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« Tout ça, c'est n'importe quoi ! » - Jürgen Klopp, agacé, affirme que les rumeurs concernant le Real Madrid sont le fruit de « l'esprit d'idiots », mais l'ancien entraîneur de Liverpool admet qu'il n'a « pas tout à fait tiré sa révérence » en tant qu'entraîneur
Suppression des liaisons vers Madrid
Klopp, dont le contrat en tant que directeur du football mondial court jusqu'en 2029, a profité d'une récente conférence de presse à Ismaning pour nier catégoriquement tout contact avec le club le plus titré d'Europe. Interrogé sur les rumeurs persistantes le liant au Santiago Bernabéu, l'entraîneur de 58 ans n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré sans détour : « C'est le fruit de l'imagination des mêmes idiots. Tout ça, ce ne sont que des absurdités. Ils ne m'ont pas appelé une seule fois, pas une seule. Et ils n'ont pas appelé mon agent non plus. »
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Laisser la porte ouverte
Bien qu'il ait pris ses distances par rapport aux pressions quotidiennes liées à la gestion d'un club de football pour rejoindre ce réseau regroupant plusieurs clubs, il a admis qu'un retour sur le banc des entraîneurs restait une possibilité réelle. Le tacticien allemand a apprécié cette pause, mais estime qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot dans ce sport. « Je suis certes assez avancé en âge, mais en tant qu'entraîneur, je n'ai pas complètement tiré ma révérence. Je n'ai pas encore atteint l'âge de la retraite », a-t-il expliqué. « Qui sait ce qui se passera dans les années à venir. Mais rien n'est prévu à cet égard. »
Écarter les rumeurs concernant l'équipe nationale
Lors de la présentation officielle de l'équipe de commentateurs de Magenta TV pour la prochaine Coupe du monde, la conversation a naturellement dérivé vers l'équipe nationale. Alors que Julian Nagelsmann s'apprête à prendre les rênes de la sélection, les journalistes lui ont demandé si un tournoi estival décevant pourrait ouvrir la voie à un changement à la tête de l'équipe. Il a toutefois rapidement mis fin à toute spéculation concernant une éventuelle prise de fonction à la tête de l'équipe. « Pour l'instant, je n'y pense évidemment pas du tout, et heureusement, il n'y a aucune raison de le faire », a-t-il déclaré, affichant un soutien sans faille à l'équipe actuelle et réaffirmant son engagement envers ses fonctions de direction.
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Soutien total de la hiérarchie
Sa ferme volonté de rester à son poste actuel correspond parfaitement à la position de la direction. Oliver Mintzlaff a démenti publiquement les rumeurs de départ à plusieurs reprises, s'assurant ainsi que tout le monde sache que le club considère leur collaboration comme un engagement à long terme. S'exprimant précédemment sur le sujet, le directeur général a déclaré : « C'est une pure invention, tirée de nulle part. Au contraire : nous sommes extrêmement satisfaits du travail de Klopp. » Avec trois ans restant sur son contrat, il semble que la salle du conseil d'administration sera son lieu de travail pour l'avenir prévisible.