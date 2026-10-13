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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

« Tout ce qu’ils ont gagné, ils l’ont mérité » : Luis Enrique prend la défense de Manchester City face au scandale du fair-play financier en Premier League

Luis Enrique
Manchester City
Paris Saint-Germain
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a défendu avec passion la récente domination de Manchester City, affirmant que le club avait remporté ses trophées à la loyale, sur le terrain. Ses propos interviennent alors que le géant anglais est engagé dans une vaste bataille judiciaire concernant 115 infractions financières présumées.

  • Enrique défend le mérite sportif de Manchester City

    Alors que Manchester City se retrouve au cœur d’une tempête judiciaire majeure liée à 115 infractions présumées aux règles financières de la Premier League, le club a trouvé un allié inattendu dans la capitale française.

    L’enquête sur les finances de Manchester City, qui porte sur la période allant de 2009 à 2018, a suscité de nombreuses spéculations sur les sanctions possibles, allant de lourdes amendes à des retraits de points, voire à une exclusion de l’élite.

    S’exprimant devant les médias avant le match de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City mercredi, Enrique a clairement exposé sa position : « Il y a beaucoup de bruit autour des grands clubs. Nous devrons attendre la décision finale de la personne chargée de trancher. Nous attendons et j’espère que tout se terminera bien pour Manchester City, car tout ce qui a été accompli sur le terrain était incroyable. Tous les trophées remportés sont mérités. Nous devons attendre la décision de ceux qui trancheront », a déclaré l’entraîneur du PSG, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    Dans le respect de la procédure judiciaire

    Tout en reconnaissant la gravité de la situation, Enrique a veillé à garder une perspective équilibrée sur l’enquête en cours.

    Enrique a ensuite précisé son point de vue sur l’histoire récente du club anglais, réaffirmant son admiration pour son identité sportive. « C’est une surprise, mais il faut respecter la procédure et attendre la décision finale de l’autorité compétente. Si je ne parle que de football, de ce que j’ai vu sur le terrain, je pense que ce club méritait son trophée, j’aime ce qu’il a proposé sur le terrain », a-t-il ajouté.

  • Une ère riche en titres passée au crible

    Les accusations portées contre Manchester City concernent une période (de 2009 à 2018) durant laquelle le club a remporté trois titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue anglaise et deux Community Shields, suscitant une profonde division dans le monde du football.

    Les deux équipes abordent leur confrontation de mercredi après des victoires convaincantes lors de la première journée de la Ligue des champions. Manchester City s’est imposé sans difficulté face à Porto (2-0), tandis que le Paris Saint-Germain a largement dominé le Slovan Bratislava (6-1).

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  • 맨체스터 시티 (Manchester City)Getty Images

    La réponse déterminée de Manchester City

    En réponse aux conclusions de la commission de la Premier League, Manchester City a publié un communiqué officiel dans lequel le club affirme avec fermeté son innocence totale face à toutes les accusations financières. Exprimant sa « profonde déception et surprise » face à la décision, le club a assuré disposer d’un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de sa position, tout en critiquant une décision qui comporterait « des erreurs manifestes et substantielles de droit, de principe et de fait ».

    Après avoir scrupuleusement respecté la procédure réglementaire tout au long de l’enquête menée sur plusieurs années, le club a promis de ne pas en rester là. City a ainsi confirmé sa détermination à utiliser tous les recours juridiques et voies d’appel à sa disposition afin de laver entièrement son nom et de protéger sa réputation à l’échelle mondiale.

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