Aux côtés de la Brésilienne Rafaela Pimenta, Alf-Inge fait partie de l'équipe de conseillers de l'attaquant de 25 ans. L'homme de 53 ans ne cache pas qu'il aimerait bien voir son fils porter un jour le maillot royal : « Est-ce que j'aimerais le voir au Real Madrid ? Peut-être. Dans le football, il y a toujours une chance, on ne sait jamais. »

Haaland a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City à l’été 2022, pour un montant de 60 millions d’euros. Son contrat court encore jusqu’au 30 juin 2034, ce qui place les Skyblues dans une position de négociation extrêmement confortable.

Les rumeurs d’un intérêt madrilène pour l’attaquant norvégien ont été nombreuses par le passé. Lors de la campagne pour l’élection à la présidence des Blancos, Enrique Riquelme, rival malheureux de Florentino Pérez, avait promis de recruter le joueur de 25 ans s’il l’emportait.