention, puis a permis le doublé en offrant une passe décisive à Moise Kean.





Du terrain au marché des transferts, car l'avenir du joueur de Newcastle reste à écrire, les grands clubs anglais étant prêts à se livrer à une surenchère de plusieurs millions.