Rodri n'a pas connu une saison facile avec Manchester City, vice-champion d'Angleterre. En raison de blessures au genou, à la cuisse et à l'aine, il a manqué plus de 25 matchs. Mais juste à temps pour la Coupe du monde, le lauréat du Ballon d'Or 2024 fait à nouveau parler de lui.

Christian Straßburger, commentateur sur MagentaTV, analyse : « Il a été blessé longtemps, mais à chaque match de cette Coupe du monde il monte en puissance et affiche une confiance que ses coéquipiers recherchent. C’est le meilleur milieu défensif du monde. »

Hummels a aussitôt abondé dans ce sens : « Exactement. C’est le prototype du milieu défensif. N’importe quel entraîneur au monde voudrait en avoir un comme lui. »

Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Rodri a disputé cinq des six matches de l’Espagne dans leur intégralité. Seul le match d’ouverture contre le Cap-Vert, conclu sur un nul 0-0, a vu Luis de la Fuente le remplacer à la 87^e minute.