« Tous les joueurs sont tout simplement dévastés » - Micky van de Ven assure aux supporters des Spurs que les joueurs sont « prêts à tout » pour se maintenir dans la lutte contre la relégation en Premier League

Dans une interview accordée à SPURSPLAY, l'ancien joueur de Wolfsburg a déclaré : « La saison est très difficile pour tout le monde dans le vestiaire, surtout après Bilbao. Tout le monde espère que la saison prochaine sera meilleure, qu'on pourra simplement s'appuyer sur ce succès, mais nous avons connu des difficultés cette saison.

Évidemment, nous avons eu des blessés, certains de nos meilleurs joueurs étaient absents sur le terrain, mais parfois, il faut que tout le monde soit là, et puis un joueur se blesse, un autre revient, puis un autre se blesse. C’est évidemment très dur quand on est sur le terrain et qu’à chaque fois, on doit quitter le terrain sans aucun point. La seule chose pour laquelle on joue, c’est pour obtenir les trois points, car c’est comme ça qu’on a le sentiment d’avoir travaillé toute la semaine pour quelque chose. C’est donc vraiment difficile. Tous les joueurs sont tout simplement dévastés par la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et tout le monde veut juste renverser la tendance dès que possible. »