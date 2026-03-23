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Tout ce qu'il faut savoir : pourquoi le Community Shield ne se déroulera PAS à Wembley la saison prochaine, alors que la FA dévoile le stade retenu pour accueillir le match d'ouverture de la saison 2026-2027
Un nouveau lieu pour le coup d'envoi de la saison
Selon un communiqué officiel publié par la FA, le match d'ouverture traditionnel de la saison 2026-2027 se déroulera au Pays de Galles. L'instance dirigeante a confirmé les détails exacts en déclarant : « Le Community Shield 2026 de la FA se jouera au Principality Stadium de Cardiff le dimanche 16 août. » Cette décision marque un changement majeur, car ce match très médiatisé est presque exclusivement associé au stade national de Londres. Cependant, des contraintes logistiques liées au calendrier estival ont contraint les organisateurs à trouver un lieu alternatif, mais familier, pour cette rencontre très attendue du mois d'août.
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Pourquoi le stade de Wembley n'est-il pas disponible en août ?
La principale raison de ce changement de date tient à un conflit direct de calendrier dans cette enceinte emblématique de 90 000 places. La FA a expliqué que le stade « n’est pas disponible les samedi 15 et dimanche 16 août en raison de concerts programmés de longue date ». Ces événements commerciaux ont pris le pas sur le week-end de football. De plus, la saison de première division débutera le samedi 22 août. Le Shield se disputant traditionnellement le week-end précédant le coup d’envoi du championnat, les organisateurs devaient viser la mi-août, période qui coïncidait malheureusement avec les dates où l’arène londonienne était entièrement réservée, The Weeknd se produisant pendant cinq soirs dans ce stade.
La longue histoire de Cardiff dans cette compétition
La capitale galloise n'en est certainement pas à son coup d'essai en matière d'organisation de grands événements footballistiques anglais. Le stade possède une riche histoire liée à cette compétition, puisqu'il l'a accueillie à six reprises entre 2001 et 2006. Outre son importance historique, cette enceinte d'une capacité de 74 500 places offre un terrain strictement neutre aux clubs en compétition.
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Informations à venir et format de la compétition
Ce match oppose généralement le champion de Premier League au vainqueur de l'Emirates FA Cup. Si un club remporte le doublé national, ce qu'Arsenal et Manchester City pourraient encore faire cette saison, c'est le deuxième du championnat qui prendra la relève pour affronter le vainqueur. Les supporters qui attendent des informations sur les billets et la retransmission devront faire preuve de patience, car l'instance dirigeante a promis que « de plus amples détails concernant le FA Community Shield 2026, qui opposera le vainqueur de l'Emirates FA Cup au champion de Premier League, seront annoncés dès que possible après la fin de la saison de football 2025-2026 ».