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Tim Weah GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Tout cela fait partie de mon histoire » : l’ambassadeur, artiste et star de l’équipe nationale américaine Tim Weah est prêt à jouer son rôle à l’approche d’une Coupe du monde à domicile

Analysis
Etats-Unis
T. Weah
FEATURES
Coupe du monde
Marseille
Ligue 1

Tim Weah a toujours été bien plus qu’un simple footballeur. Il s’est confié à GOAL pour évoquer l’art, l’identité, la narration et le rôle qu’il espère jouer lors d’une Coupe du monde à domicile.

Tim Weah comprend parfaitement le rôle des sportifs dans la société moderne, précisément parce que ce rôle n’a rien de vraiment moderne. Il est resté simple et inchangé au fil des siècles. Les athlètes comme lui sont indispensables : leur mission est de divertir.

« C’est essentiellement ce que nous sommes », explique Weah à GOAL. « Je dis toujours que si l’on transposait notre époque moderne à celle de l’Empire romain, nous serions des artistes. En ce moment, nous sommes sur scène. »

Conscient de cela, il aborde la Coupe du monde dans son pays natal comme la représentation majeure de sa carrière. Aucune scène ne sera plus grande ; tous les regards seront tournés vers la star de 26 ans et ses coéquipiers de l’équipe nationale masculine des États-Unis lorsqu’ils investiront leur Colisée moderne pour offrir un spectacle aux foules.

Reste que chaque représentation s’achève : sur la pelouse, l’artiste dispose seulement de 90 minutes, un temps compté, même si moins périlleux que celui des gladiateurs d’antan. Tout au long de son entretien avec GOAL, Weah assume et conteste à la fois ce statut d’artiste. Ce n’est pas tout ce qu’il est, n’est-ce pas ?

Pourtant, Weah refuse d’être réduit à cette seule dimension. « Il y a d’autres casquettes à porter », assure-t-il. En tête de liste : coéquipier, ami, fils, modèle et ambassadeur. Propriétaire de club, musicien, artiste… la liste est longue et le joueur avoue être fasciné par ces perspectives. Il refuse qu’on le catalogue, même si les plus grands matchs de sa carrière se profilent déjà à l’horizon.

Mais il y a un rôle en particulier auquel Weah réfléchit depuis peu : celui de conteur. C’est pourquoi, même aujourd’hui, au cœur de toute cette agitation, il se demande quelle sera son histoire et à quoi elle ressemblera une fois que tout cela sera terminé. Il collecte donc des récits et s’efforce d’en intégrer chaque détail dans le sien. Son objectif est clair : accumuler des expériences qu’il pourra un jour évoquer avec fierté.

« Tout cela fait partie de mon histoire », explique-t-il. « Quand je serai vieux, je pourrai partager toutes mes expériences avec mes enfants et mes petits-enfants. C’est pour ça que je vis cette vie, et c’est pour ça que je traverse toutes ces épreuves et ces tribulations, tous ces grands moments, tous ces pays différents, toutes ces cultures : pour les partager avec mes futurs enfants et mes petits-enfants.

Je crois que c’est là la beauté de cette expérience : il ne s’agit pas seulement de football. Il s’agit aussi de la vie, et j’essaie encore de trouver ma voie. J’espère découvrir d’autres endroits, apprendre davantage de choses et nouer des liens avec plus de gens, afin d’avoir des histoires à transmettre à mes petits quand je ne serai plus là. »

Pour l’instant, Weah est toujours sur le terrain, son histoire est loin d’être terminée et il continue d’écrire, avec méthode, les différents actes qui précéderont le plus grand chapitre de sa vie.

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    L'ambassadeur

    Depuis des années, spécialistes et observateurs dissèquent ce que la prochaine Coupe du monde représentera pour le football américain. Peu de personnes sont mieux placées que Weah pour répondre à cette question. En effet, à bien des égards, il incarne parfaitement le football américain.

    Fils d’une légende du football libérien devenu chef d’État et d’une infirmière jamaïcaine engagée auprès des plus vulnérables, il a grandi entre New York et la Floride, avant de parcourir l’Europe – de Paris à Glasgow, en passant par Lille, Turin et Marseille – tout en peaufinant son jeu. Quel parcours est plus américain que le sien ?

    Peu de choses, en réalité. Et l’équipe nationale américaine en est le reflet : un mélange de joueurs originaires de divers États et de parcours variés. Certains ont grandi aux États-Unis, d’autres y ont trouvé leur place à différents moments de leur vie. Weah a côtoyé tous ces profils, tout en forgeant sa propre expérience.

    « Partout où je suis allé, j’ai en quelque sorte pris un peu de ces endroits », explique-t-il. « Mais surtout, ce que j’ai retiré de ces endroits, c’est simplement l’amour que j’ai pour les gens en général et pour le monde. Je pense que pouvoir voyager, découvrir différents endroits et entrer en contact avec différentes cultures et traditions, c’est en quelque sorte ce que j’ai fait en grandissant. À New York, on a un peu de tout. »

    Cet été, la Coupe du monde s’annonce tout aussi éclectique. Le tournoi promet de mêler le chaos et la ferveur qui caractérisent habituellement l’événement à une vitrine unique de l’humanité. L’Amérique du Nord se prépare ainsi à accueillir ce qui pourrait bien être le plus grand rendez-vous footballistique de l’histoire, tant par sa taille que par son ampleur et sa portée.

    Que signifie donc cet événement pour Weah ? Tout simplement, encore une fois, un peu de tout.

    « C’est un grand moment », assure-t-il. « Quand un pays organise une Coupe du monde, c’est toujours énorme. Le football continue de grandir aux États-Unis, alors c’est incroyable. Nous voulons que le football se joue aux quatre coins des États-Unis, et être à l’avant-garde de ce mouvement est un sentiment incroyable. Le simple fait d’avoir l’occasion d’inspirer la jeune génération et de représenter ceux qui ont l’impression de ne pas être représentés est aussi un sentiment merveilleux. Je pense que ça va être passionnant. J’espère que nous pourrons en tirer beaucoup de choses positives. »

    Weah avait brillé en 2022 et espère revivre un tel moment en 2026. Depuis son but d’ouverture au Qatar, il y repense souvent : un aboutissement qui ne le définit pourtant pas entièrement. Il sait avoir davantage à offrir que ce simple coup d’éclat d’il y a quelques années.

    • Publicité

  • L'artiste

    Cette publicité incarne, à bien des égards, l’essence même de Weah. La caméra effectue un panoramique sur un terrain de football avant de s’arrêter sur un piano alors qu’un homme s’en approche. On voit un gros plan sur les chaussures New Balance, car il s’agit après tout de leur publicité. Puis, la caméra effectue un zoom sur l’homme tandis que Weah s’assoit et commence à jouer du piano, la caméra tournant autour de lui. Des lunettes de soleil, un costume, un sourire, des pieds qui tapent le rythme, et un homme dans son élément.

    Au fond, Weah est un artiste. Il fait de la musique depuis toujours, trouve de la beauté dans l’écriture, la peinture et la mode, et aime créer à partir de rien, quel que soit le support. Son support à lui, c’est le terrain de foot : sa toile où, ballon au pied, il invente quelque chose d’unique.


    Si l’on range généralement sportifs et créateurs dans des cases distinctes, Weah refuse cette dichotomie : pour lui, les deux univers ne font qu’un. Les compétences diffèrent, mais la mentalité reste la même. Être athlète ne le rend donc pas moins artiste ; au contraire, cela exacerbe son expression créative.

    « La créativité est l’essence même du métier d’athlète », affirme-t-il. « Sur le terrain, on veut donner le meilleur de soi-même. On veut montrer ce dont on est capable, et c’est exactement ce que font les artistes sur leur toile. Ils cherchent à révéler leur œuvre et à la partager avec le monde entier.

    C’est merveilleux d’avoir du talent et de pouvoir le partager avec le monde entier. »

    C’est sur la pelouse qu’il exprime au mieux son talent, et cette aptitude l’a mené bien plus loin qu’il n’aurait osé l’imaginer. Elle lui a aussi permis de croiser des personnes qui ont élargi sa vision de la vie. Il s’en considère d’autant plus chanceux.

  • Tim Weah USMNTGetty

    Le conteur

    Souvent présenté comme un joueur discret, Weah se livre peu à peu une fois qu’il connaît ses interlocuteurs, expliquent ses coéquipiers. Dans un premier temps, il observe et écoute. Loin d’être une marque d’introversion, cette attitude lui permet de cerner la personne en face de lui.

    « J’adore écouter des histoires », explique-t-il. « J’aime découvrir la vie des gens, m’asseoir et converser, comparer notre enfance et nos parcours, les petites choses qui construisent une existence. Je crois qu’une conversation peut guérir le monde. C’est un peu ma philosophie. »

    Les récits qu’on lui demande le plus souvent d’évoquer tournent autour du football : comment a-t-il vécu son enfance aux côtés d’un père Ballon d’Or ? Comment la vie bascule-t-elle quand on découvre la Ligue des champions ? Quels sont les meilleurs joueurs auxquels il a été confronté ? Ou encore quel est le plus beau but de sa carrière ?

    Ces récits, il les partage volontiers. Il en a confié plusieurs à GOAL lors du stage de mars, évoquant avec plaisir l’année 2022, abordant sans détour les moments difficiles de 2024 et se projetant déjà vers le parcours qui mènera à 2026, qu’il soit triomphal ou chaotique, car telle est la vie.

    « Je le répète souvent : j’aime les gens et ce que j’apprécie dans ce sport, c’est l’humilité qu’il enseigne », explique-t-il. « Quand je rencontre un supporter, il se sous-estime souvent en se disant : “Oh, c’est une superstar, je le vois à la télé”. Mais pouvoir descendre de mon piédestal, partager des histoires avec eux et leur montrer que nous sommes tous humains, capables d’aimer de la même façon, c’est incroyable. Nous ne sommes pas différents. »

    Pourtant, Weah n’est pas tout à fait comme les autres : alors que beaucoup luttent pour concrétiser leurs ambitions, il devrait soulever son deuxième trophée majeur cet été, conscient que ce rêve, devenu le leur, porte aussi les espoirs de millions d’autres.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    L'athlète

    Weah a toujours mesuré l’importance du football. Comment pourrait-il en être autrement ? Porter le nom de Weah implique de comprendre, presque intuitivement, l’impact colossal que ce sport peut générer. C’est le football qui a propulsé son père, George, sur le devant de la scène mondiale ; une exposition qui l’a ensuite installé comme figure emblématique de son pays, tant sur le terrain politique que dans le cœur des supporters. Le ballon rond offre ainsi une tribune unique et crée un lien profond avec les gens.

    « Je l’ai toujours su, affirme-t-il. Quand on grandit dans une famille de footballeurs, on comprend vite ce que cela représente, rien qu’à travers les histoires et les vidéos. »

    Même s’il ne sera probablement jamais président ni figure emblématique de son pays, il peut, comme peu d’autres, créer du lien. À l’ère numérique, cette connexion est plus aisée que jamais pour les sportifs : le monde est vraiment à portée de main, et quelques clics suffisent pour toucher n’importe qui, n’importe où. C’est particulièrement vrai pendant une Coupe du monde.

    « C’est un grand moment pour les États-Unis en général », assure-t-il. « Je pense qu’accueillir cette Coupe du monde à notre époque, l’ère des réseaux sociaux, va avoir un impact énorme. Je pense que, pour la culture, ça va être incroyable et que tout le monde va vouloir inscrire son enfant au football. Tout le monde va vouloir en savoir plus, et ça va tout simplement nous rassembler en tant que nation. Je pense que c’est ce qu’il y a de plus beau là-dedans.

    Au fond, le football est un sport, mais cet événement, dans son ensemble, rassemble les familles, rassemble des inconnus. Nous voulons répandre l’amour et la joie. Je pense que c’est notre rôle en tant qu’acteurs principaux de cette Coupe du monde. »

    Cette réalité le ramène à son rôle : il n’est qu’un des nombreux acteurs de cette Coupe du monde. Il entrera sur la pelouse, donnera le meilleur de lui-même et, ensuite, l’histoire poursuivra sa course. Le football ne s’arrête jamais, et aucun joueur ne reste éternellement sous les projecteurs. Tout ce qu’il peut faire, c’est laisser une trace mémorable.

    Tel est l’enjeu de cet été pour Weah : offrir des performances à la hauteur de son talent. D’autres joueurs émergeront, certains plus brillants que d’autres. Pour lui, c’est une nouvelle occasion de monter sur le terrain et de prendre part à un événement capable de transformer son pays.

    « Le cycle se poursuit », constate-t-il. « Autrefois, nous avions nos idoles ; aujourd’hui, c’est à notre tour d’incarner ce rêve, et nous détenons un pouvoir immense, car la Coupe du monde arrive chez nous, et ce sera un grand moment pour nous tous et pour nos familles. C’est l’occasion de représenter notre pays et d’inspirer les gens. Être à l’avant-garde de tout ça est un sentiment merveilleux, et pouvoir porter ce maillot chez nous lors d’un tournoi aussi prestigieux est un rêve devenu réalité.

    « Je vis encore un peu mes rêves d’enfant. J’essaie de me donner à fond pour tout le monde. »

    Ainsi s’ouvre le chapitre peut-être le plus marquant de l’histoire du football américain, une aventure dont Weah espère qu’elle inspirera des générations entières, quel que soit leur rôle dans ce récit collectif.

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