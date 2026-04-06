Leboeuf n'est pas le seul à percevoir des fissures dans les fondations, puisque l'ancien attaquant d'Arsenal, Theo Walcott, a désigné l'attitude de l'entraîneur comme source d'instabilité. Walcott a fait remarquer que les scènes observées sur la ligne de touche à St Mary's lui rappelaient les campagnes ratées des années précédentes, où l'énergie frénétique provenant du banc semblait déstabiliser les joueurs sur le terrain.

Il a déclaré : « En observant Mikel sur la touche, on retrouvait des éléments des années précédentes où cette énergie se répercutait sur l'équipe. C'était une énergie nerveuse, l'atmosphère était très tendue. Il n'y avait pas que Mikel, mais une grande partie du staff était parfois sur le terrain. C'était comme s'il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine, trop de messages. Aligner la meilleure équipe possible était la bonne chose à faire ce soir. C'est facile à dire maintenant, mais on attendait une réaction après la finale de la Coupe, et ce n'était pas le cas ce soir, c'était pire. »