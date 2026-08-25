Après son transfert très médiatisé à Stamford Bridge en provenance d’Aston Villa plus tôt dans ce mercato, Rogers devait avoir hâte de démarrer sur les chapeaux de roue sous les projecteurs de l’ouest londonien. Le nouveau n°17 avait pour mission de redonner l’avantage à Chelsea à Craven Cottage après un début de match effréné. Chelsea avait ouvert le score par l’intermédiaire de Joao Pedro après seulement 32 secondes, mais Fulham est revenu au score lorsque Joshua King a annulé cette ouverture du score. Rogers a ensuite trouvé le chemin des filets, permettant à l’équipe de Xabi Alonso de rentrer aux vestiaires avec l’élan en sa faveur.

Au moment de revenir sur sa première apparition, l’attaquant n’a pas caché sa joie d’avoir eu un impact aussi immédiat pour son nouveau club. « C’était un grand match à jouer. Évidemment, marquer et aider l’équipe à gagner, c’est exactement tout ce que je voulais pour des débuts, a déclaré Rogers. Je pensais que la qualité de notre jeu était excellente et c’était très agréable d’être sur le terrain. Fulham est un endroit difficile où venir jouer, et ils ont vraiment bien joué, mais nous avons eu ce combat, ce caractère, et je pense que nous avons été la meilleure équipe ce soir. Pour moi, nous méritions la victoire et je suis vraiment content de la façon dont le match s’est déroulé. »