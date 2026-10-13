Alors que Manchester City se retrouve au cœur d’une tempête judiciaire majeure liée à 115 infractions présumées aux règles financières de la Premier League, le club a trouvé un allié inattendu dans la capitale française.

L’enquête sur les finances de Manchester City, qui porte sur la période allant de 2009 à 2018, a suscité de nombreuses spéculations sur les sanctions possibles, allant de lourdes amendes à des retraits de points, voire à une exclusion de l’élite.

S’exprimant devant les médias avant le match de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City mercredi, Enrique a clairement exposé sa position : « Il y a beaucoup de bruit autour des grands clubs. Nous devrons attendre la décision finale de la personne chargée de trancher. Nous attendons et j’espère que tout se terminera bien pour Manchester City, car tout ce qui a été accompli sur le terrain était incroyable. Tous les trophées remportés sont mérités. Nous devons attendre la décision de ceux qui trancheront », a déclaré l’entraîneur du PSG, dans des propos rapportés par Foot Mercato.