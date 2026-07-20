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« Tout était écrit » : Ferran Torres affirme que « Dieu récompense ceux qui le méritent » après la victoire de l'Espagne face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde
Torres inscrit le but décisif
Un but spectaculaire inscrit en prolongation a permis aux hommes de Luis de la Fuente de s’élever au sommet du football mondial après avoir brisé la résistance acharnée de l’Argentine à New York. Entré en cours de jeu, Torres s’est révélé décisif à la 106e minute en expédiant au fond des filets une frappe puissante suite à une tête de déviation précise de Nico Williams. Ce triomphe monumental a scellé la conquête du trophée tant convoité et a souligné la domination absolue de l’Espagne, qui a ainsi prolongé sa sensationnelle série d’invincibilité à 38 matchs.
- ZUMA Press Wire
L'auteur du but décisif livre un bilan émouvant
Au micro des médias espagnols après ce triomphe émouvant, l’ancien attaquant de Manchester City a livré une réflexion poignante sur son but décisif. Torres a déclaré : « Ce but est pour 47 millions de personnes… Tout était écrit, nous devions gagner.
« Quand on affronte Lionel Messi chez l’adversaire, on sait qu’un séisme est toujours possible. Nous sommes restés fidèles à notre jeu. C’est un soulagement, un moment crucial. Dieu m’a donné la force de persévérer et, au bout du compte, il récompense ceux qui le méritent. »
Les stars espagnoles trustent les récompenses
Grâce à ce but historique, l’ailier barcelonais entre dans les annales comme le deuxième remplaçant de l’histoire à avoir inscrit le but décisif en finale de Coupe du monde, à l’instar de l’Allemand Mario Götze en 2014. Au-delà de l’obtention de ce trophée emblématique, la « Roja » a raflé l’ensemble des distinctions individuelles du tournoi grâce à ses performances exceptionnelles tout au long de la compétition. Pau Cubarsi a été désigné meilleur jeune joueur du tournoi, Unai Simón a remporté le Gant d’or et le meneur de jeu Rodri a décroché, à juste titre, le Ballon d’or.
- Brazil Photo Press
Conserver la suprématie mondiale du football
Cette nouvelle « génération d'or » doit désormais maintenir son niveau d'excellence alors que les joueurs reprennent leurs obligations nationales avant la prochaine trêve internationale. Après s'être imposée comme la référence absolue du football mondial, la Roja deviendra sans aucun doute la proie convoitée de tous les adversaires désireux de venir à bout de l'équipe de De la Fuente.
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