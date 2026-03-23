Tout ce qu'il faut savoir : pourquoi le Community Shield ne se déroulera PAS à Wembley la saison prochaine, alors que la FA dévoile le stade retenu pour accueillir le match d'ouverture de la saison 2026-2027

La principale raison de ce changement de date tient à un conflit direct de calendrier dans cette enceinte emblématique de 90 000 places. La FA a expliqué que le stade « n’est pas disponible les samedi 15 et dimanche 16 août en raison de concerts programmés de longue date ». Ces événements commerciaux ont pris le pas sur le week-end de football. De plus, la saison de première division débutera le samedi 22 août. Le Shield se disputant traditionnellement le week-end précédant le coup d’envoi du championnat, les organisateurs devaient viser la mi-août, période qui coïncidait malheureusement avec les dates où l’arène londonienne était entièrement réservée, The Weeknd se produisant pendant cinq soirs dans ce stade.