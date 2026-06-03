Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Adam El ManawyAdam El Manawy
Thomas Hindle

Traduit par

« Tout est question de connexion » : pourquoi le superfan belge Adam El Manawy traverse les États-Unis en voiture pour soutenir les Diables Rouges lors de la Coupe du monde

FEATURES
Analysis
Belgique
Coupe du monde

El Manawy prendra part cet été à sa quatrième Coupe du monde. Après avoir relevé un défi ambitieux en 2022, il vise encore plus haut pour le mois prochain.

Le bolide d’Adam El Manawy, surnommé « The Beast », est un coupé BMW Série 3 de 1982. Jusqu’à récemment, la vieille guerrière accusait le poids des années : vidanges fréquentes, moteur capricieux et peinture écaillée après près d’un demi-siècle de bitume.

En 2022, El Manawy a mené une remise à niveau complète : le moteur tourne désormais rond, et le démarrage rugit plutôt qu’il ne couine. Une voiture parfaite pour un périple imparfait, mais ô combien riche en émotions.

El Manawy est sans doute le supporter belge le plus franc que l’on puisse rencontrer. Acteur, réalisateur et cinéaste, il compte parmi ses temps forts une collaboration avec la star des films d’action des années 80 et 90, Jean-Claude Van Damme. Pourtant, avant ces activités rémunératrices, il se considère avant tout comme un serviteur du football. En 2022, il a ainsi relié Bruxelles au Qatar pour soutenir ses adorés Red Devils lors de la Coupe du monde.

Aujourd’hui, il remet ça, mais en plus grand et sans doute un peu plus risqué : un road-trip à travers les États-Unis. Après un voyage transatlantique, « The Beast » attend actuellement son dédouanement à Baltimore, avant de rugir à nouveau, avec une nouvelle couche de peinture et quelques améliorations mécaniques.

« Je veux simplement voyager autrement, et c’est aussi pour cela que je le fais pendant la Coupe du monde : d’une certaine manière, elle apporte une sorte de magie qui nous autorise à vivre une expérience différente », a-t-il confié à GOAL.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    Un billet aller simple pour les États-Unis

    Cette fois encore, le dispositif reste inchangé. El Manawy se rend de ville en ville pour suivre la Coupe du monde. Il n’est pas le seul à relever ce défi : en début de semaine, plusieurs supporters argentins ont fait la une en reliant Buenos Aires à Kansas City à vélo.

    Mais son périple présente une nuance notable : il a réservé un vol aller simple pour les États-Unis, avec juste de quoi payer l’essence et le nécessaire. Il n’a réservé ni hôtel, ni camping, ni Airbnb. Il possède des billets pour les deux matchs de groupe de la Belgique ainsi que pour les phases suivantes – un optimisme assumé concernant le parcours des Diables Rouges en phase à élimination directe. Il arrivera avec deux maillots belges pour lui-même et quatre à offrir à de nouveaux amis, et c’est à peu près tout.

    Une seule certitude : il quittera Baltimore cette semaine pour rejoindre Seattle le 15 juin et assister à la première rencontre des Diables Rouges face à l’Égypte. Six jours plus tard, il sera à Los Angeles pour le duel contre l’Iran. Ensuite, il se laissera guider par le calendrier de la compétition.

    • Publicité
  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    « J'adore tout simplement ce sport »

    El Manawy joue au football depuis toujours. Comme beaucoup de jeunes footballeurs, il a réalisé vers le milieu de l’adolescence qu’il ne ferait pas carrière dans le football professionnel.

    « Je suis un grand fan de football, et j’ai commencé à jouer à l’âge de quatre ans. Je ne suis pas très doué, pour être honnête. Mais j’adore ce sport », raconte-t-il. Il intègre alors le monde du travail, s’essaie à l’industrie du divertissement et mène une vie itinérante, entre les États-Unis et sa ville natale, Bruxelles, tout en entraînant ponctuellement des jeunes. En 2014, un ami lui suggère d’assister à la Coupe du monde au Brésil.

    C’est là que son obsession a véritablement commencé. Fervent supporter de la Belgique, il voit son engouement s’intensifier lorsque le monde entier se donne rendez-vous au Brésil en 2014. Quatre ans plus tard, se rendre en Russie est une évidence.

    Il se souvient des trajets ferroviaires de 24 heures et plus pour relier les stades, se présentant le visage peinturluré, s’installant dans les tribunes populaires, entonnant le premier chant et ne s’arrêtant qu’au dernier coup de sifflet, toujours prêt à faire résonner sa voix.

    « C’était une expérience formidable, vraiment formidable », assure-t-il.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    « Partout où nous jouons, le public est chaleureux »

    Pour le Qatar, en revanche, c’était une autre paire de manches. Cette fois, El Manawy voulait voir les choses en grand. Il élabore alors un plan audacieux : dénicher une vieille voiture, partir sans argent pour le carburant, renoncer aux réservations d’hôtels et couvrir les quelque 6 400 kilomètres jusqu’à Doha en arrivant à temps pour le match d’ouverture des Diables Rouges. Refusant les autoroutes, il mise tout sur des rencontres authentiques avec des inconnus.

    « Tout est question de liens, de rencontres. En route vers le Qatar, je ne voulais pas me contenter de faire la promotion de la Coupe du monde. Ce n’était pas mon objectif », explique-t-il.

    Un périple forcément risqué : entre l’Europe et le Moyen-Orient, certaines routes traversent des zones en conflit. Mais El Manawy parle d’un « risque calculé ».

    « Même en Irak, je savais que j’acceptais un risque, mais il était mesuré. Je n’ai jamais pris de risques stupides. Partout, les gens sont bienveillants : ce sont avant tout des êtres humains », explique-t-il.

    Il a ainsi dormi chez des familles turques choisies au hasard ou dans un hôtel qui aurait fait reculer la plupart des touristes. Malheureusement pour lui, l’aventure s’est conclue par une déception : absorbé par la route et la documentation de son périple, il a manqué deux rencontres de la phase de groupes. À son arrivée à Doha, la Belgique était déjà mathématiquement éliminée. Sur le plan sportif, le voyage avait perdu tout enjeu.

    « C’était nul », a-t-il plaisanté. « Ça a été une Coupe du monde tout simplement catastrophique pour nous. »

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    « Je peux promouvoir le football »

    Cette fois, El Manawy est déterminé à réussir son coup. Son projet reste aussi ambitieux qu’auparavant. Au moment où nous écrivons ces lignes, « The Beast » passe toujours les douanes à Baltimore. Une fois le feu vert donné, El Manawy prendra la route jusqu’à Seattle, soit un peu moins de 3 000 miles.

    Comme la première fois, il n’a ni logement ni billet retour, et la voiture flambant neuve a laissé place à un véhicule plus modeste, malgré les fonds prévus pour l’essence.

    Mais, plus encore que lors de sa précédente aventure, le football constitue un véritable aimant. Auparavant, il traversait des pays où le ballon rond est roi : des ligues professionnelles y évoluent depuis des siècles, et une riche histoire unit ces nations au jeu. En Europe et au Moyen-Orient, il trouvait toujours quelqu’un parlant le même langage.

    Les États-Unis, certes, ont une histoire avec le football. Mais ce n’est pas le sport numéro un ici. El Manawy le sait.

    « Je veux vraiment voir comment ça va se passer maintenant aux États-Unis. Je sais que le football n’y est pas le sport numéro un, mais cet élément fera partie de mon histoire ; je pourrai en quelque sorte le promouvoir et organiser des matchs avec des gens qui ne connaissent pas vraiment ce sport », explique-t-il.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    « Je vais entrer dans le restaurant avec mon maillot de l’équipe de Belgique. »

    Il nourrit une vision résolument idéaliste de son périple. El Manawy se voit déjà pousser la porte d’un snack-bar, maillot de la Belgique sur le dos et ballon sous le bras, déterminé à créer du lien. Il mise sur le rouge de son équipement pour attirer l’attention ou, à défaut, sur l’envie spontanée de taper dans le ballon. Ce premier contact, explique-t-il, lui servira de tremplin pour engager la conversation et lancer l’échange.

    « Je vais entrer dans le restaurant avec mon maillot de la Belgique et un ballon de foot, et je vais simplement essayer d’organiser des matchs, tu vois, de manière très spontanée avec des gens au hasard, donc partout où je m’arrêterai. Ce sera mon objectif principal », explique-t-il.

    Reste à voir si son projet prendra : les États-Unis sont un vaste territoire, parsemé de zones peu peuplées où le football peine encore à s’implanter. El Manawy l’admet, mais il assure que ces étapes reculées sont souvent les plus riches en rencontres et en anecdotes.

    « Je vais rouler vers le nord, et dans le nord du pays, il n’y a pas beaucoup de villes hôtes, surtout au centre, comme le Montana et tout ça, mais ça va être intéressant », anticipe El Manawy.

    Il mise aussi sur la gentillesse des gens ordinaires dans un pays actuellement divisé. El Manawy n’a jamais rencontré de problèmes par le passé et n’en anticipe pas davantage aujourd’hui.

    Il documentera son périple sur Instagram et YouTube, comme il l’avait fait au Qatar, espérant offrir un contenu aussi captivant que ses précédentes aventures.

    Reste la question du budget : si la Belgique poursuit son parcours dans la compétition, l’aventure risque de coûter cher. Mais El Manawy balaie l’objection d’un geste : en dernier ressort, il peut compter sur des amis et des proches généreux aux États-Unis.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    « Le secret, c’est la simplicité »

    Cette fois, il espère voir la Belgique se battre davantage. Le groupe a évolué : de jeunes talents accompagnent désormais les légendes toujours présentes. Les Diables Rouges ne figurent plus parmi les favoris de la Coupe du monde, mais ils pourraient aborder la compétition avec davantage de liberté. Ils devraient logiquement sortir d’un groupe comprenant l’Égypte, la Tunisie et la Nouvelle-Zélande.

    Au-delà, tout reste possible. Un éventuel huitième de finale face aux États-Unis pourrait même se profiler. Se pointer dans un restaurant, vêtu de rouge et le visage peint, à la veille d’un tel duel, pourrait s’avérer légèrement risqué.

    Mais El Manawy mise sur la gentillesse des gens et sur un amour du football encore inexploité. Au fond, il n’a qu’une voiture, quelques billets et un rêve : vivre la Coupe du monde à sa manière.

    « Au final, tout est une question de simplicité », assure-t-il.

Matchs Amicaux
Belgique crest
Belgique
BEL
Tunisie crest
Tunisie
TUN