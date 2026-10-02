Klopp n’a pas tardé à souligner l’impact immense de son jeune meneur de jeu après le coup de sifflet final. L’ancien entraîneur de Liverpool a regardé avec une admiration évidente Wirtz offrir avec brio à Tom Bischof le premier but du match. Wirtz a ensuite pris les choses en main pour faire en sorte que le résultat ne fasse plus aucun doute, scellant la victoire d’une frappe fantastique en seconde période.

« La façon dont nous voulons jouer convient à “Flo” Wirtz », a déclaré Klopp à AZ après le match. « Je pense que tout le monde à Liverpool est très heureux aujourd’hui. Le garçon déborde de joie de jouer et a travaillé incroyablement dur. »