« Tout dépend de l'adéquation et du style de jeu » : Mohamed Mansour, propriétaire du San Diego FC, dément tout intérêt de son club de MLS pour l'attaquant de Liverpool

Mansour a admis qu'il serait difficile de recruter Salah cet été, et a écarté l'idée que le club fasse une offre sérieuse pour l'Égyptien, qui sera libre de tout contrat en juin :

« C'est un excellent joueur, c'est un grand professionnel, il a su conserver ses qualités athlétiques et son professionnalisme. Mais la façon dont nous gérons le San Diego Football Club, comme toute entreprise que je dirige, implique que j’ai des personnes qui en sont responsables », a déclaré Mansour à TeamTalk. « Au sein de la direction, nous avons Tyler Heaps, qui est un excellent directeur sportif, et Mikey Varas, qui est un excellent entraîneur – ce sont eux qui prendront ces décisions. Bien sûr, nous devons voir s’il s’intègre bien à notre style de jeu. »