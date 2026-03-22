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Tout est dit : pourquoi Trent Alexander-Arnold a été laissé sur le banc lors du match opposant le Real Madrid à l'Atlético
Sanction disciplinaire infligée à Arbeloa
La décision de laisser Alexander-Arnold sur le banc a provoqué un véritable séisme dans la capitale espagnole, mais cette mesure s'explique uniquement par des raisons disciplinaires.
L'ancien joueur de Liverpool est arrivé en retard à l'une des dernières séances d'entraînement de la semaine, ce qui a incité l'entraîneur Alvaro Arbeloa à prendre une position ferme à l'égard de l'arrière droit, selon Marca.
Arbeloa a fait passer les codes internes du vestiaire avant les avantages tactiques, choisissant d'envoyer un message clair au reste de l'équipe. Malgré l'importance du derby madrilène, l'entraîneur a estimé qu'il était nécessaire de maintenir l'ordre et la discipline, quel que soit le statut du joueur.
- AFP
Carvajal fait son retour dans le onze de départ
Alexander-Arnold ayant été relégué sur le banc, le défenseur chevronné Dani Carvajal a été rappelé dans le onze de départ. Ce changement tactique n’était pas motivé par un quelconque problème physique ou des craintes de blessure concernant l’Anglais, mais résultait plutôt directement de son manque de ponctualité lors de la préparation du match.
L'absence d'Alexander-Arnold dès le coup d'envoi marque un moment important du mandat d'Arbeloa, prouvant qu'aucun individu n'est au-dessus des règles collectives établies par le staff technique.
À l'image de Hansi Flick
L'approche stricte adoptée par l'entraîneur du Real Madrid reflète le style de gestion observé de part et d'autre du Clásico. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, s'est forgé une réputation pour ses tactiques tout aussi intransigeantes, notamment en sanctionnant les joueurs qui arrivaient en retard aux réunions d'équipe ou aux séances d'avant-match.
Des joueurs tels que Marcus Rashford et Jules Koundé ont déjà subi la colère de Flick pour des infractions similaires. En reléguant son arrière droit vedette sur le banc, Arbeloa montre qu'il estime lui aussi que les intérêts du vestiaire doivent primer sur les intérêts sportifs sur le terrain.
- AFP
Les choix de composition d'Arbeloa sous le feu des critiques
Si le poste d'arrière droit a fait la une des journaux, d'autres choix notables ont été opérés dans le onze de départ des Blancos. Fran Garcia a conservé sa place sur le flanc gauche de la défense, bien qu'Álvaro Carreras soit de retour en forme et disponible pour la sélection.
Plus en avant, Brahim Diaz poursuit son duo avec Vinicius Junior en attaque. Cela surprend beaucoup de monde qui s'attendaient à ce que Kylian Mbappé fasse son retour dans le onze de départ après son absence récente, mais le Français devra attendre sa chance sur le banc aux côtés d'Alexander-Arnold.
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