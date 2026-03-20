Tous les penalties ont été ratés, alors qu'aucun gardien allemand n'a arrêté le moindre tir ! Drame pour l'équipe de l'ancien entraîneur du BVB en Ligue Europa

Tullberg a ensuite déclaré, déçu, à la chaîne danoise TV2 : « Certains joueurs ne voulaient pas tirer, alors d'autres ont pris leurs responsabilités. Les tirs n'étaient pas bons, mais c'est comme ça. Ce n'est pas de leur faute si nous avons été éliminés. Et je préfère être éliminé ainsi plutôt qu'après notre performance des 50 premières minutes. On voyait clairement qu'il y avait un écart de niveau. »

Malgré cette élimination amère, Tullberg était tout de même d'humeur à plaisanter. « Je demande à Duncan (l'entraîneur adjoint Rasmussen ; note de la rédaction) : "Mais bon sang, pourquoi avons-nous travaillé les tirs au but ?" Ça n'en avait vraiment pas l'air. »

Midtjylland avait terminé la phase de groupes de l’Europa League à une excellente troisième place du classement, mais abordait néanmoins le match en tant qu’outsider face au club de Premier League, qui avait dépensé plus de 300 millions d’euros en transferts l’hiver et l’été derniers – pour des recettes d’un peu plus de 200 millions d’euros. Des sommes dont les Danois ne peuvent que rêver.

En championnat, Midtjylland – contrairement au FC Copenhague en crise – se trouve toutefois dans le groupe de tête. Lors de la première journée ce week-end, le deuxième du classement s’est toutefois incliné 0-1 face au FC Nordsjælland, ce qui explique pourquoi il compte désormais cinq points de retard sur le leader, l’Aarhus GF.