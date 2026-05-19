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« Tout à fait naturel » - Comment le Portugal gérera Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026, alors que Roberto Martinez reconnaît que les méthodes en sélection diffèrent de celles en club
Une gestion respectueuse de la nature pour un personnage légendaire
Le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a dissipé les inquiétudes concernant la gestion physique de Cristiano Ronaldo en vue de la Coupe du monde 2026.
Après avoir dévoilé sa liste pour la compétition, le technicien a souligné que la gestion interne de la star d’Al-Nassr s’effectuait sans accroc ni contrainte particulière.
Interrogé sur la gestion du temps de jeu et de la condition physique du vétéran, le technicien a été clair : « Nous procédons de façon très naturelle. En Coupe du monde, il n’existe ni modèle prédéfini ni distinction basée sur le club ou l’âge. Tout le groupe est concentré et nous devons simplement bien gérer le quotidien », a-t-il déclaré aux journalistes.
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Méthodes d’entraînement au niveau international par rapport à celles des clubs
Martinez souligne une différence notable entre la gestion des joueurs en championnat, où les entraîneurs doivent composer avec la fatigue sur neuf mois, et la Coupe du monde, qui exige une approche immédiate et réactive, centrée sur l’instant présent plutôt que sur l’âge biologique.
Alors que les entraîneurs de club doivent tenir compte de la fatigue accumulée sur une saison de neuf mois, la Coupe du monde exige une approche plus immédiate et réactive, fondée sur le moment présent plutôt que sur l’âge biologique.
L’ancien sélectionneur d’Everton et de la Belgique estime que le format condensé de la compétition impose d’appliquer des règles différentes. Il a déclaré : « On peut parler de nombreux rêves, mais on n’a que trois matchs pour commencer, c’est ça notre Coupe du monde. Et on doit gérer ces trois matchs de la meilleure façon possible. »
S'appuyer sur des bases solides
Depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection portugaise, Martinez a intensément collaboré avec Ronaldo et le groupe cadre. Il rappelle que les données techniques et la connaissance psychologique accumulées au cours des deux dernières années constituent son principal atout pour guider ses joueurs durant cette tournée nord-américaine. L’entraîneur estime que la relation entre le staff et le capitaine est suffisamment solide pour surmonter les défis du tournoi. « Nous disposons déjà de nombreuses informations, nous parlons de près de 40 matchs ensemble », a noté Martinez. « Il s’agit désormais de gérer le groupe pendant la Coupe du monde, ce qui est tout à fait naturel. »
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Mettre l'accent sur le talent et l'engagement collectifs
Si Ronaldo attire toujours les projecteurs, Martinez demeure convaincu que la réussite de la campagne repose avant tout sur l’unité et l’engagement des 27 joueurs retenus.
Concluant ses propos sur la préparation de l’équipe, il a martelé : « Nous croyons fermement en l’engagement et en le talent de nos joueurs pour y parvenir. »
Sa stratégie est claire : considérer chaque élément, y compris l’emblématique numéro 7, au regard des exigences des 90 prochaines minutes nécessaires pour atteindre la gloire.