Gavi a fait son retour après une récente absence sur blessure, alors que le FC Barcelone a décroché une spectaculaire victoire 7-2 contre le Racing Santander au Camp Nou. Un triplé de Raphinha, ainsi que des buts de João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, et un but contre son camp, ont scellé un succès éclatant sous une pluie torrentielle.

Cette victoire a marqué un moment historique pour le club catalan, qui a remporté ses sept premiers matches toutes compétitions confondues.

Le Barça reste solidement en tête du classement de la Liga avec un sans-faute de six victoires en six matches, pour 33 buts inscrits.