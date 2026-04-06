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« Tout le monde est très fragile ! » - Mikel Arteta et les joueurs « fragiles » d'Arsenal « ne sont pas prêts mentalement » à remporter un titre, selon une ancienne star de la Premier League
La pression s'intensifie sur les hommes d'Arteta
La quête d'une saison historique des Gunners a rencontré un obstacle de taille suite à des éliminations successives en coupe, qui ont amené les supporters et les experts à se demander si l'équipe était prête pour la phase décisive de la saison. Après une prestation décevante lors de la finale de la Carabao Cup à Wembley, le club du nord de Londres a subi une défaite surprise 2-1 en quarts de finale de la FA Cup face à Southampton, équipe de Championship, ce qui a conduit Leboeuf à craindre le pire.
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Leboeuf craint une fragilité mentale
Dans une interview accordée à ESPN FC, le champion du monde français a comparé l'équipe actuelle aux formations légendaires du passé. « Arsenal est peut-être la meilleure équipe du monde, mais il faut prouver, même avec des joueurs et des individualités différents, sa force, et il faut battre Southampton. C'est un peu dommage », a déclaré Leboeuf. « Je repense à l’époque où je jouais contre Arsenal avec [Patrick] Vieira, [Emmanuel] Petit et Ian Wright, et tant d’autres comme Tony Adams : ça ne se serait jamais produit. Mentalement, ils étaient trop forts, ils menaient le jeu jusqu’au bout. On voit bien que tout le monde est très fragile sur le plan technique, car ils ne font pas les bons choix. Mais les joueurs sur le terrain ne font pas le travail, ils deviennent très instables parce que nous touchons au but et que la fin de la saison approche. On sent qu’ils ne sont pas prêts mentalement. Ils doivent être plus forts. »
Une tension palpable depuis la ligne de touche
Leboeuf n'est pas le seul à percevoir des fissures dans les fondations, puisque l'ancien attaquant d'Arsenal, Theo Walcott, a désigné l'attitude de l'entraîneur comme source d'instabilité. Walcott a fait remarquer que les scènes observées sur la ligne de touche à St Mary's lui rappelaient les campagnes ratées des années précédentes, où l'énergie frénétique provenant du banc semblait déstabiliser les joueurs sur le terrain.
Il a déclaré : « En observant Mikel sur la touche, on retrouvait des éléments des années précédentes où cette énergie se répercutait sur l'équipe. C'était une énergie nerveuse, l'atmosphère était très tendue. Il n'y avait pas que Mikel, mais une grande partie du staff était parfois sur le terrain. C'était comme s'il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine, trop de messages. Aligner la meilleure équipe possible était la bonne chose à faire ce soir. C'est facile à dire maintenant, mais on attendait une réaction après la finale de la Coupe, et ce n'était pas le cas ce soir, c'était pire. »
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Une saison à la croisée des chemins
Avec un quart de finale de Ligue des champions contre le Sporting CP qui se profile à l'horizon et la course au titre de Premier League toujours indécise, les Gunners doivent rapidement retrouver leur sang-froid. Arteta a reconnu que les prochains matchs constitueront le test décisif pour le caractère de son équipe, qui cherche à éviter une sixième saison consécutive sans trophée. « La période la plus importante de ces deux compétitions nous attend, et c’est maintenant, alors que nous traversons un moment difficile de la saison, qu’il faut montrer de quoi nous sommes capables – c’est maintenant que nous devons montrer qui nous sommes », a déclaré l’entraîneur des Gunners.