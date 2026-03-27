« Tout le monde l'adore », mais Christian Pulisic explique pourquoi l'AC Milan pourrait « être contraint de le vendre », alors que la star de l'équipe nationale américaine tarde toujours à signer un nouveau contrat

Alors que Milan espère voir Pulisic rester, puisqu’il est lié au club jusqu’en 2027 au moins, Ambrosini admet qu’il existe un scénario dans lequel l’international américain pourrait partir.

Interrogé sur ses prévisions quant au départ ou au maintien de Pulisic, il a ajouté : « Je pense que Milan a besoin de lui. J’en suis convaincu. Je ne sais pas quelle est sa relation avec [Massimiliano] Allegri, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas quels sont les projets d’Allegri pour l’année prochaine.

« Bien sûr, avec la Ligue des champions, l’AC Milan aura besoin de cinq ou six joueurs supplémentaires. Et je ne sais pas s’ils ont les moyens d’acheter quatre ou cinq nouveaux joueurs. Je ne sais donc pas s’ils seront obligés de vendre quelqu’un. C’est là la question. C’est là le problème.

« Il se peut qu’Allegri veuille quatre ou cinq joueurs et que le club dise : “OK, nous n’avons pas assez d’argent, nous devons vendre quelqu’un”. Je ne sais pas si Christian se retrouverait dans cette situation. Mais pour moi, si j’étais l’entraîneur de l’AC Milan, il resterait à Milan, bien sûr. »