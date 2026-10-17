L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a souligné le défi particulier qui attend son équipe lors de son déplacement chez son rival historique, Leeds United. Manchester United traversera les Pennines avec l’objectif de renouer avec la victoire en Premier League.

Le club mancunien affrontera un adversaire dangereux : l’équipe de Daniel Farke, qui a gagné en régularité après un début de saison impressionnant sur la scène nationale.

Carrick a insisté sur le fait que chaque joueur devait respecter l’atmosphère hostile qui l’attend dans le Yorkshire et l’accepter pleinement.