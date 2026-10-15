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« Tout le monde connaît sa forme ! » : Jhon Duran réagit après avoir brillé lors de la large victoire de Benfica
Le doublé de Duran permet à un Benfica réaliste de battre le Celtic
Benfica a poursuivi son sans-faute dans la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA en dominant le Celtic 4-1 à l’Estadio da Luz. L’ancien attaquant d’Aston Villa Jhon Duran a ouvert le score rapidement sur un penalty tiré en panenka, avant qu’Alexander Bah ne double la mise d’une reprise de volée.
Duran a ensuite inscrit son deuxième but d’une frappe dans un angle fermé pour porter le score à 3-0 avant la mi-temps.
Camilo Duran a réduit l’écart pour le Celtic, mais le remplaçant Vangelis Pavlidis a scellé la victoire en fin de match, laissant l’équipe de Marco Silva à la troisième place du classement.
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Duran salue le regain de confiance et la dynamique avec Pavlidis
Élu homme du match, Duran s’est réjoui de son doublé tout en saluant la concurrence et la camaraderie au sein de l’attaque de Benfica. « Une belle victoire pour nous, deux buts de plus, et je continue de travailler pour en marquer davantage », a déclaré Duran.
« Ces deux buts sont importants pour renforcer ma confiance et m’aider à travailler encore plus étroitement avec Vangelis Pavlidis. »
« Tout le monde connaît sa forme actuelle : il marque énormément et il est le patron », a ajouté Duran. « Chaque fois que j’aurai l’occasion de jouer, je donnerai le meilleur de moi-même pour tout le monde. »
Silva exige plus de maîtrise malgré une brillante première période
L’entraîneur de Benfica, Marco Silva, a salué l’entame de match fulgurante de son équipe, qui a facilement réussi à perturber le champion d’Écosse durant les 45 premières minutes. « Notre prestation en première période a été si bonne qu’elle a donné l’impression que c’était plus facile », a souligné Silva.
« Nous avons vu la qualité du Celtic et, si nous lui donnons confiance, il peut nous compliquer la tâche. »
« Nous avons réussi à retrouver notre meilleur niveau et nous avons inscrit le quatrième but », a ajouté Silva. « Nous devons être plus solides pour contrôler le match lorsque nous menons au score. Il y a donc des enseignements à tirer. »
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Benfica monte en puissance avant son déplacement à Omonia
Cette large victoire permet à Benfica de rester dans le haut du classement de la Ligue Europa, avec six points en deux matches.
L’équipe de Silva tentera de poursuivre son sans-faute sur la scène européenne lors de son déplacement chez l’Omonia pour la 3e journée.
De son côté, le Celtic retrouvera Parkhead avec l’espoir de décrocher ses premiers points européens face au Celta Vigo.
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