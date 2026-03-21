« Tout était déjà réglé entre le Real et moi » : le président du club a empêché le transfert de la légende du Bayern, Lothar Matthäus, à Madrid

À cette époque, Matthäus était au sommet de sa carrière. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l'équipe nationale allemande en 1990, il venait de gagner la Coupe UEFA avec l'Inter et avait été élu premier Joueur mondial de l'année de la FIFA. Suite au veto de Pellegrini, il prolongea même son contrat à Milan de deux ans supplémentaires. Mais son prochain désir de changement ne se fit pas attendre longtemps.

Près d'un an après l'échec de son transfert au Real, il était d'accord avec la Juventus de Turin, avant de se déchirer le ligament croisé en avril 1992 et de manquer également l'Euro cet été-là (l'Allemagne s'était inclinée en finale face au Danemark). Bien que Matthäus ait travaillé dur à son retour à la compétition dans les montagnes, la Juve a finalement fait marche arrière. C'est alors le FC Bayern de Munich qui a frappé un grand coup en s'offrant ses services pour la somme, à l'époque, de 4,2 millions de marks allemands. Ce transfert avait été précédé d'une déclaration écrite du milieu de terrain, rédigée à la demande de Pellegrini, selon laquelle il ne pouvait plus jouer pour aucun autre club italien.

Cinq mois après sa rupture du ligament croisé, en septembre 1992, Matthäus a fait son retour sur le terrain avec le Bayern. Il a ensuite remporté quatre titres de champion, deux Coupes d'Allemagne et une nouvelle Coupe UEFA. Déjà lors de son premier passage à Munich, de 1984 à 1998, il avait remporté deux fois le championnat et une fois la Coupe d'Allemagne. Après le tournant du millénaire, Matthäus a rejoint les MetroStars en MLS pour terminer sa carrière, avant de prendre sa retraite en janvier 2001.