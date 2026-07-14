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Mats Hummels 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

Traduit par

« Tous les entraîneurs du monde voudront te faire jouer comme ça » : Mats Hummels est admiratif d’une star espagnole du Mondial

Coupe du monde
France vs Espagne
France
Espagne
M. Hummels

Avant la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et la France, Mats Hummels (37 ans) a encensé le milieu de terrain star Rodri (30 ans).

Interrogé sur le joueur le plus influent de l’équipe championne d’Europe, l’ancien international allemand, désormais consultant pour MagentaTV, a répondu avec autorité : « Pour l’instant, c’est Rodri. »

  • Hummels a immédiatement ajouté ses explications : « Rodri me convainc à chaque match. Il est toujours fiable sur le plan footballistique et fait toujours preuve d’un bon instinct. Chaque fois qu’une situation est maîtrisée, c’est Rodri qui en est à l’origine. »

    Le capitaine de la « Furia roja » est un pilier incontournable au milieu de terrain défensif, où il excelle dans la récupération du ballon. « Il est toujours au bon endroit, là où il faut défendre, là où il peut récupérer le ballon », s'émerveille Hummels. « Il court énormément, mais il a aussi ce sens du placement qui lui permet de savoir où il doit être à quel moment – et cela m'impressionne énormément. »

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hummels à propos de Rodri : « Le prototype du milieu défensif. »

    Rodri n’a pas connu une saison facile avec Manchester City, vice-champion d’Angleterre. En raison de blessures au genou, à la cuisse et à l’aine, il a manqué plus de 25 matchs. Mais juste à temps pour la Coupe du monde, le lauréat du Ballon d’Or 2024 fait à nouveau parler de lui.

    Christian Straßburger, commentateur sur MagentaTV, analyse : « Il a été blessé longtemps, mais à chaque match de cette Coupe du monde il monte en puissance. Il dégage une confiance immense, exactement ce que recherchent les équipes. C’est le meilleur milieu défensif du monde. »

    Hummels a aussitôt renchéri : « Exactement. C’est le prototype du milieu défensif. N’importe quel entraîneur au monde voudrait en avoir un comme lui. »

    Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Rodri a disputé cinq des six matches de l’Espagne dans leur intégralité. Seul le match d’ouverture contre le Cap-Vert, terminé 0-0, a vu Luis de la Fuente le remplacer à trois minutes de la fin.

  • Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL

    Rodri est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027.

    L'avenir de Rodri, après la Coupe du monde, pourrait réserver quelques rebondissements. Sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, le milieu de terrain espagnol suscite l'intérêt du Real Madrid, qui cherche à renforcer son axe défensif. Les Skyblues, eux, souhaitent prolonger l'aventure.

    Recruté 70 millions d’euros à l’Atlético en 2019, le milieu de terrain a depuis conquis la Ligue des champions et quatre titres de champion d’Angleterre avec les Skyblues, ainsi que l’Euro 2024 avec l’Espagne.

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  • La sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueursClub 
    GardienUnai SimonAthletic Club
    MaisDavid Raya Arsenal
    GardienJoan GarciaBarcelone
    DéfensePau CubarsiBarcelone
    DéfenseMarc CucurellaChelsea
    DéfenseEric GarciaBarcelone
    DéfenseMarcos LlorenteDéfenseur Marcos Llorente Atlético de Madrid
    DéfenseAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    DéfensePedro PorroTottenham
    DéfenseMarc PubillDéfense Atlético de Madrid
    DéfenseAymeric LaporteAthletic Bilbao
    Milieu de terrainPedriBarcelone
    Milieu de terrainFabian RuizPSG
    Milieu de terrainMartin ZubimendiArsenal
    Milieu de terrainGaviBarcelone
    Milieu de terrainRodri Manchester City
    Milieu de terrainAlex BaenaAtlético de Madrid
    Milieu de terrainMikel MerinoArsenal
    AttaqueMikel OyarzabalReal Sociedad
    AttaqueLamine YamalBarcelone
    AttaqueNico WilliamsAthletic Bilbao
    AttaquantVicente MunozOsasuna
    AttaqueFerran TorresBarcelone
    AttaqueYeremy PinoCrystal Palace
    AttaqueBorja IglesiasCelta Vigo
    AttaqueDani OlmoBarcelone