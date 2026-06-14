Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

Traduit par

Tout ce qu’il faut savoir sur Espagne-Cap-Vert : où voir le match à la télévision et en streaming, chaîne, horaire et compositions

Coupe du monde
Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde

Tout ce qu’il faut savoir sur le match Espagne-Cap-Vert, qui ouvre la phase de groupes de la Coupe du monde : les compositions probables et comment suivre la rencontre.

L'Espagne entame son parcours dans la Coupe du monde 2026.


Au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, aux États-Unis, la Roja entame sa campagne face au Cap-Vert.


L’équipe de Luis de la Fuente, championne d’Europe en titre, figure parmi les favorites pour le titre et entend bien démarrer en fanfare dans le groupe H, où elle retrouvera l’Arabie saoudite et l’Uruguay.


De l’autre côté, le conte de fées cap-verdien mené par Bubista, fraîchement sorti des qualifications africaines, incarne le rôle de Cendrillon de la compétition.


Toutes les informations pratiques sur le match Espagne-Cap-Vert : horaires, compositions probables et modalités de diffusion TV et streaming.




  • ESPAGNE - CAP-VERT : CHAÎNE TV ET STREAMING LIVE

    Match : Espagne - Cap-Vert

    Lundi 15 juin 2026

    Heure : 18 h

    Diffuseur TV : DAZN

    Diffusion en streaming : DAZN

    • Publicité

  • PROBABLES COMPOSITIONS D’ÉQUIPE POUR LE MATCH ESPAGNE - CAP-VERT

    ESPAGNE (4-3-3) : Unai Simon ; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella ; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri ; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Entraîneur : De La Fuente.

    CAP-VERT (4-2-3-1) : Vozinha ; Moreira, Lopes, Costa, Paulo ; Semedo, Pina ; Mendes, Monteiro, Cabral ; Rocha Livramento. Entraîneur : Bubista.

  • OÙ REGARDER LE MATCH ESPAGNE-CAP-VERT À LA TÉLÉVISION

    Le match Espagne-Cap-Vert sera diffusé en direct sur DAZN, soit via l’application pour smart TV compatibles, soit via des consoles de jeu (PlayStation, Xbox), une TIMVISION Box ou des dispositifs comme Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.

  • Regardez Espagne - Cap-Vert en direct streaming.

    Le match Espagne-Cap-Vert sera également diffusé en direct sur DAZN. Pour y accéder, téléchargez l’application ou connectez-vous au site officiel de la plateforme depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV