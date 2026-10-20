Il y a d’abord le Benfica, qui l’a cédé cet été : avec une moyenne d’un but par match en ce début de championnat, le joueur de 21 ans est l’une des révélations de cette saison de Serie A. Ses qualités de buteur ont attiré l’attention de nombreux grands clubs italiens et européens. Le club de Lisbonne, qui détenait ses droits lorsque Varela s’est illustré la saison dernière lors de son prêt à Gil Vicente, l’a laissé partir cet été, mais conserve le droit de s’aligner, c’est-à-dire de s’aligner sur les futures offres. Les marques d’intérêt et les prises de renseignements pourraient se multiplier dans les prochaines semaines.















