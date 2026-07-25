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« Tous les entraîneurs veulent Rodri » : Enzo Maresca coupe court aux rumeurs envoyant le milieu de terrain au Real Madrid, alors que le joueur s’apprête à être opéré du dos
Maresca réagit aux rumeurs concernant Rodri
Le nouvel entraîneur de City, Maresca, a insisté sur le fait que le club comptait conserver Rodri, alors que les rumeurs le liant au Real Madrid ne cessent de s'intensifier. Tout juste après avoir mené l'Espagne à la victoire en Coupe du monde en tant que capitaine, le milieu de terrain de 30 ans subira une intervention chirurgicale mineure au dos la semaine prochaine. Cependant, aucune prolongation de contrat n'ayant été signée alors qu'il entame la dernière année de son contrat, l'incertitude continue de planer sur son avenir à long terme à l'Etihad.
- Getty Images Sport
Le patron de City reste imperturbable face aux rumeurs
Maresca affirme ne pas prêter attention aux rumeurs de transfert et se concentre sur la convalescence post-opératoire de son milieu de terrain vedette. Interrogé par le Manchester Evening News sur l’intérêt des « Blancos » et sur le programme de rééducation du joueur, le technicien italien a déclaré : « Il faut bien reconnaître qu’il y a toujours des spéculations autour des grands joueurs. Cela ne m'inquiète pas, c'est normal. Ils ont remporté la Coupe du monde et il était l'un des meilleurs joueurs. Tous les entraîneurs voudraient avoir Rodri, mais il vient de subir une opération. Il a besoin de se reposer et de récupérer, puis il reviendra ici avec nous. »
Des problèmes de condition physique affectent le milieu de terrain.
La carrière du lauréat du Ballon d’Or 2024 a été freinée par les blessures depuis la rupture de son ligament croisé antérieur (LCA) en septembre 2024, une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains durant presque toute la saison 2024-2025. Selon l’AS, Rodri nourrit un vif désir de revenir en Liga sous les couleurs du Real Madrid, tout en affichant un professionnalisme irréprochable en public. Manchester City, de son côté, se dit prêt à examiner des offres d’environ 60 millions d’euros (51 millions de livres sterling) si le joueur ne prolonge pas son contrat.
- Getty Images
Le City doit relever un défi physique
Rodri doit désormais se concentrer sur sa rééducation post-opératoire, The Athletic précisant qu’aucun délai n’a été fixé pour son retour sur les terrains. L’absence du milieu de terrain retardera à coup sûr sa participation à la préparation estivale et pourrait même l’obliger à manquer les premiers matchs de la nouvelle saison de Premier League. Maresca et son staff technique doivent donc imaginer d’autres configurations au milieu de terrain pour aborder ce début de championnat sans leur joueur clé.
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