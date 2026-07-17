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Lionel Messi GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Tout donner » : comment Lionel Messi et la foi inébranlable de l'Argentine leur ont permis de surmonter l'adversité et d'accéder à la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne

FEATURES
Analysis
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
Angleterre
L. Messi

La remontée de l'Argentine face à l'Angleterre a confirmé l'incontestable aura de Lionel Messi. Prochaine étape : l'Espagne, dernier obstacle entre les champions en titre et un deuxième sacre mondial consécutif, une performance qui entrerait dans l'histoire.

ATLANTA — Peu de spectateurs l’ont remarqué sur le moment, mais ce geste allait devenir l’image emblématique de la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre.

Menée d’un but et engagée dans un duel verbal avec Jude Bellingham, Lionel Messi a fait une grimace qui, dans les heures qui ont suivi la rencontre, est devenue à la fois un mème et un élément incontournable de la légende de la Coupe du monde. Son message était clair : « C’est parti. » À partir de là, il n’y avait plus de retour en arrière possible.

Certains y ont vu le tournant du match ; en réalité, ce n’était pas le cas, du moins pas à lui seul. L’Argentine n’avait pas besoin de Bellingham pour se motiver ou retrouver confiance. Elle en avait déjà fait la démonstration tout au long de l’été.

C’est pourquoi le centre-ville d’Atlanta était inondé de bleu et de blanc, les supporters argentins étant deux fois plus nombreux que leurs homologues anglais. C’est pourquoi les chants étaient suffisamment forts pour couvrir « God Save the King ». C’est pourquoi les chants ressemblent un peu moins à des rêves cette fois-ci, et davantage à des prédictions.

Cette même conviction a permis à l’Argentine de surmonter les revers qui ont ponctué sa Coupe du monde. Face au dernier d’entre eux, Messi a grimacé, s’est remis au travail et a renversé la vapeur.

Cette même conviction l’accompagnera jusqu’à dimanche. L’Espagne posera un défi bien différent de celui de l’Angleterre, mais l’Argentine abordera la finale avec la certitude que, avec Messi et l’armée qui l’entoure, aucun match n’est jamais hors de portée.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Une joie particulière »

    Disposer d’un talent d’exception comme Messi fait souvent la différence. Toutefois, comme l’Argentine l’a déjà constaté par le passé, Messi à lui seul ne suffit pas.

    Le match de mercredi contre l’Angleterre l’a démontré : Messi n’est plus seul. Il peut s’appuyer sur un véritable collectif, sur le terrain comme en tribunes. Ce n’est pas uniquement le talent qui a propulsé l’Argentine vers une nouvelle finale de Coupe du monde, mais une conviction palpable.

    Dans les heures qui ont précédé le coup d’envoi, repérer les Argentins était un jeu d’enfant. Avant même de les apercevoir, on les entendait. Surtout, on sentait leur présence.

    Il suffisait de tourner au coin d’une rue pour tomber sur un groupe, certains torse nu, d’autres vêtus de maillots floqués Messi, chantant déjà leur triomphe sur « l’Inglaterra ». Les hymnes nationaux ont offert un véritable spectacle : l’Argentine a entonné le sien avec ferveur, tandis que les chants adverses ont noyé celui de l’Angleterre.

    « Nous avons vécu quelque chose de spécial – nous l’avons ressenti dès l’hymne national », a déclaré Messi. « Les supporters voulaient cette victoire plus que toute autre, car affronter l’Angleterre en demi-finale et atteindre une nouvelle finale de Coupe du monde revêt une signification particulière.

    « Je sais à quel point les Argentins sont heureux. Ma mère et ma famille m’ont envoyé des photos de gens en train de faire la fête. Je suis très fier et heureux de pouvoir offrir cette joie particulière au peuple argentin. »

    L’Espagne n’a pas le même poids historique que l’Angleterre, mais la finale de dimanche s’annonce encore plus exigeante sur le plan footballistique. Les supporters argentins fourniront l’émotion ; face à une équipe espagnole construite pour contrôler le jeu, les joueurs devront faire preuve de patience et de précision.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Personne ne voulait perdre »

    Pour qui connaît l’histoire, ce match était personnel. Les termes « Falkland » et « Malouines » ont donc été omniprésents dans les préparatifs. Sans même besoin de connotations politiques, cette demi-finale avait déjà une ampleur considérable ; pourtant, ces références lui ont ajouté une dimension supplémentaire.

    « Aucun Argentin ne voulait perdre ce match », a déclaré Messi. « C’était incroyable de voir comment toute cette Coupe du monde s’est déroulée, compte tenu de ce que représentait cette demi-finale contre l’Angleterre. Personne ne voulait perdre aujourd’hui. »

    Cette intensité s’est traduite sur la banderole avec laquelle les Argentins ont célébré leur qualification : « Las Malvinas son Argentinas. »

    Pour rappel, « Las Malvinas » est le nom argentin des îles Falkland, territoire britannique d’outre-mer situé dans l’Atlantique Sud que l’Argentine revendique. Les deux pays se sont affrontés pendant 74 jours en 1982, un conflit qui a fait plus de 900 morts, tandis que les habitants des îles ont voté massivement en 2013 pour rester sous souveraineté britannique. Depuis, cette banderole a suscité les critiques du gouvernement britannique et des appels à une intervention de la FIFA, exposant l’Argentine à d’éventuelles sanctions disciplinaires avant la finale de dimanche. Pourtant, c’était loin d’être la seule banderole déployée.

    Des portraits de Diego Maradona flottaient au-dessus de la foule, tandis que ceux de Messi, désormais son égal dans le panthéon du football argentin, étaient tout aussi visibles. C’est encore lui qui a incarné la détermination albiceleste et fait la différence.

    La finale exigera toutefois une autre approche. L’Espagne n’arrivera pas avec le bagage historique de l’Angleterre, et l’Argentine ne pourra pas compter sur un repli défensif comme celui des Three Lions. Si la demi-finale a été portée par la fureur, la finale se jouera sur la maîtrise.

    La première période s’annonce donc cruciale. Mercredi, l’Argentine a pu renverser la vapeur après avoir concédé l’ouverture du score, mais encaisser le premier but face à une Espagne capable de dicter le rythme et de contrôler la possession poserait un problème bien plus épineux.

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    Tout savoir sur l’Albiceleste

    Lorsque les joueurs argentins affirment qu’ils jouent « pour Messi », on pourrait vite taxer cette déclaration de simple démagogie. Pourtant, le sentiment est parfaitement authentique. Pour ses coéquipiers, Messi est bien plus qu’un simple partenaire sur le terrain. Il en va de même pour les supporters.

    C’est pourquoi, même menés au score, leurs fans n’ont pas cessé de faire du bruit. Pas de panique, comme contre le Cap-Vert, l’Égypte ou la Suisse. Pourquoi paniquer quand on a Messi ?

    La question se pose encore après ce mercredi. C’est l’Angleterre qui a paniqué, se repliant pour protéger son avance. Elle est restée trop passive face à une équipe trop dangereuse. Inévitablement, elle a fini par céder.

    Enzo Fernández a inscrit l’égalisation, mais c’est Messi qui a allumé la mèche. La star de l’Inter Miami a propulsé l’Argentine vers l’avant, servant Fernández avant de délivrer le centre que Lautaro Martínez a converti d’une tête pour le but de la victoire.

    Plus que tout, c’est la confiance en Messi qui a stimulé l’Argentine. Quand il est sur le terrain, tout semble possible. C’est ce qu’on a ressenti mercredi soir.

    « Je me prépare et je m’entraîne depuis un an maintenant, et je savais que j’allais tout donner pour être dans la meilleure forme possible », a déclaré Messi. « Pour l’instant, je veux juste profiter de ce moment. Je ne parle pas de ma dernière Coupe du monde ni de rien de ce genre. Cette équipe donne toujours le maximum et ne doit rien à personne.

    « Cette équipe n’arrête jamais d’essayer. Nous sommes entrés sur le terrain pour gagner grâce à notre football et à notre détermination, et nous voilà de nouveau en finale de Coupe du monde. »

    Pour l’Espagne, la mission est claire, bien que difficile : priver Messi du temps et de l’espace que l’Angleterre lui a finalement concédés. L’Argentine, elle, ne pourra se contenter d’attendre que son capitaine crée l’impossible : le reste du groupe devra suffisamment bousculer l’Espagne pour l’empêcher de se focaliser uniquement sur la Pulga.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il ne manque qu’une dernière poussée pour atteindre l’objectif.

    La finale de dimanche revêt une importance capitale. Pour l’Argentine, c’est l’occasion de devenir la première nation depuis le Brésil en 1962 à conserver son titre mondial. Pour l’Espagne, c’est l’opportunité de bâtir un nouvel héritage autour d’une équipe et d’une identité taillées pour l’événement.

    Pour Messi, c’est une nouvelle occasion d’entrer encore davantage dans l’histoire – une touche d’immortalité supplémentaire pour un joueur déjà considéré comme légendaire. En 2022, il a rejoint Maradona en offrant une Coupe du monde à l’Argentine. Dimanche, il peut accomplir un exploit que même Maradona n’a jamais réussi : soulever le trophée pour la deuxième fois.

    « Diego était vraiment génial », a déclaré Messi. « Je n’ai jamais voulu me comparer à lui. En ce qui me concerne, c’est le plus grand de tous.

    Nous avons partagé de grands moments. En 2010, lors de la Coupe du monde, il a réalisé un parcours brillant. Nous avons échangé sur les adversaires et les matchs de ce tournoi.

    « Où qu’il soit aujourd’hui, il doit être heureux et savourer ce moment, tant l’équipe nationale comptait pour lui et l’héritage qu’il a laissé. C’est un cadeau pour lui. »

    Messi a déjà offert de nombreux cadeaux à l’Argentine, raison pour laquelle les supporters scandent son nom avec une passion inouïe. Leur hymne de l’été célèbre sa capacité à inspirer une telle dévotion, et il a résonné jusque tard dans la nuit à Atlanta.

    « Pour les Malouines, pour El Diego, pour le dernier match de Leo, Argentine, je veux te voir double championne. »

    Ce qui se traduit par :

    « Pour les Malouines, pour Diego, pour le dernier match de Leo, Argentine, je veux te voir remporter deux titres consécutifs. »

    Les supporters estiment que ce Mondial pourrait être le dernier de Messi, même si l’intéressé refuse de l’admettre. Cette incertitude renforce l’urgence qui entoure le match de dimanche.

    Face à l’Espagne, il y aura sans doute de longues périodes où les chants argentins seront mis à l’épreuve et où leur conviction sera mise à rude épreuve. Ils devront peut-être souffrir, attendre et avoir confiance que leur heure finira par venir.

    Mercredi l’a démontré : cette foi peut renverser le cours d’un match. Dimanche dira si elle peut entrer dans l’histoire.


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