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« Tout le monde le savait » : l’ex-entraîneur de Leeds Jesse Marsch exige la relégation de Manchester City en Premier League
Marsch réclame une sanction sévère
Après son passage à Leeds United, Marsch a exprimé des opinions tranchées sur la récente décision financière contre Manchester City. S’exprimant auprès du Guardian, Marsch a évoqué la décision de la commission indépendante de juger le club coupable de 115 infractions financières.
Le sélectionneur du Canada n’a pas mâché ses mots sur les conséquences qui devraient, selon lui, frapper le champion en titre. « Je pense que Man City devrait être puni sévèrement. Je pense qu’ils devraient être relégués, et d’ailleurs, tout le monde le savait. Tout le monde le savait », a déclaré Marsch lors de son entretien.
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Remise en question du mercato estival
Marsch est revenu sur l’été 2022, sa seule fenêtre de transferts complète à la tête de Leeds. Cette année-là, le club a vendu Kalvin Phillips à Manchester City pour 45 millions de livres sterling. Marsch a trouvé très suspect que les deux clubs affirment avoir réalisé un bénéfice durant cette période.
« Cet été-là, nous et Manchester City étions les seules équipes à dire que nous avions gagné de l’argent. Nous, nous en avons gagné, parce que nous avons vendu Raphinha, nous avons vendu Kalvin Phillips. Il nous restait beaucoup après nos achats », a expliqué Marsch, en soulignant la dure réalité financière de son ancienne équipe.
Incrédulité autour du montant du transfert de Haaland
En repensant à ce mercato, Marsch a souligné le contraste saisissant entre Leeds et Manchester City. Il a noté que Leeds avait des propriétaires qui n’avaient pas les poches profondes et qui devaient faire des économies. Quand City a annoncé avoir signé Erling Haaland pour seulement 52 M£, Marsch a été stupéfait.
« Alors que, quand Manchester City dit ça, j’étais littéralement là : “Vous vous moquez de moi ? C’est une blague ou quoi ?” Quand ils ont dit qu’ils avaient eu Erling Haaland pour 52 M£, c’était du genre : “Oui, d’accord, bien sûr !” Donc, je savais qu’il y avait des incohérences là-dedans, mais que pouvez-vous faire ? Vous levez juste les bras en l’air et vous vous dites : “c’est ça, le football” », a-t-il admis.
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Quelle suite pour Manchester City ?
Manchester City a officiellement interjeté appel du verdict qui l’a reconnu coupable d’avoir gonflé ses revenus via de faux contrats. Alors que la procédure judiciaire indépendante se déroulera au cours des prochains mois, le monde du football suivra cela de près. Si l’appel échoue, Manchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions sportives, notamment des retraits de points ou une relégation pure et simple, comme l’a publiquement réclamé Marsch.
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