José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, aborde le très attendu derby de la capitale face à l'Atlético Madrid, demain dimanche, dans un climat d'inquiétude autour de la formation merengue, sur fond de multiples crises touchant à la fois les aspects techniques et l'état d'esprit.

Le début du second mandat de Mourinho n'a pas été à la hauteur des attentes des supporters du Real Madrid, l'équipe ayant éprouvé des difficultés à conclure plusieurs de ses matchs, alors que débutaient déjà les comparaisons précoces avec le Barça, auteur d'un départ solide et de victoires bien plus convaincantes.

Le Real Madrid a besoin de quitter le stade « Riyadh Air Metropolitano » avec une victoire qui ne se limite pas aux trois points, mais qui rende confiance à l'équipe et à ses supporters, lors de son premier grand test cette saison en Liga.

Mais la tâche s'annonce compliquée, au vu de cinq crises manifestes qui précèdent cette rencontre attendue, que « Kooora » passe en revue dans les lignes qui suivent :

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