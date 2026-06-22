Messi s’est mué, au moins le temps d’un duel direct, en un véritable cauchemar pour Klopp. Lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions 2019, l’Argentin avait offert au Barça une victoire 3-0 en inscrivant un doublé dans le dernier quart d’heure. On se souvient surtout de son deuxième but, un coup franc somptueux.

Néanmoins, l’entraîneur allemand garde un souvenir bien plus positif du deuxième et dernier acte de cette confrontation. Après une remontada historique, les Reds avaient battu Messi et le Barça 4-0 au match retour, avant de se qualifier pour la finale puis de soulever le trophée aux dépens de Tottenham.

Sept ans ont passé, et l’âge de Messi commence à se faire sentir. Klopp en est bien conscient lorsqu’il évoque les chances de l’Argentine de défendre son titre mondial : « Il n’est pas seul, il a besoin d’énormément de soutien. L’équipe travaille pour lui », a-t-il déclaré. « Au final, on peut presque tout attendre de Messi ! D’une certaine manière, il possède un mental que très peu d’autres ont. Dès qu’il touche le ballon, il change le cours du match comme aucun autre joueur ne l’a jamais fait. C’est ce qui le rend si spécial », a conclu Klopp avec enthousiasme.