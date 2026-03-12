« Tout cela dure depuis de nombreuses années ! » Oliver Kahn remet en question une promesse faite par Uli Hoeneß au FC Bayern

Sur Sky, l'ancien gardien de but national a fait allusion à des déclarations répétées provenant de l'entourage du club. « On entend alors : « Nous nous retirerons à un moment donné, lorsque les bonnes personnes auront été trouvées. » Tout cela dure depuis de nombreuses années maintenant », a déclaré Kahn. Et il a ajouté avec ironie : « Et apparemment, personne n'a encore été trouvé. »

Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge marquent le club de leur empreinte depuis des décennies et continuent de siéger au puissant conseil de surveillance. Hoeneß, qui est également président d'honneur, a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se retirerait complètement que lorsque le club serait parfaitement organisé. Hoeneß a récemment rejeté les critiques selon lesquelles lui et Rummenigge continuaient de s'immiscer fortement dans les affaires du club. « Ce n'est absolument pas vrai », a-t-il déclaré l'automne dernier lors d'un événement à Munich.

Kahn considère néanmoins que la restructuration du FC Bayern est un processus lent. Bien que le club ait engagé Rouven Kasper comme nouveau directeur marketing, la réorganisation progresse globalement « toujours à un rythme d'escargot ».