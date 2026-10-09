AFP
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« Tout devait mener à ce moment ! » - Ruben Amorim révèle comment le « poids » de Manchester United l’a préparé au défi de l’AC Milan
Amorim assume la pression de San Siro
L’entraîneur portugais a pris les rênes à San Siro cet été après un passage à Old Trafford et une période très fructueuse au Sporting CP, où il a remporté deux titres de champion. Ayant grandi en tant que supporter de l’AC Milan, Amorim découvre désormais un nouveau niveau d’exigence en Italie.
L’AC Milan occupe actuellement la cinquième place de Serie A avec 11 points, à seulement deux points du trio de tête du championnat. Le nouvel entraîneur s’adapte rapidement à son nouvel environnement, établissant des comparaisons entre la ferveur des supporters italiens et la culture du football dans son Portugal natal.
- Getty Images Sport
Le poids mondial des attentes
S’exprimant auprès de DAZN, Amorim a expliqué comment son passage en Premier League l’avait préparé à son rôle actuel. Il a souligné que l’énorme exposition médiatique à Manchester avait directement façonné son approche de la vie à Milan.
« L’expérience que nous avons accumulée dans d’autres clubs nous aide face à chaque défi, ou nouveau défi, a déclaré Amorim. Ici, c’est plus similaire au Portugal. C’est une pression différente, parce que les gens en dehors du club vivent vraiment l’équipe avec passion. C’est similaire au Portugal, et j’ai l’habitude de vivre comme ça. »
Il a ajouté : « En Angleterre, c’est un peu différent, évidemment. Manchester United est un club mondial, tout comme Milan, donc absolument tout ce que vous faites a du poids, et cela m’a aidé à essayer de me comporter ici, à Milan, de la meilleure manière. Dans ma tête, tout ce que j’ai vécu dans ma carrière était pour atteindre ce point, dans ce club très spécial, afin d’être prêt à l’aider. »
Construire un effectif équilibré pour l’AC Milan
Une partie de la mission d’Amorim consiste à intégrer les nouvelles recrues estivales, dont le vainqueur de la Ligue des champions Goncalo Ramos. L’attaquant peine encore à trouver un rythme régulier devant le but, mais son entraîneur a rapidement écarté toute inquiétude concernant le volume de travail du joueur ou sa contribution globale.
« Je ne vais pas dire que Ramos devrait moins courir. Je ne dirai jamais cela à propos d’un joueur », a insisté Amorim. « Avant tout, l’essentiel, c’est que nous marquions, et c’est ce qui compte le plus. Je sais très bien qu’un attaquant a besoin de marquer des buts, et il marquera. Il travaille dur, et si nous marquons, c’est aussi grâce à Goncalo Ramos. »
L’entraîneur de Milan a également mis en avant la double priorité du club sur le marché des transferts, entre succès immédiat et développement pour l’avenir. « Nous faisons venir des joueurs déjà prêts comme Ramos, qui est déjà vainqueur de la Ligue des champions, mais nous voulons aussi attirer des talents comme [Diego] Moreira, par exemple », a-t-il expliqué. « Je suis vraiment heureux d’être ici, et je ressens une grande responsabilité pour aider ce club à revenir là où il doit être. »
- Buzzi
Un calendrier hivernal éprouvant en perspective
Milan retrouve les compétitions nationales face à Sassuolo, lançant une série de matches exigeante sur plusieurs tableaux. L’effectif d’Amorim est confronté à une séquence redoutable de neuf matches en moins d’un mois, dont trois rendez-vous cruciaux en Ligue Europa.
La gestion de la charge de travail des joueurs et l’intégration à la fois de stars confirmées et de jeunes talents émergents seront vitales durant cette période. Trouver de la régularité au cours des prochaines semaines déterminera si Milan peut combler son retard en tête de la Serie A et réussir un long parcours en Europe.
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