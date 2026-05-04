Dès le coup d’envoi, l’équipe de De Zerbi a imposé sa loi face à Aston Villa, reléguant les hommes d’Unai Emery, pourtant en lice pour la Ligue des champions, à un rôle d’observateurs impuissants. Le technicien italien a effectué quatre changements dans son onze de départ, offrant une place de titulaire à Richarlison et Mathys Tel au sein d’un trio offensif remanié. Résultat : une première période à sens unique, les Spurs alignant huit tirs contre aucun pour Villa avant la pause.

Gallagher a ouvert le score dès la 12^e minute, contrôlant un dégagement de la tête de Youri Tielemans avant de décocher une frappe chirurgicale dans le coin du but. L’avance a été doublée juste avant la demi-heure de jeu lorsque Richarlison, de retour dans le onze de départ, a fait preuve de son instinct de prédateur. Mathys Tel lui a fourni le ballon grâce à un centre millimétré, permettant au Brésilien de s’infiltrer entre Matty Cash et Victor Lindelöf pour marquer de la tête son dixième but de la saison en championnat.