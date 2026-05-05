« Tout cela fait partie de mon histoire » : l’ambassadeur, artiste et star de l’équipe nationale américaine Tim Weah est prêt à jouer son rôle à l’approche d’une Coupe du monde à domicile

Tim Weah comprend parfaitement le rôle des sportifs dans la société moderne, précisément parce que ce rôle n’a rien de vraiment moderne. Il est resté simple et inchangé au fil des siècles. Les athlètes comme lui sont indispensables : leur mission est de divertir.

« C’est essentiellement ce que nous sommes », explique Weah à GOAL. « Je dis toujours que si l’on transposait notre époque moderne à celle de l’Empire romain, nous serions des artistes. En ce moment, nous sommes sur scène. »

Conscient de cela, il aborde la Coupe du monde dans son pays natal comme la représentation majeure de sa carrière. Aucune scène ne sera plus grande ; tous les regards seront tournés vers la star de 26 ans et ses coéquipiers de l’équipe nationale masculine des États-Unis lorsqu’ils investiront leur Colisée moderne pour offrir un spectacle aux foules.

Reste que chaque représentation s’achève : sur la pelouse, l’artiste dispose seulement de 90 minutes, un temps compté, même si moins périlleux que celui des gladiateurs d’antan. Tout au long de son entretien avec GOAL, Weah assume et conteste à la fois ce statut d’artiste. Ce n’est pas tout ce qu’il est, n’est-ce pas ?

Pourtant, Weah refuse d’être réduit à cette seule dimension. « Il y a d’autres casquettes à porter », assure-t-il. En tête de liste : coéquipier, ami, fils, modèle et ambassadeur. Propriétaire de club, musicien, artiste… la liste est longue et le joueur avoue être fasciné par ces perspectives. Il refuse qu’on le catalogue, même si les plus grands matchs de sa carrière se profilent déjà à l’horizon.

Mais il y a un rôle en particulier auquel Weah réfléchit depuis peu : celui de conteur. C’est pourquoi, même aujourd’hui, au cœur de toute cette agitation, il se demande quelle sera son histoire et à quoi elle ressemblera une fois que tout cela sera terminé. Il collecte donc des récits et s’efforce d’en intégrer chaque détail dans le sien. Son objectif est clair : accumuler des expériences qu’il pourra un jour évoquer avec fierté.

« Tout cela fait partie de mon histoire », explique-t-il. « Quand je serai vieux, je pourrai partager toutes mes expériences avec mes enfants et mes petits-enfants. C’est pour ça que je vis cette vie, et c’est pour ça que je traverse toutes ces épreuves et ces tribulations, tous ces grands moments, tous ces pays différents, toutes ces cultures : pour les partager avec mes futurs enfants et mes petits-enfants.

Je crois que c’est là la beauté de cette expérience : il ne s’agit pas seulement de football. Il s’agit aussi de la vie, et j’essaie encore de trouver ma voie. J’espère découvrir d’autres endroits, apprendre davantage de choses et nouer des liens avec plus de gens, afin d’avoir des histoires à transmettre à mes petits quand je ne serai plus là. »

Pour l’instant, Weah est toujours sur le terrain, son histoire est loin d’être terminée et il continue d’écrire, avec méthode, les différents actes qui précéderont le plus grand chapitre de sa vie.