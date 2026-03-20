Lors de la séance de tirs au but contre Nottingham Forest, les tireurs du FC Midtjylland, entraîné par Mike Tullberg, ont réussi le triste exploit de ne marquer aucun but sur leurs trois tentatives.
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Tous les penalties ont été ratés, alors qu'aucun gardien allemand n'a arrêté le moindre tir ! Drame pour l'équipe de l'ancien entraîneur du BVB en Ligue Europa
Fait insolite : le gardien de Nottingham, Stefan Ortega, n'a pas eu à intervenir sur aucun des trois penalties. Gue-Sung Cho et Aral Simsir ont tous deux touché le poteau gauche. Alors que le score était de 0-3, Edward Chilufya a lui aussi craqué : son pied d'appui a glissé et, en tombant en arrière, il a envoyé le ballon bien au-dessus de la barre. Le sort de la rencontre était donc scellé après trois séries.
Midtjylland avait remporté le match aller la semaine dernière sur le score de 1-0, mais la pression était apparemment trop forte devant son public. Nottingham menait 2-1 après 90 minutes, et rien ne s'est passé pendant les prolongations.
- AFP
Tullberg plaisante : « Mais pourquoi diable avons-nous travaillé les penalties ? »
Tullberg a ensuite déclaré, déçu, à la chaîne danoise TV2 : « Certains joueurs ne voulaient pas tirer, alors d'autres ont pris leurs responsabilités. Les tirs n'étaient pas bons, mais c'est comme ça. Ce n'est pas de leur faute si nous avons été éliminés. Et je préfère être éliminé ainsi plutôt qu'après notre performance des 50 premières minutes. On voyait clairement qu'il y avait un écart de niveau. »
Malgré cette élimination amère, Tullberg était tout de même d'humeur à plaisanter. « Je demande à Duncan (l'entraîneur adjoint Rasmussen ; note de la rédaction) : "Mais bon sang, pourquoi avons-nous travaillé les tirs au but ?" Ça n'en avait vraiment pas l'air. »
Midtjylland avait terminé la phase de groupes de l’Europa League à une excellente troisième place du classement, mais abordait néanmoins le match en tant qu’outsider face au club de Premier League, qui avait dépensé plus de 300 millions d’euros en transferts l’hiver et l’été derniers – pour des recettes d’un peu plus de 200 millions d’euros. Des sommes dont les Danois ne peuvent que rêver.
En championnat, Midtjylland – contrairement au FC Copenhague en crise – se trouve toutefois dans le groupe de tête. Lors de la première journée ce week-end, le deuxième du classement s’est toutefois incliné 0-1 face au FC Nordsjælland, ce qui explique pourquoi il compte désormais cinq points de retard sur le leader, l’Aarhus GF.
Tullberg a passé six ans au BVB - Ortega n'est une nouvelle fois pas retenu dans le groupe de la DFB
Tullberg est l'entraîneur du Midtjylland depuis septembre dernier, après avoir travaillé pendant six ans au sein du centre de formation du Borussia Dortmund. Début 2025, cet homme de 40 ans a également assuré l'intérim pendant trois matchs, menant le BVB à deux victoires et un match nul. Il a été remplacé par Niko Kovac.
Ortega et Nottingham affronteront désormais le FC Porto en quarts de finale, qui a éliminé le VfB Stuttgart en huitièmes. Le joueur de 33 ans avait quitté Manchester City pour rejoindre ce club de tradition cet hiver, notamment pour préserver ses chances d'être sélectionné pour la Coupe du monde. L'ancien joueur de Bielefeld ne figure toutefois pas dans la sélection de mars du sélectionneur national Julian Nagelsmann. Sa dernière sélection en équipe nationale remonte aux quarts de finale de la Ligue des Nations il y a environ un an, mais il n'avait pas joué.
Mike Tullberg : parcours et statistiques en tant qu'entraîneur
Station Période Matchs Moyenne de points BVB II 2019 à 2020 25 1,36 BVB U19 Youth League 2020 à 2024 31 1,55 BVB U19 2020 à 2025 103 2,44 BVB (entraîneur par intérim) 2025 (du 22 janvier au 2 février) 3 2,33 BVB U19 2025 (du 3 février au 30 juin) 11 1,73 BVB II 2025 (du 5 mai au 1er septembre) 8 1,00 FC Midtjylland 2025 à aujourd'hui 30 2,00