Les tensions de longue date entre Barcelone et l’Atlético de Madrid semblent avoir trouvé une issue pacifique lors de la 33e Assemblée générale des Clubs européens de football (EFC), à Copenhague. L’événement a servi de cadre à une rencontre importante entre Joan Laporta et Miguel Angel Gil Marin.

Les tensions s’étaient intensifiées lors du dernier mercato, lorsque la poursuite d’Alvarez par le Barça avait provoqué une vive irritation au Metropolitano, entraînant des sorties publiques de la hiérarchie de l’Atlético concernant la conduite financière et les stratégies de marché des Blaugrana.

Malgré cette précédente guerre des mots, Laporta a profité de l’occasion pour annoncer que l’animosité appartient désormais au passé. S’exprimant devant les médias au sujet de cette rencontre, le président du FC Barcelone a révélé que les deux dirigeants avaient partagé un moment chaleureux ensemble. Il a souligné que la fin du mercato a permis aux deux parties de dépasser leurs précédents désaccords. « Gil Marin et moi nous sommes pris dans les bras », a déclaré Laporta aux journalistes, signalant que la fracture personnelle et professionnelle qui avait dominé les gros titres de l’été en Liga a finalement été réparée.



