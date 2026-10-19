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« Tous les ingrédients sont réunis ! » : Vitinha livre un pronostic enthousiasmant avant Paris Saint-Germain - Barcelone
Vitinha se réjouit à l’idée d’un choc au sommet contre Barcelone
Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Vitinha a exprimé son immense enthousiasme à l’approche du match de la 3e journée de la Ligue des champions de l’UEFA face au FC Barcelone, au Parc des Princes. Les deux poids lourds européens abordent cette rencontre avec un parcours sans faute dans la phase de ligue de cette saison.
Le PSG arrive après des victoires convaincantes, dont un succès 4-2 sur le terrain de Manchester City et une victoire 3-1 acquise après avoir été mené face à Strasbourg.
Vitinha a souligné l’envie de l’équipe de se mesurer à un autre géant européen à domicile.
- AFP
Une star portugaise prédit une bataille tactique de haute intensité
S’exprimant avant la rencontre, Vitinha a souligné que les deux équipes partageaient la même philosophie de jeu, axée sur la possession et un pressing agressif. « Nous avons remporté deux grandes victoires… Maintenant, un autre grand match nous attend, et nous l’attendons tous avec impatience. C’est un plaisir d’y participer », a déclaré Vitinha.
« Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit l’un des grands matchs. »
« Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais ce sont deux équipes qui comptent des joueurs brillants », a ajouté le milieu de terrain. « Les deux équipes veulent avoir le ballon en permanence et exerceront un pressing lorsqu’elles ne l’auront pas. »
Luis Enrique approuve l’analyse de Vitinha sur la « machine » du PSG
L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a abondé dans le sens de Vitinha, soulignant l’importance émotionnelle de ces retrouvailles avec son ancien club, qu’il a mené à un triplé historique en 2015. « Ce sera un match serré, car les deux équipes possèdent énormément de qualités individuelles », a estimé Luis Enrique.
« Jouer à domicile fait la différence pour nous ; nous sommes beaucoup plus forts ici. »
« Nous sommes une machine : c’est ce que je me dis quand je vois nos joueurs presser », a affirmé le technicien espagnol, saluant l’intensité sans relâche de son équipe.
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Invaincus, les champions de France visent une série qui égalerait un record
Le PSG aborde cette rencontre sans défaite lors de ses 12 derniers matches de Ligue des champions. Il n’est plus qu’à une rencontre d’égaler le record du club, établi à 13 matches.
La présence d’anciens joueurs de Barcelone, Ousmane Dembele, Ferran Torres et Dro Fernandez, ajoute une dimension supplémentaire à ce rendez-vous au Parc des Princes, qui promet des étincelles.
Vitinha et ses coéquipiers veulent décrocher trois points cruciaux pour poursuivre leur parcours européen sans faute.
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