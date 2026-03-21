À l'occasion de son 65e anniversaire, le joueur allemand ayant disputé le plus grand nombre de sélections en équipe nationale est revenu, entre autres, sur sa brillante carrière lors d'une interview accordée au journal Bild. Lorsqu'on lui a demandé s'il aurait aimé faire les choses différemment, l'ancien footballeur de classe mondiale s'est souvenu d'une offre des « Merengues ».
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« Tout était déjà réglé entre le Real et moi » : le président du club a empêché le transfert de la légende du Bayern, Lothar Matthäus, à Madrid
Dans un premier temps, Matthäus a nié. Il n'avait « absolument rien » à regretter. « Pas même de ne pas avoir remporté la Ligue des champions, même si j'ai failli y parvenir à deux reprises avec le Bayern. Les deux fois, nous menions 1-0 à la mi-temps en finale, mais nous avons perdu 1-2 (en 1987 contre le FC Porto et en 1999 contre Manchester United ; note de la rédaction). »
Puis il s’est souvenu : « Si, il y a bien une chose. J’aurais aimé rejoindre le Real Madrid en 1991 ! Ça aurait été le summum ! Tout était déjà réglé entre moi et le Real. Mais le président de l’Inter Milan (Ernesto) Pellegrini ne m’a pas laissé partir. »
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Matthäus a signé une déclaration – et est revenu au FC Bayern
À cette époque, Matthäus était au sommet de sa carrière. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l'équipe nationale allemande en 1990, il venait de gagner la Coupe UEFA avec l'Inter et avait été élu premier Joueur mondial de l'année de la FIFA. Suite au veto de Pellegrini, il prolongea même son contrat à Milan de deux ans supplémentaires. Mais son prochain désir de changement ne se fit pas attendre longtemps.
Près d'un an après l'échec de son transfert au Real, il était d'accord avec la Juventus de Turin, avant de se déchirer le ligament croisé en avril 1992 et de manquer également l'Euro cet été-là (l'Allemagne s'était inclinée en finale face au Danemark). Bien que Matthäus ait travaillé dur à son retour à la compétition dans les montagnes, la Juve a finalement fait marche arrière. C'est alors le FC Bayern de Munich qui a frappé un grand coup en s'offrant ses services pour la somme, à l'époque, de 4,2 millions de marks allemands. Ce transfert avait été précédé d'une déclaration écrite du milieu de terrain, rédigée à la demande de Pellegrini, selon laquelle il ne pouvait plus jouer pour aucun autre club italien.
Cinq mois après sa rupture du ligament croisé, en septembre 1992, Matthäus a fait son retour sur le terrain avec le Bayern. Il a ensuite remporté quatre titres de champion, deux Coupes d'Allemagne et une nouvelle Coupe UEFA. Déjà lors de son premier passage à Munich, de 1984 à 1998, il avait remporté deux fois le championnat et une fois la Coupe d'Allemagne. Après le tournant du millénaire, Matthäus a rejoint les MetroStars en MLS pour terminer sa carrière, avant de prendre sa retraite en janvier 2001.
Matthäus voit le FC Bayern comme légèrement favori face au Real Madrid
L'ancien joueur, aujourd'hui commentateur télé, n'éprouve donc aucun attachement émotionnel pour le Real. Il a toutefois expliqué aujournal Bild que ce n'était pas facile pour lui lorsque le Bayern affrontait l'Inter. Pour le prochain quart de finale de la Ligue des champions, Matthäus voit quant à lui le club le plus titré d'Allemagne comme légèrement favori.
« J'ai vu le Real jouer deux fois contre City. Ils jouent mieux qu'au cours de la phase de groupe. Ils sont plus disciplinés, moins égoïstes et ils défendent bien », a déclaré Matthäus, avant de souligner : « Je pense néanmoins que, vu sa forme ces dernières semaines, le Bayern est plus rodé et plus avancé que le Real Madrid. Je dirais que le Bayern est favori à 60 contre 40. »
Lothar Matthäus : performances et statistiques au FC Bayern Munich
Jeux 410 Buts 100 Passes décisives 51