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« Tout le monde aime quand quelqu’un échoue » : L’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, défend Michael Carrick, sous le feu des critiques, alors que la pression monte à Manchester United
Des débuts difficiles à Manchester United
Carrick est déjà sous pression à United après un début de saison décevant. L’entraîneur de 45 ans n’a obtenu que deux victoires lors des neuf premiers matches de son équipe, toutes compétitions confondues.
Il avait initialement pris les commandes à Old Trafford après le départ de Ruben Amorim en janvier. Carrick a mené Manchester United à une qualification pour la Ligue des champions grâce à une brillante série de résultats durant la seconde moitié de la saison dernière.
Cependant, la récente baisse des résultats a suscité de vives interrogations sur son avenir à long terme. Face à cette négativité grandissante, son homologue Farke a pris sa défense avec fermeté.
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Farke appelle à mettre fin à la négativité toxique
Farke est catégorique : Carrick mérite bien plus de respect pour le travail qu’il a déjà accompli. Selon lui, dans le football moderne, on juge trop vite les entraîneurs prometteurs et on s’empresse de les démolir.
« Dans le football, comme dans la société, nous avons tendance à vouloir que tout aille plus vite et à douter davantage », a expliqué Farke, cité par Metro.
« Avec l’évolution des réseaux sociaux, et ce n’est pas une plainte mais un simple constat, tout le monde exprime sa négativité et se réjouit quand quelqu’un échoue. Cette évolution de notre société ne me plaît pas du tout. C’est pareil dans le football, donc nous ne pourrons pas y échapper. C’est une réalité à laquelle nous devons faire face, même si elle ne me plaît toujours pas. »
« Dans la mesure où cela dépend de moi, je ne suivrai pas cette voie. Quand on pense à Michael, on se dit qu’il n’y a pas beaucoup de jeunes entraîneurs anglais en Premier League. »
Protéger les jeunes entraîneurs britanniques dans le football
Les critiques sévères visant Carrick frustrent particulièrement Farke, compte tenu du manque d’entraîneurs du pays au plus haut niveau. Il estime que l’ancien entraîneur de Middlesbrough a montré toute sa valeur en stabilisant Manchester United pendant une période agitée.
« Il est arrivé [à United] la saison dernière, dans cette situation, et il a beaucoup contribué à stabiliser le club, à remettre les choses en ordre. Il a fait un travail remarquable », a souligné Farke.
« Aujourd’hui, après six matches, le club n’a pas connu un début de saison catastrophique. Bien sûr, selon ses propres ambitions, il veut se battre pour le titre, mais il se trouve en milieu de tableau et les critiques commencent déjà. Je n’aime pas ça. »
Il a ajouté : « Quand on a de jeunes entraîneurs prometteurs, allons, soutenons-les un peu, surtout ceux qui ont un passeport britannique. N’oublions pas tout ce qu’il a fait pour le club pendant de très nombreuses années en tant que joueur, ni ce qu’il a fait pour lui la saison dernière dans une situation très difficile. Beaucoup auraient hésité à intervenir en cours de saison pour apporter leur aide, mais lui a accompli un travail formidable.
« Je ne pense pas que nous allions dans la bonne direction. Je n’aime pas ça, je ne comprends pas pourquoi nous agissons ainsi, surtout avec nos jeunes entraîneurs britanniques. J’aime voir de jeunes entraîneurs britanniques percer et, pour cette raison, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de négativité. On dirait que les gens de l’extérieur veulent tout remettre en question et voir tout le monde échouer. Je pense que nous devrions nous réjouir d’avoir quelqu’un qui possède autant de potentiel, plutôt que de le remettre en cause trop tôt. »
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Carrick sous pression pour obtenir des résultats
Malgré le soutien fervent de Farke, Carrick sait parfaitement que les résultats doivent rapidement s’améliorer à Old Trafford. United ambitionne de se battre pour des titres majeurs, mais se trouve actuellement en milieu de tableau.
Tous les regards se tournent désormais vers les prochains matches, avec l’objectif de remonter au classement de la Premier League. Carrick voudra à tout prix retrouver la formule gagnante qui a permis au club de décrocher une place dans le football européen de premier plan il y a quelques mois à peine.
Si United parvient à enchaîner les bonnes performances, les critiques extérieures s’atténueront sans aucun doute. D’ici là, le jeune entraîneur doit traverser cette période difficile et prouver qu’il est l’homme de la situation pour mener le club vers l’avenir.
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