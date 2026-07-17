Tout le monde réclame la tête de Tuchel, mais une clause contractuelle le maintient sur le banc de l’équipe d’Angleterre jusqu’en 2028. Un élément de coulisses concerne également Guardiola

Les projets éventuels de la Fédération anglaise de football de limoger son sélectionneur nationalse heurtentà un double obstacle : d’une part, la forte pression populaire et les critiques acerbes de personnalités illustres comme Gary Neville, Michael Owen ou Thierry Henry, qui réclament sa démission sur les principales chaînes de télévision britanniques et internationales ; d’autre part, le coût financier d’une résiliation anticipée du contrat. Pour entraîner l’équipe nationale anglaise, Tuchel touche en effet un salaire de 5 millions de livres sterling. En cas de rupture anticipée, la Fédération devrait donc lui verser environ 10 millions de livres, soit près de 12 millions d’euros au taux de change actuel.