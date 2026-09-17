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« Tout le monde ne revient pas ! » : Gavi fait un aveu honnête sur sa blessure après que le FC Barcelone en a passé sept
Le Barça impitoyable signe un début historique
Gavi a fait son retour après une récente absence sur blessure, alors que le FC Barcelone a décroché une spectaculaire victoire 7-2 contre le Racing Santander au Camp Nou. Un triplé de Raphinha, ainsi que des buts de João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, et un but contre son camp, ont scellé un succès éclatant sous une pluie torrentielle.
Cette victoire a marqué un moment historique pour le club catalan, qui a remporté ses sept premiers matches toutes compétitions confondues.
Le Barça reste solidement en tête du classement de la Liga avec un sans-faute de six victoires en six matches, pour 33 buts inscrits.
- NurPhoto
Gavi salue l’efficacité précoce
Entré en jeu dans les derniers instants du match, Gavi a salué l’éthique de travail inlassable de l’effectif ainsi que son redoutable réalisme devant le but. Le milieu de terrain de 22 ans a souligné l’importance de maintenir cette intensité tout au long d’une campagne exigeante.
Il a noté que le fait de convertir les occasions dès le début a transformé Barcelone en une force dominante.
« La vérité, c’est que nous nous en sortons très bien, a déclaré Gavi. Nous marquons des buts très rapidement, et si nous avons deux ou trois occasions, elles finissent au fond. Le plus important, c’est de maintenir ce rythme, parce que la saison est très longue. »
Le milieu de terrain se confie sur ses difficultés liées à sa blessure
Le joueur formé à La Masia a exprimé sa satisfaction personnelle d’être revenu à son meilleur niveau physique après une période difficile marquée par de graves blessures au genou. Malgré ce contretemps en début de saison, Gavi a continué à disputer des matches importants sous les ordres de l’entraîneur.
Il a reconnu les obstacles physiques et mentaux qu’il a dû surmonter pour retrouver son meilleur niveau.
« Ces dernières années ont été difficiles pour moi parce que j’ai eu des blessures très graves, a ajouté Gavi. Tout le monde ne revient pas jouer à ce niveau comme je l’ai fait. C’est très difficile quand on a des blessures au genou, mais j’ai joué des matches importants avec l’entraîneur. »
- AgenciaLOF
Le Barça se concentre sur le maintien de la perfection
Barcelone tourne désormais son attention vers le maintien de sa dynamique record lors des prochaines échéances. Après avoir signé le meilleur début de saison de l'histoire du club, l'équipe catalane vise à accroître son avance en tête du classement.
Le retour de Gavi apporte une profondeur essentielle au milieu de terrain alors que l'effectif doit faire face à un calendrier chargé.
L'équipe poursuit sa campagne avec la volonté de conquérir de nouveaux trophées sur tous les fronts.
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