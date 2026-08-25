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« Tout ce que je voulais » - Morgan Rogers savoure ses débuts de buteur alors que Chelsea vient à bout de Fulham dans un thriller à cinq buts
Début de rêve pour la nouvelle recrue
Après son transfert très médiatisé à Stamford Bridge en provenance d’Aston Villa plus tôt dans ce mercato, Rogers devait avoir hâte de démarrer sur les chapeaux de roue sous les projecteurs de l’ouest londonien. Le nouveau n°17 avait pour mission de redonner l’avantage à Chelsea à Craven Cottage après un début de match effréné. Chelsea avait ouvert le score par l’intermédiaire de Joao Pedro après seulement 32 secondes, mais Fulham est revenu au score lorsque Joshua King a annulé cette ouverture du score. Rogers a ensuite trouvé le chemin des filets, permettant à l’équipe de Xabi Alonso de rentrer aux vestiaires avec l’élan en sa faveur.
Au moment de revenir sur sa première apparition, l’attaquant n’a pas caché sa joie d’avoir eu un impact aussi immédiat pour son nouveau club. « C’était un grand match à jouer. Évidemment, marquer et aider l’équipe à gagner, c’est exactement tout ce que je voulais pour des débuts, a déclaré Rogers. Je pensais que la qualité de notre jeu était excellente et c’était très agréable d’être sur le terrain. Fulham est un endroit difficile où venir jouer, et ils ont vraiment bien joué, mais nous avons eu ce combat, ce caractère, et je pense que nous avons été la meilleure équipe ce soir. Pour moi, nous méritions la victoire et je suis vraiment content de la façon dont le match s’est déroulé. »
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Flexibilité tactique et alchimie
Aligné dans un rôle très libre de numéro 10 aux côtés de son grand ami Cole Palmer, Rogers s’est tout de suite senti à l’aise dans le dispositif tactique d’Alonso. Les deux hommes se sont bien trouvés tout au long de la rencontre, Palmer ajoutant un troisième but juste après la reprise pour permettre à Chelsea de prendre le contrôle. Même si Gonzalo Garcia a réduit l’écart pour Fulham et installé une fin de match tendue, Chelsea a tenu bon pour prendre les trois points. Rogers a estimé que l’équipe avait montré le caractère nécessaire pour venir à bout d’un adversaire coriace sur sa pelouse.
« Je pensais que la qualité de notre jeu était excellente et c’était un vrai plaisir d’être sur le terrain. Fulham est un endroit difficile où venir jouer, et ils ont vraiment bien joué, mais nous avons eu cette combativité, cette ténacité et je pense que nous avons été la meilleure équipe ce soir-là », a expliqué Rogers.
Gérer la condition physique après un été chargé
Malgré sa réussite devant le but, Rogers a été remplacé pour les dix dernières minutes du match, alors que la fatigue commençait à se faire sentir. L’attaquant est arrivé à Chelsea plus tard que certains de ses nouveaux coéquipiers en raison de sa participation à la Coupe du monde, et il a reconnu qu’il travaillait encore pour retrouver sa condition physique optimale.
« Je ne me sentais pas aussi affûté vers la fin, j’étais un peu fatigué et c’est pour ça que je suis sorti pour les 10 dernières minutes », a reconnu Morgan. « Je me suis senti vraiment bien pendant la pré-saison, mais je n’ai pas eu beaucoup de repos à cause de la Coupe du monde, donc je voulais rester frais. Quand on arrive dans une nouvelle équipe, on ne veut pas arriver en manquant de fraîcheur et de rythme, donc j’ai essayé de me maintenir dans la meilleure forme possible et j’ai essayé de retrouver le rythme aussi vite que possible. »
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Encore plus à venir de la part de la star de l’Angleterre
Si ses débuts ont été indéniablement réussis, Rogers estime qu’il n’en est encore qu’aux prémices de ce qu’il peut apporter à Chelsea. Avec l’enchaînement des matches en Premier League, l’objectif est désormais de conserver cette dynamique et d’élever encore le niveau de performance. Le joueur de 24 ans est convaincu qu’à mesure qu’il prendra ses marques dans son nouvel environnement, son rendement individuel comme la cohésion de l’équipe continueront de s’améliorer sous la direction d’Alonso.
« Je pense toujours qu’il me reste encore des paliers à franchir, et je dois essayer de les atteindre le plus vite possible parce que les matches s’enchaînent très rapidement. Mais comme je l’ai dit, je me suis senti bien sur le terrain et j’ai pris du plaisir », a conclu Rogers.
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