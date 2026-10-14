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« Tout le monde pensait que c’était fini pour nous ! » : Jose riposte alors que le Real Madrid réussit une remontée folle
Le Real Madrid signe une remontée sensationnelle en fin de match sur la scène européenne
Le Real Madrid a signé une remontée spectaculaire en Ligue des champions au Stadio Olimpico, inscrivant trois buts dans les huit dernières minutes pour s’imposer 4-3 face à la Roma. Confronté à son ancien club, Jose Mourinho a vu son équipe se retrouver menée 3-1 après un doublé de Donyell Malen et l’ouverture du score de Marten de Roon.
Kylian Mbappe a marqué pour son 100e match en Ligue des champions, avant que la fin de rencontre ne s’emballe.
Arda Guler a frappé trois coups de pied arrêtés consécutifs, permettant à Carlos Espi, à Endrick, élu homme du match, et à Antonio Rudiger, ancien défenseur de la Roma, de renverser la rencontre.
- AFP
Mourinho explique ses ajustements tactiques et salue l’impact d’Endrick
Après cette victoire folle, Mourinho a reconnu que son équipe avait traversé une période difficile avant que la Roma ne se fatigue. « C’était deux matches en un : d’abord, la Roma a été supérieure dans tous les domaines, puis, pendant les 20 dernières minutes, le Real Madrid a été irrésistible », a déclaré Mourinho.
« À 3-1, tout le monde pensait que c’était fini pour nous, mais ce sont eux qui ont fini par se fatiguer. »
À propos du jeune attaquant Endrick, Mourinho a ajouté : « Je connais son talent. Les défenseurs de la Roma étaient fatigués et n’ont pas pu l’arrêter. »
Endrick a lui-même reconnu : « Je ressens encore toutes ces émotions. Je ne m’attendais pas à entrer en jeu si tôt, mais je veux aider mon équipe. »
Rudiger et Espi réagissent à leurs exploits de buteurs en fin de match
L’ancien défenseur de la Roma Rudiger a exprimé des sentiments partagés après avoir inscrit d’une reprise de volée le but de la victoire à la 89e minute. « Je suis heureux d’avoir marqué le but de la victoire. Bien sûr, c’est un sentiment doux-amer, mais c’est le football », a confié Rudiger. « La Roma aura toujours une place particulière dans mon cœur. »
« La façon dont nous sommes revenus à la fin, c’est exactement ainsi que nous devons jouer : avec plus de détermination, plus de courage et davantage de conviction. »
Le jeune attaquant Espi a ajouté : « À couteaux tirés ! Complètement fou ! Nous avons poussé ensemble pour gagner. Au fil des minutes, nous sentions que nous nous rapprochions. »
- Italy Photo Press
Valverde souligne le caractère de son groupe malgré de dures leçons
Le milieu de terrain Federico Valverde a salué la capacité de réaction de l’équipe tout en reconnaissant qu’elle devait encore s’améliorer. « En tant que joueur, je suis fier », a déclaré Valverde. « Mais si nous avions fait notre travail correctement dès le début, le match aurait été beaucoup moins compliqué. »
« Nous avons commis des erreurs, mais nous avons réussi à renverser la situation. Il faut saluer les joueurs qui sont entrés en jeu et ont fait la différence. »
Cette victoire est la deuxième du Real Madrid dans la phase de ligue de la Ligue des champions, avant son prochain match européen.
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