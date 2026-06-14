Tout ce qu’il faut savoir sur Espagne-Cap-Vert : où voir le match à la télévision et en streaming, chaîne, horaire et compositions

L'Espagne entame son parcours dans la Coupe du monde 2026.





Au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, aux États-Unis, la Roja entame sa campagne face au Cap-Vert.





L’équipe de Luis de la Fuente, championne d’Europe en titre, figure parmi les favorites pour le titre et entend bien démarrer en fanfare dans le groupe H, où elle retrouvera l’Arabie saoudite et l’Uruguay.





De l’autre côté, le conte de fées cap-verdien mené par Bubista, fraîchement sorti des qualifications africaines, incarne le rôle de Cendrillon de la compétition.





Toutes les informations pratiques sur le match Espagne-Cap-Vert : horaires, compositions probables et modalités de diffusion TV et streaming.











