Après son passage à Leeds United, Marsch a exprimé des opinions tranchées sur la récente décision financière contre Manchester City. S’exprimant auprès du Guardian, Marsch a évoqué la décision de la commission indépendante de juger le club coupable de 115 infractions financières.

Le sélectionneur du Canada n’a pas mâché ses mots sur les conséquences qui devraient, selon lui, frapper le champion en titre. « Je pense que Man City devrait être puni sévèrement. Je pense qu’ils devraient être relégués, et d’ailleurs, tout le monde le savait. Tout le monde le savait », a déclaré Marsch lors de son entretien.