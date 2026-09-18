« Tout le monde a un avis ! » - Kylian Mbappé répond à ses détracteurs qui affirment qu'il n'est « qu'un buteur » après une saison sans trophée au Real Madrid

Dans un entretien accordé au média espagnol AS, le capitaine de l'équipe de France a balayé le récit négatif entourant l'ensemble de son jeu. Il a expliqué qu'accepter des points de vue différents fait tout simplement partie du football professionnel à maturité.

« Ceux qui disent que je ne fais que marquer des buts ? C'est leur opinion », a déclaré Mbappe lorsqu'il a été interrogé sur ces critiques persistantes. « Au fil des années, grâce à l'expérience, j'ai appris qu'en football, tout le monde a une opinion et qu'il faut l'accepter. Parfois, ils partagent votre point de vue, parfois non. »

L'attaquant vedette a souligné que le succès sur le terrain ne peut pas se limiter à un seul style de jeu, en déclarant : « Il n'y a pas qu'une seule manière de gagner au football, il y en a des millions, c'est pourquoi je suis toujours prêt à écouter. »