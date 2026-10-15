Benfica a poursuivi son sans-faute dans la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA en dominant le Celtic 4-1 à l’Estadio da Luz. L’ancien attaquant d’Aston Villa Jhon Duran a ouvert le score rapidement sur un penalty tiré en panenka, avant qu’Alexander Bah ne double la mise d’une reprise de volée.

Duran a ensuite inscrit son deuxième but d’une frappe dans un angle fermé pour porter le score à 3-0 avant la mi-temps.

Camilo Duran a réduit l’écart pour le Celtic, mais le remplaçant Vangelis Pavlidis a scellé la victoire en fin de match, laissant l’équipe de Marco Silva à la troisième place du classement.