« Tout à fait naturel » - Comment le Portugal gérera Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026, alors que Roberto Martinez reconnaît que les méthodes en sélection diffèrent de celles en club

Le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a dissipé les inquiétudes concernant la gestion physique de Cristiano Ronaldo en vue de la Coupe du monde 2026.

Après avoir dévoilé sa liste pour la compétition, le technicien a souligné que la gestion interne de la star d’Al-Nassr s’effectuait sans accroc ni contrainte particulière.

Interrogé sur la gestion du temps de jeu et de la condition physique du vétéran, le technicien a été clair : « Nous procédons de façon très naturelle. En Coupe du monde, il n’existe ni modèle prédéfini ni distinction basée sur le club ou l’âge. Tout le groupe est concentré et nous devons simplement bien gérer le quotidien », a-t-il déclaré aux journalistes.