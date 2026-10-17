Mark Pain
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« Tous les sens sont en éveil ! » : Michael Carrick galvanise les joueurs de Manchester United avant le chaudron d’Elland Road
Carrick prépare Manchester United à un match sous haute tension à Elland Road
L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a souligné le défi particulier qui attend son équipe lors de son déplacement chez son rival historique, Leeds United. Manchester United traversera les Pennines avec l’objectif de renouer avec la victoire en Premier League.
Le club mancunien affrontera un adversaire dangereux : l’équipe de Daniel Farke, qui a gagné en régularité après un début de saison impressionnant sur la scène nationale.
Carrick a insisté sur le fait que chaque joueur devait respecter l’atmosphère hostile qui l’attend dans le Yorkshire et l’accepter pleinement.
- Getty Images Sport
L’entraîneur exige de l’intensité dans une rivalité « spéciale »
Évoquant ce à quoi il faut s’attendre à Elland Road, Carrick a décrit ce match comme une véritable épreuve de caractère. « C’est un match particulier, à Elland Road. C’est un rendez-vous qu’on attend avec impatience, un match qui fait ressortir tout ce qu’on a en soi », a-t-il souligné.
« Tous les sens sont en éveil. Le bruit, l’ambiance, l’intensité : tout est là, alors nous avons hâte d’y être. »
« Il y a une grande rivalité et une longue histoire entre les clubs de football, mais aussi entre leurs régions respectives. C’est ce qui rend ce genre de matches si particuliers. Il faut faire sienne cette histoire. »
Carrick fait le point sur l’état physique de Shaw, Mainoo et Sesko
Carrick a donné des nouvelles de plusieurs joueurs importants qui se remettent de problèmes physiques, tout en restant prudent sur les délais de leur retour. « Nous verrons pour Luke [Shaw] et Kobbie [Mainoo] », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur leur disponibilité.
« Ben [Sesko] passe encore quelques examens. Avant de communiquer un calendrier, nous voulons avoir une idée claire de la situation. »
« Son retour est encore un peu plus lointain, mais dès que nous en saurons davantage, nous vous tiendrons informés. »
- Getty Images Sport
Manchester United vise trois points cruciaux dans le Yorkshire
Désireux de rebondir après sa déception européenne en milieu de semaine, United reste entièrement concentré sur l’obtention d’un résultat positif.
À domicile, le Leeds de Daniel Farke représente un obstacle de taille, ayant déjà fait ses preuves cette saison.
United cherchera à canaliser ses émotions et son intensité pour décrocher trois points précieux en Premier League dimanche.
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