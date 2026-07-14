Interrogé sur le joueur le plus influent de l’équipe championne d’Europe, l’ancien international allemand, désormais consultant pour MagentaTV, a répondu avec autorité : « Pour l’instant, c’est Rodri. »
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« Tous les entraîneurs du monde voudront te faire jouer comme ça » : Mats Hummels se dit impressionné par un joueur espagnol de la Coupe du monde
Hummels a immédiatement ajouté ses explications : « Rodri me convainc à chaque match. Sur le plan footballistique, il est toujours fiable et fait toujours preuve d’un bon instinct. Chaque fois qu’une situation est maîtrisée, c’est Rodri qui en est à l’origine. »
Le capitaine de la « Furia roja » est un pilier incontournable au milieu de terrain défensif, où il excelle dans la récupération du ballon. « Il est toujours au bon endroit, là où il faut défendre, là où il peut récupérer le ballon », s'émerveille Hummels. « Il court énormément, mais il a aussi ce sens du placement qui lui permet de savoir où il doit être à quel moment – et cela m'impressionne énormément. »
- Getty Images Sport
Hummels à propos de Rodri : « Le prototype du milieu défensif »
Rodri n'a pas connu une saison facile avec Manchester City, vice-champion d'Angleterre. En raison de blessures au genou, à la cuisse et à l'aine, il a manqué plus de 25 matchs. Mais juste à temps pour la Coupe du monde, le lauréat du Ballon d'Or 2024 fait à nouveau parler de lui.
Christian Straßburger, commentateur sur MagentaTV, analyse : « Il a été blessé longtemps, mais à chaque match de cette Coupe du monde il monte en puissance et affiche une confiance que ses coéquipiers recherchent. C’est le meilleur milieu défensif du monde. »
Hummels a aussitôt abondé dans ce sens : « Exactement. C’est le prototype du milieu défensif. N’importe quel entraîneur au monde voudrait en avoir un comme lui. »
Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Rodri a disputé cinq des six matches de l’Espagne dans leur intégralité. Seul le match d’ouverture contre le Cap-Vert, conclu sur un nul 0-0, a vu Luis de la Fuente le remplacer à la 87^e minute.
- Getty/GOAL
Rodri est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027.
L'avenir de Rodri, après la Coupe du monde, pourrait réserver quelques rebondissements. Sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, le milieu de terrain espagnol suscite l'intérêt du Real Madrid, qui cherche à renforcer son axe défensif. Les Skyblues, eux, souhaitent prolonger l'aventure.
Recruté 70 millions d’euros à l’Atlético en 2019, le milieu de terrain a depuis conquis une Ligue des champions et quatre titres de champion d’Angleterre avec les Skyblues, ainsi que l’Euro 2024 avec l’Espagne.
La sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueurs Club Gardien Unai Simón Athletic Club Mais David Raya Arsenal Gardien Joan Garcia Barcelone Défense Pau Cubarsi Barcelone Défense Marc Cucurella Chelsea Défense Eric Garcia Barcelone Défense Marcos Llorente Défenseur Marcos Llorente Atlético de Madrid Défense Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Défense Pedro Porro Tottenham Défense Marc Pubill Défense Atlético de Madrid Défense Aymeric Laporte Athletic Bilbao Milieu de terrain Pedri Barcelone Milieu de terrain Fabian Ruiz PSG Milieu de terrain Martin Zubimendi Arsenal Milieu de terrain Gavi Barcelone Milieu de terrain Rodri Manchester City Milieu de terrain Alex Baena Atlético de Madrid Milieu de terrain Mikel Merino Arsenal Attaque Mikel Oyarzabal Real Sociedad Attaque Lamine Yamal Barcelone Attaque Nico Williams Athletic Bilbao Attaquant Vicente Munoz Osasuna Attaque Ferran Torres Barcelone Attaque Yeremy Pino Crystal Palace Attaque Borja Iglesias Celta Vigo Attaque Dani Olmo Barcelone
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