« Erling est actuellement très heureux à Manchester City et dispose d'un contrat à long terme, mais tout le monde rêve de jouer pour le Real Madrid et de remporter la Ligue des champions », a déclaré Alf-Inge, le père d'Erling Haaland, à DAZN, juste avant le huitième de finale de la Coupe du monde entre la Norvège et le Brésil.
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« Tout le monde rêve de jouer pour le Real Madrid ! » L'agent d'Erling Haaland laisse entrevoir un transfert surprise
Aux côtés de la Brésilienne Rafaela Pimenta, Alf-Inge fait partie de l'équipe de conseillers de l'attaquant de 25 ans. L'homme de 53 ans ne cache pas qu'il aimerait bien voir son fils porter un jour le maillot royal : « Est-ce que j'aimerais le voir au Real Madrid ? Peut-être. Dans le football, il y a toujours une chance, on ne sait jamais. »
Haaland a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City à l’été 2022, pour un montant de 60 millions d’euros. Son contrat court encore jusqu’au 30 juin 2034, ce qui place les Skyblues dans une position de négociation extrêmement confortable.
Les rumeurs d’un intérêt madrilène pour l’attaquant norvégien ont été nombreuses par le passé. Lors de la campagne pour l’élection à la présidence des Blancos, Enrique Riquelme, rival malheureux de Florentino Pérez, avait promis de recruter le joueur de 25 ans s’il l’emportait.
- Getty Images
Haaland enchaîne les buts pour la Norvège à la Coupe du monde
Pour autant, rien de concret ne s'est jamais matérialisé concernant un transfert. Haaland et le Real ont ensuite catégoriquement démenti que le Norvégien ait déjà donné son accord pour un éventuel transfert.
À Manchester City, l’attaquant s’est révélé l’un des joueurs les plus décisifs de l’exercice précédent : 38 buts et 9 passes décisives en 52 rencontres toutes compétitions confondues.
À 25 ans, il confirme son excellente forme lors de la Coupe du monde en cours : sept buts en quatre matches, et une qualification quasi solo pour les quarts de finale, où la Norvège défiera l’Angleterre.
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