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« Tout est plus facile ! » : Marc Cucurella envoie un message aux supporters du Real Madrid après avoir effectué ses débuts « tant attendus »
Cucurella fait ses débuts très attendus à Madrid
Cucurella a fait sa première apparition avec le Real Madrid lors de la victoire du club contre l'équipe allemande de Schalke 04 à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Le défenseur est entré en jeu à la 61e minute et a ainsi disputé ses premières minutes de la pré-saison.
Le match a offert un temps de jeu crucial à la nouvelle recrue alors que le Real Madrid mettait la dernière main à sa préparation de pré-saison. Il s'agissait d'une étape importante pour l'Espagnol, qui attendait patiemment de faire ses débuts avec le géant espagnol. Après avoir contribué à obtenir un résultat positif, Cucurella a partagé son enthousiasme à l'idée d'avoir enfin pu fouler la pelouse.
- Pakusch
Le travail acharné paie pour le défenseur
S’adressant à Realmadrid TV après le coup de sifflet final, Cucurella a exprimé sa joie d’avoir fait ses débuts après une longue attente. Il est revenu sur les efforts nécessaires pour atteindre ce stade de sa carrière.
« Je suis très heureux, a reconnu Cucurella. Je pense que c’était un grand match pour tout le monde et un très bon résultat avant de commencer le championnat. C’étaient mes premières minutes, et j’ai très envie. L’attente a été longue, mais maintenant, petit à petit, je prends le rythme et j’ai hâte de commencer le championnat.
« Très bien. Je pense qu’avec ces coéquipiers, tout est plus facile. C’étaient les premières minutes de la saison, et petit à petit, je trouve mon rythme, et bientôt la vraie compétition commence.
« Je suis très heureux. Derrière tout cela, il y a beaucoup de travail, et tous les efforts que j’ai fournis au fil des années en valaient la peine. Je suis très heureux de tout ce qui m’arrive, et j’espère que cela continuera ainsi, en gagnant des titres et, surtout, en pouvant profiter de cette expérience. »
Les coéquipiers facilitent l’adaptation à Madrid
Cucurella n’a pas tardé à saluer ses nouveaux coéquipiers pour l’avoir aidé à s’intégrer rapidement au groupe. Il a souligné que la dynamique positive au sein du vestiaire se traduira directement sur le terrain.
« Ce sont vraiment de bonnes personnes. Je pense qu’ils facilitent beaucoup l’adaptation de tout le monde, a-t-il expliqué. L’important, c’est d’avoir un bon groupe pour que cela se voie sur le terrain, que nous soyons unis. C’est comme ça qu’on gagne. »
Interrogé sur le soutien des supporters, Cucurella a déclaré : « J’ai reçu beaucoup de messages, et j’essaierai toujours de donner le meilleur de moi-même à chaque minute qui me sera accordée. Je pense que le plus important, et ce que nous voulons tous, c’est gagner des titres avec ce maillot. »
- as-sportfoto
Impatient de voir la vraie compétition
Ses premières minutes désormais disputées, Cucurella est totalement concentré sur la saison de compétition à venir. Le latéral gauche espérera être de la partie lorsque le Real Madrid lancera sa saison 2026-2027 de Liga face à l’Espanyol samedi.
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