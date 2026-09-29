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« Tout est clair » - le président du FC Barcelone, Joan Laporta, révèle avoir fait la paix avec le directeur général de l'Atlético de Madrid après leur querelle sur le mercato estival
Une réconciliation publique à Copenhague
Les tensions de longue date entre Barcelone et l’Atlético de Madrid semblent avoir trouvé une issue pacifique lors de la 33e Assemblée générale des Clubs européens de football (EFC), à Copenhague. L’événement a servi de cadre à une rencontre importante entre Joan Laporta et Miguel Angel Gil Marin.
Les tensions s’étaient intensifiées lors du dernier mercato, lorsque la poursuite d’Alvarez par le Barça avait provoqué une vive irritation au Metropolitano, entraînant des sorties publiques de la hiérarchie de l’Atlético concernant la conduite financière et les stratégies de marché des Blaugrana.
Malgré cette précédente guerre des mots, Laporta a profité de l’occasion pour annoncer que l’animosité appartient désormais au passé. S’exprimant devant les médias au sujet de cette rencontre, le président du FC Barcelone a révélé que les deux dirigeants avaient partagé un moment chaleureux ensemble. Il a souligné que la fin du mercato a permis aux deux parties de dépasser leurs précédents désaccords. « Gil Marin et moi nous sommes pris dans les bras », a déclaré Laporta aux journalistes, signalant que la fracture personnelle et professionnelle qui avait dominé les gros titres de l’été en Liga a finalement été réparée.
- Getty Images Sport
Calmer les retombées de l’affaire Alvarez
Le conflit a initialement éclaté lorsque Gil Marin a lancé une série d’attaques verbales contre Laporta et la direction de Barcelone. Le directeur général de l’Atlético s’est montré particulièrement virulent à propos de ce qu’il considérait comme un « cirque privé » concernant la manière dont les géants catalans opéraient sur le marché, en se concentrant plus précisément sur leurs tentatives d’attirer Alvarez loin de la capitale.
À l’époque, les dirigeants de l’Atlético estimaient que Barcelone manquait de respect en évoquant publiquement un joueur sous contrat avec un autre club alors que sa propre situation financière restait sous étroite surveillance de la part des autorités de la Liga.
Cependant, Laporta est désormais convaincu que ces passes d’armes publiques appartiennent au passé. En développant sa discussion avec le patron des Colchoneros, Laporta a exprimé son admiration pour son homologue et insisté sur le fait que tout avait été complètement clarifié. « Nous nous sommes vus et nous nous sommes pris dans les bras. Je suis sûr que nous avons déjà aplani les choses, et à partir de maintenant tout est clair. C’est un homme fantastique avec qui je me sens très à l’aise », a ajouté le président de Barcelone.
Réintégrer la famille du football européen
L’assemblée au Danemark ne concernait pas seulement la paix intérieure ; elle a représenté une étape majeure dans les efforts du FC Barcelone pour réhabiliter sa place au sein de la communauté plus large du football européen. Après son implication controversée dans le projet de Super League européenne, le club a traversé une période d’exil administratif.
Si Laporta a assisté à une assemblée à Rome fin 2025 en tant qu’invité, sa présence à Copenhague a confirmé le statut du FC Barcelone comme membre à part entière avec des droits de vote rétablis. Cette réintégration constitue un objectif prioritaire pour Laporta, qui cherche à renforcer l’influence politique du club à travers le continent.
Le dégel des relations s’est également étendu à d’autres figures de premier plan du football, y compris à celles qui comptaient autrefois parmi les critiques les plus fermes des clubs rebelles de la Super League. Le président du PSG et dirigeant de l’EFC, Nasser Al-Khelaifi, s’est montré remarquablement accueillant envers son homologue barcelonais pendant les débats. "Bon retour dans la famille," a déclaré Al-Khelaifi, reconnaissant publiquement le retour du géant espagnol dans le giron collectif.
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Renforcer les liens avec la direction de l’UEFA
Au-delà de ses échanges avec les présidents des clubs rivaux, Laporta s’est aussi attaché à consolider son lien avec le président de l’UEFA Aleksander Ceferin. La relation entre les deux était notoirement glaciale après l’annonce initiale de la Super League en 2021, qui avait conduit à diverses batailles juridiques et menaces de sanctions disciplinaires. Cependant, l’année écoulée a vu un retournement remarquable, les deux parties trouvant un terrain d’entente sur l’avenir des compétitions européennes.
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