Nagelsmann figure parmi une liste de cinq entraîneurs que les dirigeants de Manchester United auraient contactés de manière informelle, en prévision d'une éventuelle décision de limoger Carrick dès le début de la saison.

Le journal Mirror rapporte, citant le « Daily Mail », que l'Allemand Christopher Vivell, directeur des recrutements de Manchester United, pousse fortement pour le choix de Nagelsmann et le considère comme le premier candidat pour assumer cette mission.

La direction de United fait de son côté face à des pressions croissantes en raison de ses décisions concernant les entraîneurs. En effet, depuis l'entrée du groupe « Ineos » dans la gestion du club, elle a soutenu Erik ten Hag avant de le limoger peu de temps après, puis a engagé Ruben Amorim qui est resté un peu plus d'un an, avant d'accorder à Carrick le poste à titre permanent malgré les interrogations liées à son expérience.

La défaite face à Côme accentue les doutes quant à l'avenir de Carrick, tandis que la possibilité d'engager Nagelsmann reste sur la table, malgré les mises en garde quant au risque associé au fait de diriger l'un des clubs ayant connu le plus de changements techniques ces dernières années.

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