ATLANTA — Peu de spectateurs l’ont remarqué sur le moment, mais ce geste allait devenir l’image emblématique de la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre.

Menée d’un but et engagée dans un duel verbal avec Jude Bellingham, Lionel Messi a fait une grimace qui, dans les heures qui ont suivi la rencontre, est devenue à la fois un mème et un élément incontournable de la légende de la Coupe du monde. Son message était clair : « C’est parti. » À partir de là, il n’y avait plus de retour en arrière possible.

Certains y ont vu le tournant du match ; en réalité, ce n’était pas le cas, du moins pas à lui seul. L’Argentine n’avait pas besoin de Bellingham pour se motiver ou retrouver confiance. Elle en avait déjà fait la démonstration tout au long de l’été.

C’est pourquoi le centre-ville d’Atlanta était inondé de bleu et de blanc, les supporters argentins étant deux fois plus nombreux que leurs homologues anglais. C’est pourquoi les chants étaient suffisamment forts pour couvrir « God Save the King ». C’est pourquoi les chants ressemblent un peu moins à des rêves cette fois-ci, et davantage à des prédictions.

Cette même conviction a permis à l’Argentine de surmonter les revers qui ont ponctué sa Coupe du monde. Face au dernier d’entre eux, Messi a grimacé, s’est remis au travail et a renversé la vapeur.

Cette même conviction l’accompagnera jusqu’à dimanche. L’Espagne posera un défi bien différent de celui de l’Angleterre, mais l’Argentine abordera la finale avec la certitude que, avec Messi et l’armée qui l’entoure, aucun match n’est jamais hors de portée.