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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Loai Mohamed
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Tous les chemins mènent au danger : 5 cauchemars qui troublent le sommeil de Mourinho à la veille du derby de Madrid

FEATURES
J. Mourinho
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
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Vinicius Junior
Portugal
Espagne
Brésil

Un test précoce qui place l'entraîneur portugais face à des questions ne tolérant aucun report

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, aborde le très attendu derby de la capitale face à l'Atlético Madrid, demain dimanche, dans un climat d'inquiétude autour de la formation merengue, sur fond de multiples crises touchant à la fois les aspects techniques et l'état d'esprit.

Le début du second mandat de Mourinho n'a pas été à la hauteur des attentes des supporters du Real Madrid, l'équipe ayant éprouvé des difficultés à conclure plusieurs de ses matchs, alors que débutaient déjà les comparaisons précoces avec le Barça, auteur d'un départ solide et de victoires bien plus convaincantes.

Le Real Madrid a besoin de quitter le stade « Riyadh Air Metropolitano » avec une victoire qui ne se limite pas aux trois points, mais qui rende confiance à l'équipe et à ses supporters, lors de son premier grand test cette saison en Liga.

Mais la tâche s'annonce compliquée, au vu de cinq crises manifestes qui précèdent cette rencontre attendue, que « Kooora » passe en revue dans les lignes qui suivent :

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  • Les erreurs défensives

    Malgré les victoires enchaînées par le Real Madrid, les deux dernières rencontres en Liga ont révélé un problème évident dans la ligne défensive, marqué par un mauvais placement et des erreurs individuelles et collectives qui ont coûté à l'équipe l'encaissement de 3 buts.

    Le Real Madrid n'a perdu qu'un seul match lors des 6 premières journées de la compétition, mais ses trois derniers buts encaissés sont tous survenus à la suite d'erreurs défensives, à savoir deux buts face à Elche et un but face au Rayo Vallecano.

    Lors de la confrontation contre Elche, Abel Osorio s'est élevé facilement dans la surface des six mètres pour dévier un centre au fond des filets, sans réelle pression des deux défenseurs centraux du Real Madrid, tandis qu'un autre attaquant était en position de reprendre également le ballon s'il avait échappé à Osorio.

    Le deuxième but n'a pas été plus reluisant, après que Fer Niño a reçu le ballon dans la surface de réparation avant de le loger dans la lucarne droite du but de Thibaut Courtois, dans une absence flagrante des deux défenseurs centraux, alors que Fede Valverde a tenté d'intervenir, mais le ballon est passé entre ses jambes.

    Face au Rayo Vallecano, le but est survenu après une erreur défensive collective, après qu'Eduardo Camavinga a échoué à maîtriser le ballon, qui est parvenu à Sergio Camello, lequel a profité de sa sortie de position pour glisser le ballon entre les jambes d'Ibrahima Konaté, au moment où Courtois s'avançait.

    Ces détails peuvent sembler corrigibles face à des adversaires moins dangereux, mais ils pourraient se transformer en véritable problème face à l'Atlético, qui possède des attaquants capables de sanctionner la moindre bévue.

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  • L'énigme Vinicius

    Les problèmes de Mourinho ne se limitent pas à la ligne défensive, puisque Vinicius Junior représente une autre énigme dans le dispositif offensif, en raison de la baisse notable de son niveau depuis le début de la saison.

    Les supporters du Real Madrid comptaient sur la formation d'un duo offensif redoutable composé de Vinicius et Kylian Mbappé, mais l'entente attendue entre les deux stars n'est pas apparue sous la forme espérée jusqu'à présent, tandis que le Brésilien souffre également sur le plan individuel.

    En 6 matchs, Vinicius a joué 511 minutes, durant lesquelles il n'a inscrit qu'un seul but, un ratio bien loin des standards qu'il avait l'habitude d'afficher après avoir atteint un stade avancé de maturité offensive.

    En revanche, Mbappé a marqué 7 buts en 540 minutes, soit un but toutes les 77 minutes, ce qui reflète le grand écart de rendement offensif entre les deux joueurs en ce début de saison.

    Les difficultés de Vinicius face au but s'accentuent au vu des 5 grosses occasions de but qu'il a manquées, selon les statistiques de « Sofascore », ce qui a ouvert le débat sur la possibilité de son exclusion du onze de départ.

    Mais Mourinho continue de défendre son joueur, estimant que les critiques à son encontre se multiplient parce qu'il est « un arbre fruitier », selon sa description.

    Reste la question la plus importante : même si le technicien portugais décide d'écarter Vinicius, le Real Madrid dispose-t-il de l'alternative capable de le remplacer à ce poste ?

  • La seconde période : un problème récurrent

    Les transformations que connaît le Real Madrid après la pause représentent peut-être l'un des points d'interrogation les plus évidents depuis le début de la saison.

    L'équipe affiche un visage solide ou acceptable en première période, mais perd une grande partie de sa concentration et de sa maîtrise après la pause, ce qui est clairement apparu lors des matches face à Elche et au Rayo Vallecano.

    Face à Elche, le Real Madrid a mené par deux buts et a dominé le déroulement de la rencontre, avant de reculer de manière soudaine, comme si le duel était déjà scellé, offrant ainsi à son adversaire une chance de revenir.

    Elche a réussi à inscrire deux buts au cours de la seconde période, tout en accaparant le ballon à hauteur de 60 %, et a été proche de renverser la situation, avant que le Real Madrid ne sauve la mise pour la deuxième fois cette saison.

    Le scénario s'est répété face au Rayo Vallecano : après que la Maison Blanche a pris l'avantage par trois buts, les joueurs ont nettement reculé, et la fatigue a semblé peser sur les performances, ce dont le Rayo a profité pour inscrire un but et accaparer le ballon, avant que Kylian Mbappé ne scelle le match d'un quatrième but.

    Mourinho a résumé ce problème avec clarté à l'issue du match contre Elche, lorsqu'il a déclaré : « Ce qui me dérange, c'est que nous sommes capables de sceller de tels matches facilement, mais nous ne le faisons pas. »

    L'entraîneur portugais a reconnu que ses joueurs laissent l'adversaire revenir dans le match après avoir eu le sentiment que le duel était scellé, un problème qui ne peut être toléré dans une rencontre de l'ampleur d'un derby de Madrid.

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  • Une souffrance loin du Bernabéu

    Si le Real Madrid affiche un meilleur niveau à domicile, le tableau change nettement lorsqu'il quitte la capitale pour se rendre chez ses adversaires.

    L'équipe a entamé son parcours à l'extérieur par une victoire arrachée dans les derniers instants face à l'Espanyol, avant de disputer son deuxième match loin de Santiago-Bernabéu contre le Real Betis, une rencontre qui s'est soldée par sa seule défaite jusqu'à présent.

    Puis est venu le troisième test face à Elche, où le Real Madrid a mené par deux buts d'écart, mais a beaucoup souffert en seconde période, transformant un match qui semblait à sa portée en un affrontement compliqué, et il a été proche de perdre deux points.

    C'est là qu'apparaît un problème qui dépasse le résultat d'un seul match, car il devient nécessaire de s'interroger sur la capacité du Real Madrid à imposer son rythme et à contrôler les rencontres lorsqu'il joue loin de son public.

    Les chiffres indiquent d'ailleurs que la crise ne date pas de cette saison, le Real Madrid ayant trébuché lors de 5 de ses 10 derniers matches disputés à l'extérieur.

    Et avec la confrontation face à l'Atlético au stade « Riyadh Air Metropolitano », la capacité de l'équipe à gérer la pression du match et à conserver sa concentration durant les 90 minutes sera mise à l'épreuve.

  • Atlético : la malédiction des chiffres

    Outre les problèmes techniques, l'historique des dernières confrontations du Real Madrid face à son voisin de l'Atlético comporte plusieurs signaux inquiétants pour le club merengue.

    Lors des 7 derniers duels entre les deux équipes en Liga, le Real Madrid n'a signé qu'une seule victoire, pour deux défaites et quatre matches nuls.

    La tâche s'annonce d'autant plus ardue au regard du bilan du Real Madrid au stade Metropolitano, où il s'est incliné à trois reprises et a concédé un nul lors de ses cinq dernières visites dans l'antre de l'Atlético.

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