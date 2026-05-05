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DECO BARCELONAIMAGO / Joan Gosa
Daniel Buse

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Tout comme le FC Bayern, le FC Barcelone s’intéresserait à un ailier estimé à 85 millions d’euros

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A. Gordon
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Selon les dernières rumeurs, le FC Barcelone s’intéresserait de près à Anthony Gordon, l’ailier de Newcastle United. Le FC Bayern Munich suit également le joueur anglais, qui figure en tête de sa short-list pour renforcer son attaque sur le flanc cet été.

Selon la station de radio RAC1, Gordon aurait tapé dans l’œil des dirigeants catalans grâce à ses performances, notamment en Ligue des champions. 

La priorité du directeur sportif du Barça, Deco, serait de recruter cet été un ailier polyvalent capable de soulager Raphinha et de permettre au Brésilien de souffler. Raphinha est actuellement la seule option crédible sur le côté gauche de l’attaque de Hansi Flick. Victime de deux blessures à la cuisse, il a manqué plusieurs rencontres et ne compte que 31 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot blaugrana cette saison.

  • Le principal obstacle pour le Barça dans le dossier Anthony Gordon réside dans le montant réclamé par Newcastle : les Magpies réclameraient environ 85 millions d’euros pour le joueur de 25 ans. Selon les informations disponibles, la même exigence financière a été transmise au FC Bayern Munich, également intéressé par l’international anglais. 

    Le champion d’Allemagne en titre cherche un ailier capable de pallier l’absence de Luis Díaz sur le côté gauche de l’attaque. Toutefois, comme le Barça, le Bayern ne semble pas disposé à débourser la somme exigée par les Magpies. Les Munichois envisageraient donc de conclure d’abord un accord personnel avec l’international anglais afin de faire ensuite baisser le montant du transfert. 

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  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP

    Newcastle pourrait être contraint de vendre Gordon.

    Sous la pression du fair-play financier, Newcastle pourrait devoir céder l’un de ses cadres cet été, afin de compenser les lourds investissements des dernières années. Le club pourrait tirer le meilleur prix de Gordon, même si l’hypothèse d’un départ rapide de Nick Woltemade, désormais en perte de crédit auprès d’Eddie Howe, est également évoquée. 

    Actuellement 13es de Premier League, les Magpies ne se qualifieront pas pour les compétitions européennes et subiront donc une baisse significative de leurs recettes. 

  • Les statistiques d'Anthony Gordon pour la saison 2025/26 :

    Jeux : 46
    Minutes jouées : 2 869
    Buts : 17
    Passes décisives : 5