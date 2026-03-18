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« Tous les joueurs sont tout simplement dévastés » - Micky van de Ven assure aux supporters des Spurs que les joueurs sont « prêts à tout » pour se maintenir dans la lutte contre la relégation en Premier League
Une saison marquée par une agitation totale
La saison des Spurs a tourné au cauchemar, laissant l'équipe sous le choc alors qu'elle peine à retrouver une certaine régularité ou à obtenir des résultats. Évoquant le poids émotionnel de cette série de défaites, Van de Ven a admis que l'ambiance à Hotspur Way était au plus bas après une succession de revers cuisants.
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Le vestiaire est « dévasté » par ses récentes performances
Dans une interview accordée à SPURSPLAY, l'ancien joueur de Wolfsburg a déclaré : « La saison est très difficile pour tout le monde dans le vestiaire, surtout après Bilbao. Tout le monde espère que la saison prochaine sera meilleure, qu'on pourra simplement s'appuyer sur ce succès, mais nous avons connu des difficultés cette saison.
Évidemment, nous avons eu des blessés, certains de nos meilleurs joueurs étaient absents sur le terrain, mais parfois, il faut que tout le monde soit là, et puis un joueur se blesse, un autre revient, puis un autre se blesse. C’est évidemment très dur quand on est sur le terrain et qu’à chaque fois, on doit quitter le terrain sans aucun point. La seule chose pour laquelle on joue, c’est pour obtenir les trois points, car c’est comme ça qu’on a le sentiment d’avoir travaillé toute la semaine pour quelque chose. C’est donc vraiment difficile. Tous les joueurs sont tout simplement dévastés par la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et tout le monde veut juste renverser la tendance dès que possible. »
Van de Ven réplique aux accusations « inventées de toutes pièces »
Van de Ven a fait part de sa frustration face aux rumeurs selon lesquelles des membres clés de l'équipe chercheraient à partir plutôt que de se concentrer sur le maintien.
Il a ajouté : « Parfois, on lit simplement des choses sur nous-mêmes et sur d’autres joueurs. On se dit juste : “C’est quoi ça ?” On lit quelque chose sur un gars qui aurait dit qu’il allait partir et qu’il se fichait de la situation dans laquelle il se trouve, puis quelqu’un lit ça et se dit : “Comment ça a pu sortir ?” Les gens inventent n’importe quoi et c’est frustrant pour nous parce que ça nous cause encore plus d’ennuis. Les supporters commencent alors à y croire ou à dire : "Oh, les gars s'en fichent maintenant. Qu'est-ce qui va arriver au club ?" Mais, croyez-moi, toutes les personnes impliquées sur le terrain, tout le staff, les joueurs, tout le monde, se soucient énormément de la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous voulons juste renverser la tendance."
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Une tâche difficile en Ligue des champions
Avant d'affronter Nottingham Forest lors d'un match décisif de Premier League, où l'enjeu est de six points, les Spurs doivent d'abord tenter de réaliser un exploit en Ligue des champions. Après leur défaite 5-2 lors du match aller contre l'Atlético de Madrid, les Londoniens ont la lourde tâche de renverser la situation mercredi soir au Tottenham Hotspur Stadium.
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