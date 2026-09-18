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« Tout le monde a un avis ! » - Kylian Mbappé répond à ses détracteurs qui affirment qu'il n'est « qu'un buteur » après une saison sans trophée au Real Madrid
Mbappé répond aux critiques sur son manque de trophées
Mbappé a répondu directement aux suggestions selon lesquelles il serait un joueur qui se contente de marquer des buts plutôt que de porter son équipe vers les grands titres. Le joueur de 27 ans a terminé la saison dernière meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde 2026. Cependant, il a bouclé l'exercice sans remporter le moindre trophée.
Le contraste entre son impressionnante production individuelle et l'absence de titre collectif a alimenté les critiques de ses détracteurs, qui estiment que ses buts ne rendent pas ses coéquipiers meilleurs.
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Accepter toutes les opinions dans le football
Dans un entretien accordé au média espagnol AS, le capitaine de l'équipe de France a balayé le récit négatif entourant l'ensemble de son jeu. Il a expliqué qu'accepter des points de vue différents fait tout simplement partie du football professionnel à maturité.
« Ceux qui disent que je ne fais que marquer des buts ? C'est leur opinion », a déclaré Mbappe lorsqu'il a été interrogé sur ces critiques persistantes. « Au fil des années, grâce à l'expérience, j'ai appris qu'en football, tout le monde a une opinion et qu'il faut l'accepter. Parfois, ils partagent votre point de vue, parfois non. »
L'attaquant vedette a souligné que le succès sur le terrain ne peut pas se limiter à un seul style de jeu, en déclarant : « Il n'y a pas qu'une seule manière de gagner au football, il y en a des millions, c'est pourquoi je suis toujours prêt à écouter. »
Apprendre grâce à des débats structurés sur le football
Mbappé a pris soin de faire la distinction entre l’analyse réfléchie et les commentateurs qui veulent simplement provoquer, précisant clairement qu’il écarte les arguments de mauvaise foi.
« Il y a des gens qui cherchent seulement à piquer ou à nuire », a-t-il ajouté. « Quant à ceux qui veulent parler football, avec une approche structurée et une vision du jeu, je suis toujours ouvert à leurs commentaires, quelle que soit leur perspective. On peut aussi apprendre d’eux. »
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L’attention se tourne vers la campagne actuelle
Malgré le débat entourant son absence de trophée la saison dernière, Mbappé a réalisé un début impressionnant dans la nouvelle campagne nationale en Espagne. L'attaquant prolifique a déjà inscrit sept buts en six matches de Liga cette saison, alors qu'il cherche à transformer sa domination individuelle en trophées collectifs pour le Real Madrid.
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