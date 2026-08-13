Klopp a officiellement été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’Allemagne, suscitant un vif enthousiasme dans le monde du football. Le manager légendaire prend les rênes alors que l’Allemagne cherche à ouvrir une nouvelle ère couronnée de succès.

L’arrivée du technicien de 59 ans suscite naturellement de nombreux débats, en particulier à Dortmund, où il a bâti sa réputation mondiale d’entraîneur en remportant deux titres consécutifs de Bundesliga en 2011 et 2012. Klopp se prépare à faire son retour très attendu sur le banc, et la perspective d’évoluer sous sa direction a énormément motivé de nombreux internationaux allemands en vue des prochaines échéances.