Le Real Madrid a signé une remontée spectaculaire en Ligue des champions au Stadio Olimpico, inscrivant trois buts dans les huit dernières minutes pour s’imposer 4-3 face à la Roma. Confronté à son ancien club, Jose Mourinho a vu son équipe se retrouver menée 3-1 après un doublé de Donyell Malen et l’ouverture du score de Marten de Roon.

Kylian Mbappe a marqué pour son 100e match en Ligue des champions, avant que la fin de rencontre ne s’emballe.

Arda Guler a frappé trois coups de pied arrêtés consécutifs, permettant à Carlos Espi, à Endrick, élu homme du match, et à Antonio Rudiger, ancien défenseur de la Roma, de renverser la rencontre.