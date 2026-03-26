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« Tout dépend de l'adéquation et du style de jeu » : Mohamed Mansour, propriétaire du San Diego FC, dément tout intérêt de son club de MLS pour l'attaquant de Liverpool
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Éloigner San Diego d'un accord
Mansour a admis qu'il serait difficile de recruter Salah cet été, et a écarté l'idée que le club fasse une offre sérieuse pour l'Égyptien, qui sera libre de tout contrat en juin :
« C'est un excellent joueur, c'est un grand professionnel, il a su conserver ses qualités athlétiques et son professionnalisme. Mais la façon dont nous gérons le San Diego Football Club, comme toute entreprise que je dirige, implique que j’ai des personnes qui en sont responsables », a déclaré Mansour à TeamTalk. « Au sein de la direction, nous avons Tyler Heaps, qui est un excellent directeur sportif, et Mikey Varas, qui est un excellent entraîneur – ce sont eux qui prendront ces décisions. Bien sûr, nous devons voir s’il s’intègre bien à notre style de jeu. »
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« En tant que fan, je... »
Mansour a toutefois admis qu'en tant que fan, il adorerait voir Salah au Snapdragon Stadium :
« Si j’avais mon mot à dire en tant que fan, oui, je le voudrais. Mais la décision… C’est une affaire commerciale. Aujourd’hui, les gens pensent que le sport, c’est juste un ballon et des gens qui courent, mais ce n’est pas le cas. Nous employons 180 personnes. Donc, toute décision prise doit avoir du sens. Elle doit correspondre à notre style de jeu », a-t-il déclaré.
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San Diego dispose déjà d'options offensives
San Diego ne manque pas d'atouts offensifs. L'équipe est emmenée par Anders Dreyer, qui a connu l'une des meilleures saisons de débuts de l'histoire de la MLS l'année dernière et qui figurait parmi les prétendants au titre de MVP. Marcus Ingvartsen a également trouvé le chemin des filets à quatre reprises cette saison. La toute nouvelle équipe de la MLS avait recruté la star mexicaine Hirving Lozano pour sa première saison, mais celui-ci est désormais écarté du groupe après un différend très médiatisé avec l'entraîneur Mikey Varas.
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Salah devrait avoir l'embarras du choix
On s'attend toujours à ce que Salah ait l'embarras du choix après avoir annoncé son départ de Liverpool cet été. Les clubs de la Ligue professionnelle saoudienne seraient en tête de course pour le recruter, mais son agent a déclaré publiquement qu'aucun transfert n'était imminent pour l'actuel Joueur de l'année de la PFA.