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« Tout le monde est euphorique ! » - la star du Borussia Dortmund Felix Nmecha réagit à la prise de fonctions de Jurgen Klopp à la tête de l'équipe d'Allemagne
Klopp ouvre une nouvelle ère pour l’Allemagne
Klopp a officiellement été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’Allemagne, suscitant un vif enthousiasme dans le monde du football. Le manager légendaire prend les rênes alors que l’Allemagne cherche à ouvrir une nouvelle ère couronnée de succès.
L’arrivée du technicien de 59 ans suscite naturellement de nombreux débats, en particulier à Dortmund, où il a bâti sa réputation mondiale d’entraîneur en remportant deux titres consécutifs de Bundesliga en 2011 et 2012. Klopp se prépare à faire son retour très attendu sur le banc, et la perspective d’évoluer sous sa direction a énormément motivé de nombreux internationaux allemands en vue des prochaines échéances.
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« Tout le monde est sur un petit nuage »
Nmecha a clairement exprimé ses sentiments lorsqu’il a été interrogé sur la perspective de travailler sous les ordres du légendaire entraîneur allemand. Il estime que l’ensemble de l’effectif partage son enthousiasme pour cette nouvelle ère.
« Oui. Je pense que tout le monde est très enthousiaste », a reconnu Nmecha. « Tout le monde a vraiment hâte de travailler avec lui, avec l’entraîneur. Ce serait évidemment une expérience incroyable et quelque chose que j’attends avec impatience. »
Rencontre avec le nouveau patron
Malgré l’enthousiasme général, Nmecha a admis ne pas encore avoir été officiellement présenté au nouveau sélectionneur national. Le joueur de 25 ans attend patiemment son occasion d’échanger avec Klopp.
« Je ne le connais pas personnellement, non », a confié Nmecha lorsqu’on lui a demandé s’ils s’étaient déjà croisés. Interrogé sur le fait de savoir s’il avait demandé à ses coéquipiers à Dortmund des renseignements sur Klopp, il a répondu : « Pas encore. Je ne suis ici que depuis quelques jours. Je n’ai pas vraiment encore eu l’occasion, mais je le ferai. Oui, bien sûr. »
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Un début exigeant en septembre
Klopp ouvrira officiellement son mandat à la tête de l’Allemagne le 24 septembre, à l’occasion d’un choc difficile de Ligue des nations de l’UEFA contre les Pays-Bas. Cette trêve internationale comprendra quatre matches intenses, avec des rencontres contre la Serbie et la Grèce également au programme à très court terme.
Après ces premiers tests, Klopp se tournera rapidement vers la qualification pour l’Euro 2028. Cette campagne cruciale débutera en mars 2027, tandis que le tirage au sort des qualifications est prévu à Belfast le 6 décembre.
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