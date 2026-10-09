« Tout devait mener à ce moment ! » - Ruben Amorim révèle comment le « poids » de Manchester United l’a préparé au défi de l’AC Milan

S’exprimant auprès de DAZN, Amorim a expliqué comment son passage en Premier League l’avait préparé à son rôle actuel. Il a souligné que l’énorme exposition médiatique à Manchester avait directement façonné son approche de la vie à Milan.

« L’expérience que nous avons accumulée dans d’autres clubs nous aide face à chaque défi, ou nouveau défi, a déclaré Amorim. Ici, c’est plus similaire au Portugal. C’est une pression différente, parce que les gens en dehors du club vivent vraiment l’équipe avec passion. C’est similaire au Portugal, et j’ai l’habitude de vivre comme ça. »

Il a ajouté : « En Angleterre, c’est un peu différent, évidemment. Manchester United est un club mondial, tout comme Milan, donc absolument tout ce que vous faites a du poids, et cela m’a aidé à essayer de me comporter ici, à Milan, de la meilleure manière. Dans ma tête, tout ce que j’ai vécu dans ma carrière était pour atteindre ce point, dans ce club très spécial, afin d’être prêt à l’aider. »



