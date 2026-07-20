« Tout était écrit » : Ferran Torres affirme que « Dieu récompense ceux qui le méritent » après la victoire de l'Espagne face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde

Au micro des médias espagnols après ce triomphe émouvant, l’ancien attaquant de Manchester City a livré une réflexion poignante sur son but décisif. Torres a déclaré : « Ce but est pour 47 millions de personnes… Tout était écrit, nous devions gagner.

« Quand on affronte Lionel Messi chez l’adversaire, on sait qu’un séisme est toujours possible. Nous sommes restés fidèles à notre jeu. C’est un soulagement, un moment crucial. Dieu m’a donné la force de persévérer et, au bout du compte, il récompense ceux qui le méritent. »