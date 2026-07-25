« Tous les entraîneurs veulent Rodri » : Enzo Maresca coupe court aux rumeurs envoyant le milieu de terrain au Real Madrid, alors que le joueur s’apprête à être opéré du dos

Maresca affirme ne pas prêter attention aux rumeurs de transfert et se concentre sur la convalescence post-opératoire de son milieu de terrain vedette. Interrogé par le Manchester Evening News sur l’intérêt des « Blancos » et sur le programme de rééducation du joueur, le technicien italien a déclaré : « Il faut bien reconnaître qu’il y a toujours des spéculations autour des grands joueurs. Cela ne m'inquiète pas, c'est normal. Ils ont remporté la Coupe du monde et il était l'un des meilleurs joueurs. Tous les entraîneurs voudraient avoir Rodri, mais il vient de subir une opération. Il a besoin de se reposer et de récupérer, puis il reviendra ici avec nous. »