Getty Images Sport
Traduit par
« Tout est plus difficile » : Pedro Porro s'exprime sur sa relation avec Lamine Yamal après s'être imposé comme titulaire en équipe d'Espagne pour la Coupe du monde 2026
Instaurer un climat de confiance avec Yamal
La complémentarité entre Porro et Yamal s’est imposée comme l’un des atouts majeurs de la Roja à la veille d’une demi-finale à haute intensité face à la France. Interrogé sur la genèse de cette connexion, le défenseur a reconnu avoir eu besoin de temps pour s’accorder au style de jeu du jeune prodige. Porro a insisté sur la confiance et l’expérience partagée sur le terrain plutôt que sur une alchimie immédiate.
Évoquant ce partenariat qui ne cesse de se renforcer, il a déclaré à Mundo Deportivo : « C’est davantage une question de confiance. Au fil des matchs, en passant plus de temps sur le terrain à ses côtés, on s’y habitue. C’est normal que les premiers matchs soient plus difficiles, car je joue aussi en Angleterre et je ne joue pas avec lui au quotidien. Tout est un peu plus difficile, mais il s’agit aussi de comprendre ce dont il a besoin à chaque match. Lors du dernier match contre la Belgique, nous étions davantage concentrés sur la défense car [Jeremy] Doku était sur le terrain. En première mi-temps, nous avons réussi à créer cette combinaison qui a débouché sur notre premier but. Tout dépend de la façon dont le match se déroule, de ce dont il a besoin et de ce dont l’équipe a besoin. »
- Getty Images Sport
La communication sur le terrain et en dehors
En coulisses, le duo échange constamment des informations pour affiner son placement. Porro a révélé que leur complicité ne se limite pas au coup de sifflet, mais résulte d’un dialogue permanent tout au long de la journée de match afin de s’assurer qu’ils restent synchronisés face à des adversaires de haut niveau.
« On communique même avant les matchs, et aussi pendant la rencontre. Je le répète : on se comprend en parlant. Je m’entends très bien avec lui, notre relation ne cesse de s’améliorer, ce qui est essentiel pour lui, pour l’équipe et pour moi. Je m’en réjouis », a confié la star des Spurs.
Il conclut en souriant : « Vous voulez que je dévoile nos secrets… (rires) Il n’y a rien de tel. Juste des détails de jeu, ce dont il a besoin selon ce que fait l’adversaire. Je ne dirai rien, mais c’est précisément ce dont nous avons besoin pendant le match. »
Face à l’imposante machine offensive française
L'Espagne aborde sa demi-finale comme le plus grand défi de son parcours, opposée à une équipe de France étincelante. Avec Kylian Mbappé en pointe d'une attaque comprenant aussi Ousmane Dembélé et Michael Olise, Porro mesure l'ampleur de la tâche.
Il a déclaré : « C’est sans doute l’une des meilleures attaques de cette Coupe du monde. Il faudra être concentré à 200 % pendant tout le match, car ce sont les petits détails qui feront la différence, surtout face à des joueurs de ce calibre. Il y a aussi les appuis. C’est un ensemble de facteurs pour lesquels nous allons bien nous préparer d’ici mardi. Comme je vous l’ai dit, ça va être un très beau match. Pour moi, Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un joueur qui fait la différence. Il a également très bien joué lors de cette Coupe du monde et nous espérons le neutraliser mardi. »
- Getty Images Sport
« Ce sera un beau match. »
Malgré le respect qu’il porte à la France, Porro affirme que l’Espagne n’a aucune raison de se laisser intimider. Il estime que son équipe doit se concentrer sur son propre jeu pour empêcher les Bleus d’atteindre leur meilleur niveau.
Il a ajouté : « Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. En fin de compte, nous faisons également partie des meilleures équipes nationales. Nous sommes invaincus depuis 36 matchs. Il s’agit de se concentrer sur nous-mêmes, de bien faire les choses et d’essayer de faire en sorte qu’ils ne jouent pas leur meilleur match. Cela ne dépend que de nous. Chaque match est un cas à part. Il est vrai que nous avons remporté les deux derniers matchs contre eux, mais chaque match est un cas à part. Nous savons déjà qu’ils ont d’excellents joueurs. Nous devons tout faire à la perfection. Ce sera un match difficile et magnifique. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles