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« Tout le monde à Liverpool est très heureux ! » : Jurgen Klopp salue la masterclass de Florian Wirtz avec l'Allemagne après que la star d'Anfield a fait taire les critiques
Wirtz fait taire les critiques en sélection nationale
Wirtz a répondu avec fermeté aux récentes critiques par une performance magnifique sur la scène internationale. Le milieu offensif de 23 ans a été la star incontestée de la soirée, alors que l’Allemagne a décroché une confortable victoire 2-0 contre la Serbie. Après avoir connu un début de saison compliqué sur le plan national avec Liverpool, Wirtz a livré une masterclass au moment où sa sélection en avait le plus besoin.
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Klopp couvre Wirtz d’éloges
Klopp n’a pas tardé à souligner l’impact immense de son jeune meneur de jeu après le coup de sifflet final. L’ancien entraîneur de Liverpool a regardé avec une admiration évidente Wirtz offrir avec brio à Tom Bischof le premier but du match. Wirtz a ensuite pris les choses en main pour faire en sorte que le résultat ne fasse plus aucun doute, scellant la victoire d’une frappe fantastique en seconde période.
« La façon dont nous voulons jouer convient à “Flo” Wirtz », a déclaré Klopp à AZ après le match. « Je pense que tout le monde à Liverpool est très heureux aujourd’hui. Le garçon déborde de joie de jouer et a travaillé incroyablement dur. »
La liberté tactique libère le véritable potentiel
Sa performance dominante contre la Serbie intervient à un moment vraiment crucial pour Wirtz. Il a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des supporters comme des observateurs après un début de saison remarquablement lent dans l’exercice en cours à Anfield.
Cependant, le joueur de 23 ans a semblé complètement revigoré dans un système tactique qui met clairement en valeur ses qualités naturelles. La liberté de créer, d’attaquer et de dézoner dans tout le dernier tiers lui a permis d’imposer le tempo et de poser des problèmes constants à la défense serbe.
- Getty Images Sport
Cap sur le défi grec
L’attention immédiate de Wirtz et de ses coéquipiers se tourne désormais vers le maintien de ce haut niveau de performance à l’extérieur. L’Allemagne doit se rendre en Grèce dimanche pour son dernier match, très attendu, de la trêve internationale en cours.
Une nouvelle performance solide à Athènes viendrait parfaitement conclure une semaine extrêmement productive pour le talentueux milieu de terrain. Cela lui permettrait aussi de retrouver le Merseyside avec une confiance retrouvée avant un calendrier national chargé. Les supporters de Liverpool espèrent certainement que cette forme internationale exceptionnelle se traduira directement lors de ses prochaines apparitions en club.
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