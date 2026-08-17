S’adressant à Realmadrid TV après le coup de sifflet final, Cucurella a exprimé sa joie d’avoir fait ses débuts après une longue attente. Il est revenu sur les efforts nécessaires pour atteindre ce stade de sa carrière.

« Je suis très heureux, a reconnu Cucurella. Je pense que c’était un grand match pour tout le monde et un très bon résultat avant de commencer le championnat. C’étaient mes premières minutes, et j’ai très envie. L’attente a été longue, mais maintenant, petit à petit, je prends le rythme et j’ai hâte de commencer le championnat.

« Très bien. Je pense qu’avec ces coéquipiers, tout est plus facile. C’étaient les premières minutes de la saison, et petit à petit, je trouve mon rythme, et bientôt la vraie compétition commence.

« Je suis très heureux. Derrière tout cela, il y a beaucoup de travail, et tous les efforts que j’ai fournis au fil des années en valaient la peine. Je suis très heureux de tout ce qui m’arrive, et j’espère que cela continuera ainsi, en gagnant des titres et, surtout, en pouvant profiter de cette expérience. »