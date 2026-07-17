Thomas Tuchel conserve son poste à la tête de l’équipe d’Angleterre. La Fédération anglaise de football a confirmé cette information avec clarté et fermeté. Cette décision intervient malgré l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, un match que les Three Lions, alors menés par Kane, avaient pourtant dominé avant de se montrer trop prudents et de laisser les champions du monde en titre inverser la tendance.
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Tout le monde réclame la tête de Tuchel, mais une clause contractuelle le maintient sur le banc de l’équipe d’Angleterre jusqu’en 2028. Un élément de coulisses concerne également Guardiola
TUCHEL VISE LES COMPÉTITIONS EUROPÉENNES
Sous une pression médiatique grandissante, l’entraîneur allemand estprésenté comme un « monstre » en Une des grands quotidiens nationaux. Critiqué sans ménagement par les supporters, les joueurs et même les anciens internationaux anglais, il reste pour l’instant solidement installé à son poste. Thomas Tuchel a pris les rênes de l’Angleterre le 1^(er) janvier 2025, succédant à Gareth Southgate – finaliste de l’Euro à deux reprises, éliminé en demi-finale de la Coupe du monde 2018 puis en quarts quatre ans plus tard – et s’est engagé jusqu’en 2028. Une échéance pour laquelle Tuchel s’est déjà engagé.
SAUVÉ PAR LES CLAUSES
Selon The Athletic, le contrat liant l’entraîneur allemand à la Fédération anglaise comportait des clauses de performance lors de ce Mondial. En cas d’élimination lors de la phase de groupes, en seizièmes ou en huitièmes de finale (sauf défaite contre le Mexique, pays hôte), les deux parties pouvaient convenir d’une résiliation anticipée du contrat. Or, l’Angleterre a franchi un tour supplémentaire et s’est qualifiée pour la demi-finale face à l’Argentine, menant au score jusqu’à la 83e minute. La condition fatidique qui aurait pu mettre fin prématurément à l’aventure de Tuchel n’a donc pas été déclenchée.
LES COULISSES DE GUARDIOLA
Selon The Athletic, la Fédération anglaise n’a opté pour l’ex-coach du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain et de Chelsea qu’après le refus de Pep Guardiola. Ce dernier, déjà accordé au printemps 2024 pour succéder à Southgate, a finalement prolongé de deux saisons à Manchester City. Cette décision a donc ouvert la voie à Tuchel, pourtant très critiqué et empêtré dans la tourmente, mais toujours solidement installé sur le banc des Blues.
Quel est le salaire de Tuchel ?
Les projets éventuels de la Fédération anglaise de football de limoger son sélectionneur nationalse heurtentà un double obstacle : d’une part, la forte pression populaire et les critiques acerbes de personnalités illustres comme Gary Neville, Michael Owen ou Thierry Henry, qui réclament sa démission sur les principales chaînes de télévision britanniques et internationales ; d’autre part, le coût financier d’une résiliation anticipée du contrat. Pour entraîner l’équipe nationale anglaise, Tuchel touche en effet un salaire de 5 millions de livres sterling. En cas de rupture anticipée, la Fédération devrait donc lui verser environ 10 millions de livres, soit près de 12 millions d’euros au taux de change actuel.
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