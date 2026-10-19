Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Vitinha a exprimé son immense enthousiasme à l’approche du match de la 3e journée de la Ligue des champions de l’UEFA face au FC Barcelone, au Parc des Princes. Les deux poids lourds européens abordent cette rencontre avec un parcours sans faute dans la phase de ligue de cette saison.

Le PSG arrive après des victoires convaincantes, dont un succès 4-2 sur le terrain de Manchester City et une victoire 3-1 acquise après avoir été mené face à Strasbourg.

Vitinha a souligné l’envie de l’équipe de se mesurer à un autre géant européen à domicile.