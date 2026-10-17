Les critiques sévères visant Carrick frustrent particulièrement Farke, compte tenu du manque d’entraîneurs du pays au plus haut niveau. Il estime que l’ancien entraîneur de Middlesbrough a montré toute sa valeur en stabilisant Manchester United pendant une période agitée.

« Il est arrivé [à United] la saison dernière, dans cette situation, et il a beaucoup contribué à stabiliser le club, à remettre les choses en ordre. Il a fait un travail remarquable », a souligné Farke.

« Aujourd’hui, après six matches, le club n’a pas connu un début de saison catastrophique. Bien sûr, selon ses propres ambitions, il veut se battre pour le titre, mais il se trouve en milieu de tableau et les critiques commencent déjà. Je n’aime pas ça. »

Il a ajouté : « Quand on a de jeunes entraîneurs prometteurs, allons, soutenons-les un peu, surtout ceux qui ont un passeport britannique. N’oublions pas tout ce qu’il a fait pour le club pendant de très nombreuses années en tant que joueur, ni ce qu’il a fait pour lui la saison dernière dans une situation très difficile. Beaucoup auraient hésité à intervenir en cours de saison pour apporter leur aide, mais lui a accompli un travail formidable.

« Je ne pense pas que nous allions dans la bonne direction. Je n’aime pas ça, je ne comprends pas pourquoi nous agissons ainsi, surtout avec nos jeunes entraîneurs britanniques. J’aime voir de jeunes entraîneurs britanniques percer et, pour cette raison, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de négativité. On dirait que les gens de l’extérieur veulent tout remettre en question et voir tout le monde échouer. Je pense que nous devrions nous réjouir d’avoir quelqu’un qui possède autant de potentiel, plutôt que de le remettre en cause trop tôt. »