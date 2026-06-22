« C'est incroyable de voir avec quelle aisance il joue au football. C'est le genre de chose qu'on ne verra probablement plus jamais », a déclaré Klopp à propos du capitaine argentin Lionel Messi sur MagentaTV, avant le deuxième match de groupe de l'Albiceleste contre l'Autriche.
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« Tout cela n’était pas soumis à la taxe sur les loisirs ! » Un ancien cauchemar de Jürgen Klopp fait vibrer la légende allemande du football « comme un petit enfant » lors de la Coupe du monde
À 38 ans, Messi a encore brillé lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Algérie, offrant à l’Argentine, championne du monde en titre, une victoire aisée grâce à un triplé. Jürgen Klopp avoue donc « se réjouir comme un enfant » à l’idée de le revoir en direct.
« Je n’ai pas eu souvent l’occasion de l’admirer, peut-être deux fois, et à chaque fois j’étais sur le banc en tant qu’entraîneur, alors ce n’était pas un plaisir : il fallait trouver le moyen de le neutraliser. Ce n’était pas amusant. Aujourd’hui, je paierais volontiers une taxe sur le plaisir ! »
Messi n’a été qu’un bref cauchemar pour l’entraîneur Klopp.
Messi s’est mué, au moins le temps d’un duel direct, en un véritable cauchemar pour Klopp. Lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions 2019, l’Argentin avait offert au Barça une victoire 3-0 en inscrivant un doublé dans le dernier quart d’heure. On se souvient surtout de son deuxième but, un coup franc somptueux.
Néanmoins, l’entraîneur allemand garde un souvenir bien plus positif du deuxième et dernier acte de cette confrontation. Après une remontada historique, les Reds avaient battu Messi et le Barça 4-0 au match retour, avant de se qualifier pour la finale puis de soulever le trophée aux dépens de Tottenham.
Sept ans ont passé, et l’âge de Messi commence à se faire sentir. Klopp en est bien conscient lorsqu’il évoque les chances de l’Argentine de défendre son titre mondial : « Il n’est pas seul, il a besoin d’énormément de soutien. L’équipe travaille pour lui », a-t-il déclaré. « Au final, on peut presque tout attendre de Messi ! D’une certaine manière, il possède un mental que très peu d’autres ont. Dès qu’il touche le ballon, il change le cours du match comme aucun autre joueur ne l’a jamais fait. C’est ce qui le rend si spécial », a conclu Klopp avec enthousiasme.
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Klopp estime que l’Autriche n’est pas sans chance face à Messi et à l’Argentine : « Un adversaire redoutable pour n’importe quelle équipe. »
Le fait que Messi soit quasi inexistant en phase défensive ne dérange pas Klopp, même lorsque le joueur était encore très jeune : « Pep Guardiola a dit un jour : “Dès que Lionel Messi n’a pas le ballon, il scrute tout le terrain.” Je répétais souvent : “Tout le monde doit participer, sauf si vous êtes Lionel Messi. Y a-t-il quelqu’un ? Non, alors vous devez tous vous y mettre.” »
Malgré le talent exceptionnel de Messi et l’esprit collectif des Argentins, Klopp ne s’attend pas à ce que le deuxième match de groupe de l’Albiceleste contre l’Autriche et son sélectionneur Ralf Rangnick soit une promenade de santé. Bien au contraire. « Ralf Rangnick est l’entraîneur idéal pour cette équipe ! L’Autriche n’est pas favorite dans ce match, mais elle représente désormais un défi pour n’importe quel adversaire, car elle est extrêmement bien organisée en défense », a prédit Klopp.
Tout comme l’Argentine, la sélection alpine a remporté son premier match de Coupe du monde. Un point suffirait très probablement à l’une comme à l’autre pour valider son billet pour les huitièmes de finale.