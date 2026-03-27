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« Tout le monde l'adore », mais Christian Pulisic explique pourquoi l'AC Milan pourrait « être contraint de le vendre », alors que la star de l'équipe nationale américaine tarde toujours à signer un nouveau contrat
Pulisic n'a pas encore signé la nouvelle offre de contrat proposée par l'AC Milan
Le Milan aimerait voir ces rumeurs indésirables prendre fin au plus vite. Dans l'idéal, le grand club de Serie A parviendra à un accord avec Pulisic qui convienne à toutes les parties. Ce dernier signera son contrat et acceptera de rester dans son environnement actuel pour les années à venir.
On comprend aisément pourquoi une telle décision serait prise, compte tenu des records personnels qu'il a établis au niveau des buts depuis qu'il a quitté Stamford Bridge pour San Siro en 2023. Pulisic est devenu l'un des chouchous des supporters milanais et est largement considéré comme faisant partie de l'élite du championnat italien, aux côtés de joueurs tels que Kenan Yildiz et Lautaro Martinez.
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La saga autour de son contrat est-elle devenue une source de distraction pour Pulisic ?
Il a toutefois été confronté à davantage de problèmes de blessures ces derniers temps et n'a pas trouvé le chemin des filets depuis 12 matchs – il n'a d'ailleurs toujours pas inscrit de but en compétition en 2026. La longue saga autour de son contrat aurait-elle pu devenir une distraction indésirable pour Pulisic ?
Lorsque cette question a été posée à Ambrosini, l'ancien milieu de terrain du Milan AC – s'exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Betinia – a déclaré : « Je ne sais pas trop. Je ne suis pas dans sa tête. Mais normalement, cela n’aurait pas dû poser de problème. Il sent que tout le monde l’aime : les supporters, le club, ses coéquipiers. Je ne pense donc pas que le contrat soit un problème. Pour moi, il a un problème physique et un problème tactique, mais pas un problème contractuel. Ici, à Milan, tout le monde l’aime. Ils voient les efforts qu’il fournit à chaque fois, donc non, ce n’est pas le contrat. »
Rumeurs de transfert : pourquoi le Milan pourrait accepter de vendre Pulisic
Alors que Milan espère voir Pulisic rester, puisqu’il est lié au club jusqu’en 2027 au moins, Ambrosini admet qu’il existe un scénario dans lequel l’international américain pourrait partir.
Interrogé sur ses prévisions quant au départ ou au maintien de Pulisic, il a ajouté : « Je pense que Milan a besoin de lui. J’en suis convaincu. Je ne sais pas quelle est sa relation avec [Massimiliano] Allegri, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas quels sont les projets d’Allegri pour l’année prochaine.
« Bien sûr, avec la Ligue des champions, l’AC Milan aura besoin de cinq ou six joueurs supplémentaires. Et je ne sais pas s’ils ont les moyens d’acheter quatre ou cinq nouveaux joueurs. Je ne sais donc pas s’ils seront obligés de vendre quelqu’un. C’est là la question. C’est là le problème.
« Il se peut qu’Allegri veuille quatre ou cinq joueurs et que le club dise : “OK, nous n’avons pas assez d’argent, nous devons vendre quelqu’un”. Je ne sais pas si Christian se retrouverait dans cette situation. Mais pour moi, si j’étais l’entraîneur de l’AC Milan, il resterait à Milan, bien sûr. »
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Captain America : Pulisic, la star de l'équipe nationale américaine, est indispensable à Milan
Ce n’est pas seulement sur le terrain que Pulisic apporte un atout considérable à Milan, car il est également un véritable atout marketing en dehors du terrain – en tant que « Captain America » et potentiellement la plus grande star issue du football américain.
Le marché américain revêtant désormais une importance capitale pour les grands clubs du monde entier – et RedBird Capital tenant les rênes à San Siro –, Ambrosini a poursuivi en évoquant la valeur de Pulisic pour la cause commune : « C’est pourquoi je pense que le club aimerait le garder. Bien sûr, il est très important. Vous savez à quel point il est important pour le marché américain. Et, vous savez, le propriétaire de l’AC Milan le sait parfaitement bien. C’est pourquoi je pense qu’il est très important pour l’AC Milan. »
Pulisic pourrait reporter toute décision concernant son avenir jusqu’après la Coupe du monde 2026, où il représentera l’équipe nationale américaine sur son propre sol. Cela pourrait attirer l’intérêt de clubs étrangers – il a déjà été associé à des équipes comme Liverpool et Manchester United – tandis que Milan devra peut-être revoir ses conditions pour convaincre ce joueur de 27 ans, très travailleur, de rester.