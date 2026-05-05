Tout comme le FC Bayern, le FC Barcelone s’intéresserait à un ailier estimé à 85 millions d’euros

Selon la station de radio RAC1, Gordon aurait tapé dans l’œil des dirigeants catalans grâce à ses performances, notamment en Ligue des champions.

La priorité du directeur sportif du Barça, Deco, serait de recruter cet été un ailier polyvalent capable de soulager Raphinha et de permettre au Brésilien de souffler. Raphinha est actuellement la seule option crédible sur le côté gauche de l’attaque de Hansi Flick. Victime de deux blessures à la cuisse, il a manqué plusieurs rencontres et ne compte que 31 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot blaugrana cette saison.