« Tout est plus difficile » : Pedro Porro s'exprime sur sa relation avec Lamine Yamal après s'être imposé comme titulaire en équipe d'Espagne pour la Coupe du monde 2026

La complémentarité entre Porro et Yamal s’est imposée comme l’un des atouts majeurs de la Roja à la veille d’une demi-finale à haute intensité face à la France. Interrogé sur la genèse de cette connexion, le défenseur a reconnu avoir eu besoin de temps pour s’accorder au style de jeu du jeune prodige. Porro a insisté sur la confiance et l’expérience partagée sur le terrain plutôt que sur une alchimie immédiate.

Évoquant ce partenariat qui ne cesse de se renforcer, il a déclaré à Mundo Deportivo : « C’est davantage une question de confiance. Au fil des matchs, en passant plus de temps sur le terrain à ses côtés, on s’y habitue. C’est normal que les premiers matchs soient plus difficiles, car je joue aussi en Angleterre et je ne joue pas avec lui au quotidien. Tout est un peu plus difficile, mais il s’agit aussi de comprendre ce dont il a besoin à chaque match. Lors du dernier match contre la Belgique, nous étions davantage concentrés sur la défense car [Jeremy] Doku était sur le terrain. En première mi-temps, nous avons réussi à créer cette combinaison qui a débouché sur notre premier but. Tout dépend de la façon dont le match se déroule, de ce dont il a besoin et de ce dont l’équipe a besoin. »