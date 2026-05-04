AFP
Traduit par
« Tous les joueurs lui font confiance » : Roberto De Zerbi a été « d’une grande aide pour Tottenham » dans sa lutte pour éviter la relégation, tandis que Conor Gallagher savoure une victoire « parfaite » contre Aston Villa
La masterclass tactique de De Zerbi a surpris Villa
Dès le coup d’envoi, l’équipe de De Zerbi a imposé sa loi face à Aston Villa, reléguant les hommes d’Unai Emery, pourtant en lice pour la Ligue des champions, à un rôle d’observateurs impuissants. Le technicien italien a effectué quatre changements dans son onze de départ, offrant une place de titulaire à Richarlison et Mathys Tel au sein d’un trio offensif remanié. Résultat : une première période à sens unique, les Spurs alignant huit tirs contre aucun pour Villa avant la pause.
Gallagher a ouvert le score dès la 12^e minute, contrôlant un dégagement de la tête de Youri Tielemans avant de décocher une frappe chirurgicale dans le coin du but. L’avance a été doublée juste avant la demi-heure de jeu lorsque Richarlison, de retour dans le onze de départ, a fait preuve de son instinct de prédateur. Mathys Tel lui a fourni le ballon grâce à un centre millimétré, permettant au Brésilien de s’infiltrer entre Matty Cash et Victor Lindelöf pour marquer de la tête son dixième but de la saison en championnat.
- Getty/GOAL
Gallagher salue un impact « parfait »
Élu homme du match pour sa performance, Gallagher a multiplié les éloges à l’égard de son nouvel entraîneur. Le milieu de terrain semble avoir retrouvé un second souffle sous la houlette de De Zerbi, signe que le vestiaire adhère pleinement à la nouvelle vision du club.
Le milieu de terrain a confié à TNT Sports : « C’était une performance fantastique, exactement ce dont nous avions besoin. Tout ce que nous avons travaillé durant la semaine précédant la rencontre s’est traduit sur le terrain ce soir, et nous sommes satisfaits de notre prestation et des trois points. C’était une soirée parfaite, mais j’espère que ce n’est qu’un début. Nous voulons maintenir cet élan pour les derniers matchs de la saison. C’est énorme pour nous, et j’espère que notre confiance va continuer à grandir pour enchaîner des performances de ce type. Je ne peux qu’encenser De Zerbi : il a été exceptionnel. Tous les joueurs l’ont adopté, chacun lui fait confiance ; il met à l’aise, donne de l’assurance et fait ressortir le meilleur de chacun, et ce n’est que le début. J’espère que nous pourrons continuer à apprendre à ses côtés et à bâtir une grande équipe. »
De Zerbi se dit « très fier ».
De Zerbi s'est félicité de la performance de Tottenham et a souligné l'intensité du travail fourni par ses joueurs, qu'ils aient le ballon ou non.
Au micro de TNT Sports, il a analysé : « Nous avons affronté Aston Villa, une très bonne équipe, avec de nombreux joueurs de qualité et un excellent entraîneur, mais nous avons dominé pendant 60 minutes, avec et sans ballon. Nous aurions pu marquer davantage, surtout en première période, mais je suis satisfait de la performance de mon équipe, d’autant plus que je sais à quel point les joueurs ont souffert cette saison. Je suis très fier d’eux. La seule ombre au tableau est le but que nous avons encaissé. »
- Getty Images
Tous les regards sont désormais tournés vers la phase finale du championnat.
Tottenham occupe désormais la 17e place, devançant West Ham, mais le calendrier reste exigeant. Avec des matchs contre Leeds United, Chelsea et Everton à l'horizon, De Zerbi demande à ses joueurs de se rappeler la « situation difficile » dans laquelle ils se trouvaient il y a quelques semaines à peine afin de rester pleinement concentrés.
De Zerbi a conclu : « La saison n'est pas encore terminée. Il nous reste trois matchs à disputer, des matchs très difficiles, à commencer par celui de lundi soir prochain contre Leeds. Leeds joue très bien. Ils méritent leur place au classement. Nous ne devons pas oublier quelle était la situation avant le match contre Wolverhampton – et avant cela, c'était une situation très triste. Ces souvenirs doivent rester présents dans nos esprits chaque jour, surtout cette semaine après cette victoire. »