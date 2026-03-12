« Tout cela dure depuis de nombreuses années ! » Oliver Kahn remet en question une promesse faite par Uli Hoeneß au FC Bayern

Oliver Kahn s'est exprimé sans détours sur la structure du pouvoir au FC Bayern Munich, remettant notamment en question le rôle d'Uli Hoeneß. L'ancien président du club allemand, détenteur du record du nombre de titres, doute que le départ annoncé depuis des années du dirigeant de longue date du Bayern devienne bientôt réalité.
Sur Sky, l'ancien gardien de but national a fait allusion à des déclarations répétées provenant de l'entourage du club. « On entend alors : « Nous nous retirerons à un moment donné, lorsque les bonnes personnes auront été trouvées. » Tout cela dure depuis de nombreuses années maintenant », a déclaré Kahn. Et il a ajouté avec ironie : « Et apparemment, personne n'a encore été trouvé. »
Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge marquent le club de leur empreinte depuis des décennies et continuent de siéger au puissant conseil de surveillance. Hoeneß, qui est également président d'honneur, a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se retirerait complètement que lorsque le club serait parfaitement organisé. Hoeneß a récemment rejeté les critiques selon lesquelles lui et Rummenigge continuaient de s'immiscer fortement dans les affaires du club. « Ce n'est absolument pas vrai », a-t-il déclaré l'automne dernier lors d'un événement à Munich.
Kahn considère néanmoins que la restructuration du FC Bayern est un processus lent. Bien que le club ait engagé Rouven Kasper comme nouveau directeur marketing, la réorganisation progresse globalement « toujours à un rythme d'escargot ».
Kahn fait l'éloge du Bayern après sa victoire 6-1 contre l'Atalanta Bergame
À 56 ans, il connaît les rouages internes du club pour les avoir vécus personnellement. Entre janvier 2020 et juin 2021, il a fait partie du comité directeur, dont il est même devenu le président. Malgré un onzième titre de champion d'Allemagne consécutif, le club munichois s'est séparé de Kahn et du directeur sportif Hasan Salihamidzic en mai 2023.
Sur le plan sportif, l'ancien gardien de but de classe mondiale estime toutefois que le club est actuellement très performant. Après la victoire écrasante 6-1 en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, il a salué la qualité de l'effectif : « En gros, vous pouvez faire jouer qui vous voulez, la qualité ne baisse pratiquement pas, voire pas du tout. »
Pour Kahn, le FC Bayern joue actuellement « presque comme une horloge ». Il reste néanmoins prudent, car trop de succès sans heurts peuvent aussi comporter des risques.
FC Bayern - Calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Samedi 14 mars 15h30 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15h30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)