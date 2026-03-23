Lors de la présentation officielle de l'équipe de commentateurs de Magenta TV pour la prochaine Coupe du monde, la conversation a naturellement dérivé vers l'équipe nationale. Alors que Julian Nagelsmann s'apprête à prendre les rênes de la sélection, les journalistes lui ont demandé si un tournoi estival décevant pourrait ouvrir la voie à un changement à la tête de l'équipe. Il a toutefois rapidement mis fin à toute spéculation concernant une éventuelle prise de fonction à la tête de l'équipe. « Pour l'instant, je n'y pense évidemment pas du tout, et heureusement, il n'y a aucune raison de le faire », a-t-il déclaré, affichant un soutien sans faille à l'équipe actuelle et réaffirmant son engagement envers ses fonctions de direction.