L’ancien défenseur du FC Barcelone estime que cette décision a posé les bases du succès à venir, tant au club qu’en sélection. Interrogé sur le podcast « El Camino de Mario », il raconte : « J’avais vingt ans et [David] Villa était une idole à Valence. Emery m’a dit : “Viens rejoindre l’équipe première.”

J’avais pourtant d’autres offres en deuxième et en première division, mais il a beaucoup insisté. La préparation estivale s’est bien passée. Même si je n’ai pas joué immédiatement, lors d’un match de Ligue Europa contre le Werder Brême, nous sommes rapidement réduits à dix. À la mi-temps, le préparateur physique Pako Ayestaran m’a annoncé : « Tu vas entrer ». J’ai acquiescé, puis il a précisé : « En tant qu’arrière latéral ». C’était un poste inédit pour moi, et je ne savais pas comment réagir.

Sur le moment, je l’ai mal pris ; à vingt ans, on commet des erreurs. Mais ce que je ne savais pas, c’est qu’Emery me rendait service pour toute ma carrière. Sans ce changement de poste, je n’aurais pas connu la trajectoire qui a été la mienne. J’ai enchaîné les matchs, subi les critiques, mais Emery a maintenu sa confiance, et je lui en suis encore reconnaissant aujourd’hui. Je m’en souviens bien, car, lors des séances d’entraînement précédentes, je refusais ce poste d’arrière latéral. Je l’ai mal pris sur le moment, mais, grâce à lui, j’ai connu la carrière que l’on sait. Emery est, sans conteste, l’un des meilleurs entraîneurs au monde. »