« Tout est question de connexion » : pourquoi le superfan belge Adam El Manawy traverse les États-Unis en voiture pour soutenir les Diables Rouges lors de la Coupe du monde

Le bolide d’Adam El Manawy, surnommé « The Beast », est un coupé BMW Série 3 de 1982. Jusqu’à récemment, la vieille guerrière accusait le poids des années : vidanges fréquentes, moteur capricieux et peinture écaillée après près d’un demi-siècle de bitume.

En 2022, El Manawy a mené une remise à niveau complète : le moteur tourne désormais rond, et le démarrage rugit plutôt qu’il ne couine. Une voiture parfaite pour un périple imparfait, mais ô combien riche en émotions.

El Manawy est sans doute le supporter belge le plus franc que l’on puisse rencontrer. Acteur, réalisateur et cinéaste, il compte parmi ses temps forts une collaboration avec la star des films d’action des années 80 et 90, Jean-Claude Van Damme. Pourtant, avant ces activités rémunératrices, il se considère avant tout comme un serviteur du football. En 2022, il a ainsi relié Bruxelles au Qatar pour soutenir ses adorés Red Devils lors de la Coupe du monde.

Aujourd’hui, il remet ça, mais en plus grand et sans doute un peu plus risqué : un road-trip à travers les États-Unis. Après un voyage transatlantique, « The Beast » attend actuellement son dédouanement à Baltimore, avant de rugir à nouveau, avec une nouvelle couche de peinture et quelques améliorations mécaniques.

« Je veux simplement voyager autrement, et c’est aussi pour cela que je le fais pendant la Coupe du monde : d’une certaine manière, elle apporte une sorte de magie qui nous autorise à vivre une expérience différente », a-t-il confié à GOAL.