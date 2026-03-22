Tout est dit : pourquoi Trent Alexander-Arnold a été laissé sur le banc lors du match opposant le Real Madrid à l'Atlético

La décision de laisser Alexander-Arnold sur le banc a provoqué un véritable séisme dans la capitale espagnole, mais cette mesure s'explique uniquement par des raisons disciplinaires.

L'ancien joueur de Liverpool est arrivé en retard à l'une des dernières séances d'entraînement de la semaine, ce qui a incité l'entraîneur Alvaro Arbeloa à prendre une position ferme à l'égard de l'arrière droit, selon Marca.

Arbeloa a fait passer les codes internes du vestiaire avant les avantages tactiques, choisissant d'envoyer un message clair au reste de l'équipe. Malgré l'importance du derby madrilène, l'entraîneur a estimé qu'il était nécessaire de maintenir l'ordre et la discipline, quel que soit le statut du joueur.