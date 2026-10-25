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« Tout le monde a échoué là-bas » : un avertissement au ton sévère adressé à Nagelsmann au sujet du piège Manchester United

Manchester United vs Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
J. Nagelsmann
M. Carrick
O. Kahn
Angleterre
Allemagne

L'entraîneur allemand, premier candidat à la succession de Carrick

Oliver Kahn, l'ancien directeur général du Bayern Munich, a mis en garde l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann contre la prise en charge de Manchester United.

Nagelsmann est entré dans le cercle des candidats au poste de directeur technique de Manchester United, après l'augmentation de la pression sur l'entraîneur Michael Carrick, en raison du recul des résultats, dont le dernier est la lourde défaite face au club italien de Côme 4-1 en Ligue des champions.

  • Avertissement face au piège de Manchester United

    Kahn, qui a déjà travaillé avec Nagelsmann au Bayern Munich, a déclaré lors de son passage sur la chaîne Sky Allemagne que l'entraîneur allemand doit bien réfléchir à son prochain choix, mettant en garde contre les risques liés au fait de prendre en main l'entraînement de Manchester United.

    Il a ajouté : « La Premier League anglaise et Manchester United ne se sont pas illustrés par la stabilité au poste de directeur sportif ces dernières années. Il doit se poser la question : quel est mon prochain choix ? Et doit-il être le bon choix ? Ou bien dois-je me lier directement à un risque énorme comme Manchester United, où presque chaque entraîneur a échoué ces dernières années, tôt ou tard ? Il devrait bien étudier l'endroit où il va se rendre. »

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  • Bayern et Allemagne : des expériences qui soulèvent des questions sur Nagelsmann

    Kahn a souligné que les expériences de Nagelsmann avec le Bayern Munich et la sélection allemande, qui n'ont pas connu le succès escompté, ont peut-être laissé une empreinte sur son parcours. Il a également émis des doutes quant à l'adéquation de ses capacités pour diriger une équipe comme United, qui cherche actuellement à remonter la pente et à rivaliser avec l'élite des clubs.

    Nagelsmann avait quitté le poste de sélectionneur de l'Allemagne après l'élimination de la Coupe du monde 2026, devenant ainsi disponible pour une nouvelle mission, tandis que Manchester United envisage un éventuel changement au sein de son staff technique en raison de ses résultats en baisse.

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  • Le premier candidat à la succession de Carrick

    Nagelsmann figure parmi une liste de cinq entraîneurs que les dirigeants de Manchester United auraient contactés de manière informelle, en prévision d'une éventuelle décision de limoger Carrick dès le début de la saison.

    Le journal Mirror rapporte, citant le « Daily Mail », que l'Allemand Christopher Vivell, directeur des recrutements de Manchester United, pousse fortement pour le choix de Nagelsmann et le considère comme le premier candidat pour assumer cette mission.

    La direction de United fait de son côté face à des pressions croissantes en raison de ses décisions concernant les entraîneurs. En effet, depuis l'entrée du groupe « Ineos » dans la gestion du club, elle a soutenu Erik ten Hag avant de le limoger peu de temps après, puis a engagé Ruben Amorim qui est resté un peu plus d'un an, avant d'accorder à Carrick le poste à titre permanent malgré les interrogations liées à son expérience.

    La défaite face à Côme accentue les doutes quant à l'avenir de Carrick, tandis que la possibilité d'engager Nagelsmann reste sur la table, malgré les mises en garde quant au risque associé au fait de diriger l'un des clubs ayant connu le plus de changements techniques ces dernières années.

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