Monza profite de son buteur Gustavo Varela, au moins jusqu’en janvier. Après un excellent début de saison, l’avant-centre portugais a déjà attiré l’attention de plusieurs grands clubs : il compte déjà 6 buts après 7 journées de championnat, malgré un match manqué sur blessure, sur les 13 inscrits par Monza. Deuxième meilleur buteur de Serie A, à égalité avec Donyell Malen et derrière Antonio Raimondo, il a également marqué 2 buts en Coupe d’Italie pour sa première saison en Italie.
Tout le monde s’arrache Varela : l’Inter étudie son profil, le Benifca peut s’aligner sur l’offre, mais ne dispose pas de la « clause de rachat »
Le Benfica et le droit de s’aligner sur une offre
Il y a d’abord le Benfica, qui l’a cédé cet été : avec une moyenne d’un but par match en ce début de championnat, le joueur de 21 ans est l’une des révélations de cette saison de Serie A. Ses qualités de buteur ont attiré l’attention de nombreux grands clubs italiens et européens. Le club de Lisbonne, qui détenait ses droits lorsque Varela s’est illustré la saison dernière lors de son prêt à Gil Vicente, l’a laissé partir cet été, mais conserve le droit de s’aligner, c’est-à-dire de s’aligner sur les futures offres. Les marques d’intérêt et les prises de renseignements pourraient se multiplier dans les prochaines semaines.
2 MILLIONS POUR MONZA, PAS DE CLAUSE DE RACHAT POUR BENFICA
Le Benfica ne dispose toutefois d’aucun droit de rachat sur l’attaquant, contrairement à ce qu’affirmaient certaines informations venues du Portugal dans la matinée. Seul Monza a le plein contrôle du joueur, tandis que le club portugais peut uniquement s’aligner sur de futures offres. Les droits du joueur né en 2005 appartiennent intégralement au club de Monza, qui l’a recruté définitivement cet été pour un montant fixe d’un peu plus de 2 millions d’euros.
L’INTER OBSERVE
Outre les matching rights, le Benfica touchera également 20 % de la future plus-value réalisée par Monza. L'Inter a déjà pris des dispositions pour observer Varela : hier soir, à l'U Power Stadium, lors de la victoire 4-0 de Monza contre Cagliari, à laquelle Varela a contribué avec deux buts et une passe décisive, le directeur sportif de l'Inter, Dario Baccin, était présent pour suivre le Portugais, qui a fait bonne impression. Pourrait-il déjà être une cible pour le mercato hivernal ?
LE PÈRE FOOTBALLEUR
Le Portugais a grandi dans un univers lié au football, puisque, enfant, il accompagnait son père Fernando à presque tous les entraînements. Son père, défenseur central, l’a eu très jeune, à 17 ans, avant de percer dans le football : « Je l’emmenais avec moi, nous prenions le petit-déjeuner, puis je le laissais se promener sur le terrain. » Un jour, alors que l’équipe était réunie en cercle pour parler du match précédent, Gustavo a surgi des vestiaires en envoyant le ballon en l’air d’un coup de pied et s’est retrouvé aux côtés des autres joueurs : « J’ai dit à l’entraîneur de le laisser faire, de toute façon, il était impossible de le tenir en place. »
Père et fils adversaires sur le terrain
Une histoire de galère et de sacrifices. Une enfance pauvre et difficile, avec un père qui a commencé à gagner un peu d’argent vers l’âge de vingt ans : « J’ai demandé de l’aide et j’en ai reçu, de mes beaux-parents, de mes parents et de mes amis. » En 2024, les deux se sont affrontés pour la première fois de leur carrière : Gustavo était l’avant-centre du Benfica B, l’équipe dans laquelle il a grandi, tandis que Fernando jouait à l’Alverca et devait le marquer. Toute la famille était en tribune pour le regarder. Le match le plus important de sa carrière.
LA CARRIÈRE
L’an dernier, Varela a inscrit six buts avec Gil Vicente, tandis qu’il avait fait ses débuts en équipe première la saison précédente contre Oliveirense. En 2024-25, la saison où il a affronté son père, il avait marqué 14 buts avec l’équipe réserve. Né et élevé à Lisbonne, il a suivi son père au fil de ses années à travers l’Europe : de 2016 à 2022, il a été l’un des attaquants des équipes de jeunes du PAOK, en Grèce. Lorsqu’on lui a demandé quel était son plus grand rêve, il a répondu sans détour : « J’ai joué contre mon père, que demander de plus ? Pour le reste, la sélection portugaise est un grand objectif. » S’il continue comme ça...
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