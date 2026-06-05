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« Tout cela, c’est grâce à Unai Emery » : la légende du FC Barcelone et de l’Espagne doit « toute sa carrière » à l’entraîneur d’Aston Villa après un changement de poste inattendu
Alba revient sur le changement de poste qui a marqué sa carrière
Alba a révélé qu’Emery a joué un rôle déterminant dans son évolution en le faisant passer d’ailier à arrière gauche lors de leur collaboration à Valence, entre 2009 et 2012. Alba a débuté sa carrière professionnelle comme ailier, mais Emery a décelé chez lui des qualités mieux adaptées à un poste plus en retrait. Si ce changement n’a pas été immédiatement bien accueilli par le joueur, il a finalement marqué un tournant décisif dans son ascension vers le sommet du football européen.
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Alba rend hommage à l’influence d’Emery
L’ancien défenseur du FC Barcelone estime que cette décision a posé les bases du succès à venir, tant au club qu’en sélection. Interrogé sur le podcast « El Camino de Mario », il raconte : « J’avais vingt ans et [David] Villa était une idole à Valence. Emery m’a dit : “Viens rejoindre l’équipe première.”
J’avais pourtant d’autres offres en deuxième et en première division, mais il a beaucoup insisté. La préparation estivale s’est bien passée. Même si je n’ai pas joué immédiatement, lors d’un match de Ligue Europa contre le Werder Brême, nous sommes rapidement réduits à dix. À la mi-temps, le préparateur physique Pako Ayestaran m’a annoncé : « Tu vas entrer ». J’ai acquiescé, puis il a précisé : « En tant qu’arrière latéral ». C’était un poste inédit pour moi, et je ne savais pas comment réagir.
Sur le moment, je l’ai mal pris ; à vingt ans, on commet des erreurs. Mais ce que je ne savais pas, c’est qu’Emery me rendait service pour toute ma carrière. Sans ce changement de poste, je n’aurais pas connu la trajectoire qui a été la mienne. J’ai enchaîné les matchs, subi les critiques, mais Emery a maintenu sa confiance, et je lui en suis encore reconnaissant aujourd’hui. Je m’en souviens bien, car, lors des séances d’entraînement précédentes, je refusais ce poste d’arrière latéral. Je l’ai mal pris sur le moment, mais, grâce à lui, j’ai connu la carrière que l’on sait. Emery est, sans conteste, l’un des meilleurs entraîneurs au monde. »
Un choix stratégique qui a ouvert la voie vers les trophées et la gloire
La décision d’Emery a contribué à faire d’Alba l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe. Transféré au FC Barcelone en 2012, il y a passé onze saisons au cours desquelles il a disputé plus de 450 matchs et remporté six titres de champion. Son association offensive avec l’attaque des Blaugrana est devenue l’un des atouts les plus reconnaissables de l’équipe, les fondements de ce succès remontant à son repositionnement à Valence.
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Emery consolide son influence à Aston Villa
Malgré le départ à la retraite d’Alba, Emery garde le cap sur la progression continue de Villa. L’entraîneur espagnol s’est forgé une solide réputation pour sa capacité à former les joueurs et à élever le niveau de performance tout au long de sa carrière. Il a d’ailleurs consolidé son statut parmi l’élite des techniciens européens en remportant l’Europa League avec les Villans la saison dernière, décrochant ainsi son cinquième titre continental avec trois clubs différents.